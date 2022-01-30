Как работает режим энергосбережения

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Иван Герасимов 0

Смартфон собрал в себе множество полезных функций, без которых невозможно представить нашу жизнь. Согласитесь, все портит разряженный аккумулятор: иногда элементарно не хватает времени подзарядить его, а пауэрбэнка под рукой нет. Как действовать в такой ситуации? Во-первых, реже пользоваться смартфоном, чтобы не остаться с выключенным устройством. Во-вторых, включить режим экономии заряда — пожалуй, это лучший способ снизить энергопотребление смартфона. Им пользуются не только те, у кого устройство на грани разрядки, но и пользователи, у кого есть определенные сложности с аккумулятором. Однако вопросы к этому режиму все равно остаются: разбираемся, как работает режим энергосбережения, опасно ли им пользоваться постоянно и какие функции смартфона отключаются в этом состоянии.

Все, что вы хотели знать про экономию заряда в смартфоне

Что такое режим энергосбережения

Режим экономии заряда — это специальная функция, которая позволяет сохранить смартфон в рабочем состоянии при низком заряде аккумулятора. При переходе в этот режим происходит ограничение работы функций или отключение некоторых энергоемких процессов в смартфоне. Режим энергосбережения может включаться вручную или автоматически при достижении определенного процента заряда аккумулятора.

Смартфон разряжается? включайте экономию заряда

Включив его, вы сразу можете увидеть, насколько увеличилось ожидаемое время работы: данные носят приблизительный характер и могут меняться в зависимости от интенсивности использования смартфона. Некоторые производители добавляют сразу несколько режимов энергосбережения, среди которых есть стандартное и максимальное. Во втором случае смартфон ограничен в своей функциональности: доступными остаются лишь некоторые приложения, а яркость экрана становится минимальной.

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Что отключить для экономии батареи

Многие пользователи недолюбливают режим энергосбережение и даже считают, что он сажает аккумулятор даже быстрее. Конечно же, это огромное заблуждение. Что отключается в этом режиме?

В режиме экономии заряда смартфон отображает примерно оставшееся время

  • Фоновое обновление приложений. Если у вас включено автообновление, то в этом случае оно не будет работать. Придется обновлять приложения вручную.
  • Загрузка почты. Почтовые приложения будут присылать уведомления намного реже или не присылать их вовсе. Обычно смартфон проверяет сервер раз в 5-10 минут. Теперь вам придется вручную проверять входящие сообщения.
  • Голосовой ассистент. Смартфон отключает активацию голосом. Это происходит из-за деактивации функции фоновой прослушки окружения. Так происходит и в iPhone, и в Android.
  • Снижается производительность процессора. Тактовая частота процессора падает и смартфон начинает работать медленнее за счет снижения энергопотребления.

Считается, что наиболее эффективно экономия заряда в смартфоне работает при включении на 100% заряда батареи. Чем раньше вы его включите, тем лучше. Последняя возможность сэкономить заряд, когда в аккумуляторе остается около 20% — именно этим пренебрегают владельцы смартфонов. Включая экономию заряда на 10% шансов увеличить время работы смартфоны почти не остается — в сухом остатке вы сможете продлить жизнь устройства на 20-25 минут. А вот при активации на 20% аккумулятор может выдать целый час дополнительного времени.

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Как сэкономить заряд на телефоне

Можно вручную отключить функции, чтобы сэкономить заряд

Если не доверяете режиму энергосбережения в смартфоне, то можете отключить некоторые функции вручную: они могут не использоваться, но продолжать расходовать заряд. Что можно отключить?

  • Живые обои. Анимации заставок тратят много энергии.
  • Автоповорот экрана. Датчик постоянно работает, из-за чего увеличивается расход батареи.
  • Светлая тема оформления. Если у вас IPS-экран, то толку в этом нет, а вот с OLED-экранами это работает. У нас есть отдельный материал, в котором мы об этом рассказали.
  • Активные беспроводные соединения. Если ваш смартфон подключен по Bluetooth к фитнес-браслету или используется Wi-FI, GPS или мобильный интернет, то можете смело отключать эти модули — смартфон проживет чуть дольше.
  • Фоновые приложения. Обратите внимание на запущенные в фоне приложения: процессы остаются открытыми долгое время, расходуя заряд батареи.

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Зачем нужна автояркость

Включайте автояркость и смартфон проработает дольше

Если вам нужен оптимальный способ сохранить заряд батареи, то пользуйтесь автояркостью. Эта функция является одной из важнейших в энергоэффективности смартфона. Датчик будет распознавать уровень освещения окружающей среды и подстраивать яркость экрана.

К сожалению, функция не всегда работает правильно, из-за чего отпугивает пользователей. Тем не менее, именно этот способ надежнее ручной подстройки яркости экрана: вы можете забыть отрегулировать яркость дисплея, из-за чего смартфон разрядится быстрее. Подробнее о том, зачем нужна автояркость и как ее настроить — в нашем материале.

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Можно ли заряжать телефон в режиме энергосбережения

Пользуйтесь режимом экономии заряда постоянно и не переживайте за сохранность батареи

Многие переживают, что смартфон, постоянно находящийся в режиме экономии заряда, может начать работать хуже. Особенно, когда в этом режиме он находится на зарядке. Можно ли так делать? Конечно, да. Вы можете использовать его постоянно, ведь энергосбережение влияет лишь на фоновые функции и работу датчиков. Он не затрагивает батарею, поэтому негативных последствий не будет. Единственный минус — неполноценная работа смартфона. Все-таки, согласитесь: лучше, когда смартфон работает на все 100 без каких-либо ограничений, и функции включаются автоматически, а не вручную.

А вы пользуетесь режимом экономии заряда? Расскажите в нашем Telegram-чате, насколько дольше работает ваш смартфон?

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