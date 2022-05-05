Что такое глобальная версия Xiaomi и стоит ли ее покупать

Xiaomi выпускает отличные смартфоны — в 2022 году в этом нет сомнений. Если ранее вопросы к устройствам возникали, то теперь их быть не должно. При этом компания по-прежнему выпускает смартфоны не только в разных ценовых категориях, но и для разных стран: так, часто можно встретить смартфоны, фитнес-браслеты и другие устройства, в спецификации которых указано «Global Version». Значит ли это, что такое устройство не стоит покупать? Чем отличается глобальная версия Xiaomi от китайской или от Ростеста? Давайте разберемся, как это понимать и стоит ли обращать внимание на версию прошивки при покупке смартфона.

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Что значит глобальная прошивка Xiaomi

Оболочка MIUI имеет несколько видов прошивки. Ее тип зависит от того, где планирует продаваться смартфон.

Глобальная ( MIUI Global ROM ) — применяется на смартфонах за пределами Китая, кроме России и Европы. В ней доступны все языковые пакеты.

) — применяется на смартфонах за пределами Китая, кроме России и Европы. В ней доступны все языковые пакеты. Российская — один из вариантов глобальной прошивки. Устанавливается на гаджетах, которые продают в российской рознице.

Европейская — прошивка для смартфонов и устройств стран Евросоюза.

Китайская (MIUI China ROM) — только для смартфонов, продаваемых в Китае.

Также есть индийская прошивка и вьетнамская, которую считают самодельной. Причина такого большого количества прошивок в Google-сервисах, ведь вы знаете, что в Китае эти приложения заблокированы, поэтому пользователям предлагаются их местные аналоги. Также для китайская MIUI отличается поддержкой частот сотовых сетей: в Поднебесной свои стандарты мобильной связи, отличающиеся от общемировых.

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Чем отличается китайская версия от глобальной

На приложениях и языковых пакетах отличия не заканчиваются. Если часто посещаете AliExpress, то знаете, что входит в комплект китайского смартфона — это блок для зарядки. В версии для китайского рынка он еще и имеет своеобразную зарядную вилку, которая не предназначена для других стран. Иногда встречаются смартфоны с другим объемом памяти, а также поддержкой нескольких сим-карт: не зря iPhone с поддержкой двух физических симок был ориентирован только для Гонгконга. То же самое и с китайскими смартфонами: в Поднебесной они выходят в варианте с двумя сим-картами, а в глобальной версии — с одной.

Другое дело — глобальная версия смартфона Xiaomi. Она продается за пределами Китая, в ней есть Google-сервисы, поддержка всех языков с корректным переводом пунктов меню без иероглифов и прочих особенностей. Также в комплект входит адаптер питания, который подойдет в стране, где продается, а частоты LTE также поддерживаются.

Иногда (крайне редко) в продаже появляются смартфоны, закупаемые по «серым» каналам: они могут быть чуть дешевле. Но это чревато нерабочими функциями из-за того, что импортеры закупают их с китайской MIUI и устанавливают туда нужную прошивку и сервисы Google. Из-за этого смартфон может работать неправильно, а покупатели незаслуженно ругают смартфоны Xiaomi за это.

Не стоит делать этого и самому в целях экономии: лучше приобрести смартфон для нужного региона, тем более, что Xiaomi заметно расширила географию продаж. Не так давно Xiaomi заявила, что телефоны для Китая не работают с глобальной прошивкой и наоборот. К тому же, разница в цене за Ростест не так велика — за нее вы получаете право гарантийного ремонта в российских сервисных центрах, которой нет у остальных версий.

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Как узнать версию смартфона Xiaomi

Отличить версии устройств очень просто: это поможет вам понять, какой смартфон покупаете, какие преимущества и недостатки вас ждут. Узнать версию очень просто.

Если смартфон распакован, зайдите в Настройки.

Выберите «О телефоне».

Посмотрите на версию MIUI: китайская версия будет иметь буквы CN, глобальная Mi , а российская — RU.

Также обратите внимание на упаковку смартфона: она имеет надписи на разных языках. Если есть иероглифы, для глобального рынка — на английском. Внутри также будут скрываться инструкции на том языке, где продается смартфон, а также наклейка «Global Version». Также обратите внимание на идентификатор MEID: если в настройках около IMEI он указан, то перед вами Xiaomi для китайского рынка.

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Можно сказать, что отличия китайской версией Xiaomi от глобальной достаточно велики. Не нужно скупиться и лучше покупать именно ту, что пригодится вам. К слову, кажется, именно сейчас — лучшее время, чтобы купить китайский смартфон. Об этом читайте в нашей статье.