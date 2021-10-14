Как обойти Гугл-аккаунт после сброса

Считается, что iPhone защищены от кражи лучше, чем Android-смартфоны. Дескать, у них и «Локатор» есть, и блокировка активации, и жёсткая привязка к учётной записи Apple ID исходного владельца. Всё так, но почему-то многие игнорируют тот факт, что Google со своей стороны предлагает не меньше средств защиты, чем Apple. Просто большинству и в голову не приходит ими пользоваться. А, между тем, Android-смартфоны тоже привязываются к Гугл-аккаунту через механизм FRP и, если забыть пароль, требуют непростой процедуры отвязки.

Как и в случае с блокировкой активации, способов обхода Гугл-аккаунта после сброса тоже существует несколько. Каждый из них позволяет отвязать смартфон от учётной записи без ввода пароля и продолжить пользоваться им как новым устройством. То есть вам не придётся проходить авторизацию через старый аккаунт, а будет можно воспользоваться новым.

Обойти FRP-блокировку Самсунг

Пожалуй, самый действенный способ сбросить Гугл-аккаунт на Android — это воспользоваться PassFab Android Unlocker. Эта утилита позволяет обойти пароль от учётной записи после сброса, если вы его забыли или — такое тоже может быть — вообще не знали. Она фактически всё сделает за вас, а вам останется только подключить смартфон к компьютеру, нажать несколько кнопок и ждать, пока блокировка гугл удалится сама собой.

Скачайте и установите на компьютер PassFab Android Unlocker;

Подключите Android-смартфон к компьютеру с помощью кабеля;

На главном экране выберите «Удалить блокировку аккаунта Google»;

Выберите версию Android вашего смартфона и программа отправит на него инструкцию;

Следуя полученной инструкции на смартфоне, переведите его в режим восстановления;

После этого перезагрузите смартфон и отключите его от компьютера.

PassFab Android Unlocker

На данный момент PassFab Android Unlocker поддерживает только смартфоны Samsung, поэтому отвязать с его помощью аппараты других брендов не получится. Это связано с необходимостью глубокой адаптации каждого устройства под особенности взлома. А ведь это фактически взлом, потому что утилита самостоятельно отвязывает смартфон от учётной записи Google, обходя таким образом механизм безопасности Factory Reset Protection (FRP).

Как сбросить аккаунт Гугл на Андроиде

Второй способ обхода аккаунта гугл на Android после сброса состоит в использовании утилиты Pangu. Её разработали те же люди, которые создали джейлбрейк для iPhone, так что не волнуйтесь — своё дело эти ребята знают чётко, а значит, в эффективности взлома можно будет не сомневаться. Правда, если сравнивать этот способ с предыдущим, то очевидно, что он будет куда сложнее. Так что — будем честны — лично я бы предпочёл первый, ну, а вы решайте сами.

Скачайте на смартфон утилиту Pangu FRP Bypass Unlocker;

Перейдите по этой ссылке и установите Apex Launcher.apk;

Запустите Apex Launcher — «Настройки» — «Безопасность»;

Выберите «Другие настройки безопасности — «Отключить Find My Device»;

Вернитесь в настройки и выберите вкладку «Приложения»;

Отключите Google Play Services и добавьте Google Аккаунт;

Включите все отключенные сервисы в разделах «Приложения» и «Безопасность»;

Перезагрузите смартфон и следуйте инструкциям на экране.

Всё. В общем, ничего сложного. Другое дело, что на некоторых смартфонах эти манипуляции выполнить не получается. Скорее всего, инструмент Pangu вступает в конфликт с механизмами безопасности конкретной оболочки. Например, на смартфоне Samsung с Android 10 всё получилось, а на смартфоне Honor на той же версии ОС, которая по логике должна обеспечивать идентичную совместимость, я неизменно получал ошибку. Так что проверяйте у себя.

Обойти Гугл-аккаунт без компьютера

Третий способ обойти аккаунт гугл тоже не требует использования компьютера, но, опять же, его эффективность не гарантируется из-за различий в оболочках Android, используемых в смартфонах. Поэтому пробуйте — никаких вирусов в файлах, которые предлагаются к загрузке по инструкции, нет, так что, если ничего не выйдет, сможете их просто удалить.

Скачайте и установите утилиту Google Account Manager;

Затем скачайте и установите утилиту FRP_Bypass.apk;

Откройте FRP_Bypass.apk и нажмите на 3 точки справа вверху;

Выберите Start и войдите с любым аккаунтом Google;

Нажмите Next и перезагрузите свой смартфон, а затем активируйте его заново.

Учитывайте, что в зависимости от версии операционной системы, на базе которой работает ваш смартфон, количество шагов может меняться в большую или меньшую сторону. Чем новее Android, тем сложнее обходить блокировку. Поэтому, само собой, взламывать старые версии ОС будет намного проще. Но, поскольку утилита предлагает инструкцию на экране, вы можете не переживать — не ошибётесь.

Что такое FRP и как его обойти