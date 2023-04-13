Как настроить уведомления в СберБанк Онлайн на Android и отключить платные SMS

В век цифровых технологий использование наличных денег кажется атавизмом, а многие из нас, наверное, уже и не вспомнят, когда в последний раз расплачивались купюрами и монетами. Но, несмотря на все достоинства безналичного расчета, такой способ оплаты затрудняет контроль финансов. Особенно, если наша карта попадает в чужие роли. Чтобы следить за расходами, необходимо настроить уведомления СберБанка на телефоне, и тогда вы будете иметь полное представление о каждой операции.

Какие бывают уведомления в СберБанк Онлайн

Следить за денежными потоками нам помогает смартфон. Именно на него поступают уведомления СберБанка о каждой совершенной транзакции, а также о специальных предложениях. Однако оповещения бывают разные. Они отличаются не только способом доставки, но и ценой.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Push-уведомления СберБанк

Если на вашем смартфоне установлено приложение СберБанк Онлайн, вы можете получать push-уведомления от самой программы. Точно такие же оповещения присылает любой другой софт, используемый на мобильном устройстве.

Push-уведомления СберБанка являются абсолютно бесплатными. Они готовы поведать вам о новостях компании, рассказать о специальных предложениях, а также прислать оповещение в момент совершения перевода на ваш счет.

СМС-уведомления СберБанк

Оповещения об акциях и совершенных платежах могут поступать на ваш смартфон в виде SMS-сообщений. И вот это уже платные уведомления СберБанка. Они подключаются в рамках отдельной услуги, стоимость которой на данный момент составляет 70 ₽/мес для большинства клиентов. Владельцы карт для пособий и пенсий платят 40 ₽/мес, а держатели кредиток — 0 ₽/мес.

Кажется, что в наше время платить 70 рублей за уведомления в СберБанке — бессмысленно. Ведь вы можете получать ту же самую информацию через пуши, за которые не нужно отдавать ни копейки. Однако, если не подключить платные уведомления в виде СМС, то и оповещения от приложения будут приходить в усеченном виде (без информации о совершеных платежах).

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как отключить уведомления СберБанк за 70 рублей

Поскольку платные оповещения большинству людей не принесут никакой пользы, предлагаю разобраться, как отключить СМС-уведомления СберБанка. Сделать это можно через мобильное приложение, воспользовавшись следующей инструкцией:

Откройте СберБанк Онлайн. Нажмите на иконку профиля в левом верхнем углу, а потом на «шестеренку», чтобы перейти в настройки. Откройте вкладку «Уведомления». Передвиньте влево ползунок, расположенный справа от банковской карты, на которую подключены СМС-оповещения. Нажмите кнопку «Отключить уведомления», а затем — «Отключить».

Если по каким-то причинам вы не можете воспользоваться мобильным приложением, обратитесь к дополнительным вариантам отключения уведомлений СберБанка за 70 рублей:

через банкомат, перейдя в раздел «Все услуги», «Информация и сервисы», а потом — «Уведомления»;

звонок на номер 900;

обращение в офис банка с паспортом.

Даже после отключения СМС-уведомлений СберБанка вы продолжите получать сообщения с кодами и паролями, а также с информацией о входящих переводах. За это платить не придется.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как подключить уведомления от СберБанка

Если вы хотите подключить уведомления СберБанк через СМС, то воспользуйтесь предыдущей инструкции. А сейчас мы поговорим о других оповещениях, которые поступают на смартфон в виде пушей (всплывающих окон приложения). Вашему вниманию инструкция, как подключить уведомления от СберБанка:

При первом запуске приложения нажмите кнопку «Разрешить», когда программа предложит отправлять уведомления. Если вы пропустили этот этап, нажав кнопку «Запретить», а потому передумали, то посетите настройки смартфона. В разделе «Приложения» вам нужно найти СберБанк, открыть вкладку «Уведомления» и активировать все переключатели. По умолчанию приложение оповещает вас только об акциях и специальных предложениях. Если вам нужны уведомления СберБанк об операциях, то запустите приложение, в разделе «Уведомления» выберите способ получения оповещений «Пуш» и активируйте переключатель «Подключать автоматически».

Тем, кто хочет отключить уведомления в СберБанк Онлайн, следует посетить настройки телефона и запретить приложению отправку оповещений, что было подробно описано во втором пункте вышестоящей инструкции.

Что делать, если не приходят уведомления СберБанк

Говоря о вариантах работы оповещений, нельзя обойти стороной проблему, когда не приходит уведомление СберБанка. Если вы столкнулись с подобной проблемой на телефоне Андроид, выполните несколько рекомендаций:

убедитесь, что оповещения включены;

отключите режим экономии энергии;

на смартфонах Xiaomi стоит включить автозагрузку, а также снять ограничения на работу приложения СберБанк в фоне;

переустановите приложение;

перезагрузите смартфон.

Отмечу, что на Айфоне уведомления СберБанка не приходят по другим причинам. Ознакомьтесь с ними, а также со способами решения проблемы в отдельном материале.