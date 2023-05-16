Как настроить eSIM на смартфоне Xiaomi

Технология eSIM в России активно развивается и пользуется большой популярностью у абонентов. Ведь с ее помощью можно получить доступ к услугам связи, не устанавливая физическую SIM-карту в смартфон. Если вы больше не хотите постоянно переставлять симки разных операторов, то можете включить eSIM на Xiaomi, благо с недавнего времени устройства китайской компании обзавелись поддержкой столь важной технологии. Сегодня поговорим обо всех тонкостях настройки виртуальной SIM-карты, которые помогут вам раз и навсегда забыть о неудобных пластиковых карточках.

Смартфоны Xiaomi с eSIM

Далеко не каждый смартфон Xiaomi поддерживает eSIM. Китайская компания начала обкатывать эту технологию всего пару лет назад, да и то не на всех рынках. Общедоступной она стала только в конце 2022 года, а на момент публикации материала настроить виртуальную SIM-карту можно на четырех телефонах с еСИМ:

Поддержка еСИМ заявлена только на смартфонах, предназначенных для международного или российского рынка. То есть, если вы купите китайскую версию Xiaomi 13, то включить виртуальную SIM-карту не получится, так как в КНР эта технология запрещена, в отличие от России и других европейских стран.

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Еще один важный момент касается поддерживаемых операторов. На Xiaomi 12T Pro доступны eSIM от МегаФона, МТС, билайна и Tele2, а на смартфонах Xiaomi 13-й серии помимо виртуальных симок «большой четверки» можно активировать eSIM СберМобайла.

Узнать, поддерживает ли Xiaomi eSIM

Актуальную информацию о том, какие телефоны Xiaomi поддерживают eSIM, а также сведения об операторах-партнерах вы получите на специальной странице официального сайта компании, ссылка на которую представлена выше.

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Как оформить eSIM у оператора

Узнали, поддерживает ли Xiaomi eSIM? Тогда приступайте к настройке. Но сначала вам придется оформить виртуальную SIM-карту через своего оператора, даже если вы уже являетесь абонентом с физической симкой. С этой целью можно обратиться в офис компании, предоставляющей услуги связи, но легче всего установить приложение и выполнить несколько простых шагов:

Откройте приложение своего оператора (в моем примере используется билайн). Нажмите кнопку «Выпустить eSIM». Выберите, нужно ли приобрести новую eSIM, или вы хотите заменить физическую симку на виртуальную. Нажмите кнопку «Получить eSIM» и следуйте инструкциям, появившимся на экране.

Даже действующим клиентам для оформления eSIM необходимо пройти идентификацию на Госуслугах. Если вы это сделаете, то получите QR и код активации, которые понадобятся для дальнейшей настройки.

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Как подключить eSIM на Xiaomi

Настроить eSIM на Xiaomi можно при первом же включении смартфона на этапе, когда устройство просит установить симку. Если вы пропустили этот момент, то для начала потребуется включить еСИМ:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети». Активируйте переключатель «Использовать eSIM».

После этого автоматически отключится SIM-карта, которая была установлена во второй слот смартфона. И так будет всегда при активации eSIM. То есть одновременно у вас получится пользоваться одной физической симкой и одной виртуальной. Ну а после активации переключателя останется лишь завершить настройку:

В разделе «SIM-карты и мобильные сети» откройте вкладку «Управление eSIM». Нажмите «Добавить тарифный план». Камерой отсканируйте QR-код, полученный у оператора, или выберите изображение с QR из галереи. Альтернативный вариант — самостоятельная регистрация, доступная по нажатию на кнопку «Добавить вручную», где вам предлагается ввести код активации.

Компания Xiaomi не говорит, сколько еСИМ можно добавить на ее устройства. Однако пользователи форума 4PDA опытным путем выяснили, что смартфон Xiaomi 12T Pro поддерживает добавление шести виртуальных SIM-карт. При попытке активировать седьмую на экране появляется сообщение «Удалите все профили, которые больше не нужны, чтобы на вашем устройстве было достаточно места для новых». Скорее всего, подобное ограничение есть и на других Xiaomi с eSIM.

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Переключаться между виртуальными СИМ-картами предлагается во вкладке «Управление eSIM». Хотя вы сможете добавить сразу 6 еСИМ, одновременно будет работать только одна из них. Также легким движением руки лишние eSIM удаляются, а сама технология, отвечающая за работу виртуальной симки, отключается в разделе «SIM-карты и мобильные сети».