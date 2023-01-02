Как отключить Алису на телефоне и компьютере

Многие небезосновательно считают Алису от Яндекса лучшим голосовым помощником. В то же время есть огромное количество людей, которым нет дела до виртуальных ассистентов, а само их наличие на смартфоне или компьютере вызывает раздражение. Особенно неприятной является ситуация, когда человек искренне любит Яндекс Браузер, но то и дело вынужден сталкиваться с ненавистным ассистентом, ведь порой он запускается без видимой на то причины. Этот материал создан специально для тех, кто хочет избавиться от голосового помощника, но никак не может разобраться, как отключить Алису.

Как отключить Алису на телефоне

Голосовой помощник Яндекса — мультиплатформенное решение, доступное как на мобильных устройствах, так и на ПК. Сначала поговорим о том, как отключить Алису на Андроиде, а чуть позже я расскажу о способах ее удаления с компьютера.

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Как отключить Алису в Яндекс Браузере

Чаще всего люди сталкиваются с голосовым ассистентом в Яндекс Браузере, так как Алиса вшита в него. Также виртуальный помощник встроен в другие приложения российской компании: Яндекс и Яндекс Старт. Во всех программах ассистент поддерживает голосовую активацию, которая и вызывает бурю негодований. Давайте разберемся, как отключить Алису в Яндекс Браузере:

Откройте настройки приложения. Перейдите в раздел «Голосовая активация». Отключите опцию «Использовать голосовую активацию».

Теперь Алиса не будет запускаться с полуслова, но продолжит взаимодействовать с вами через кнопку в Яндекс Браузере или в другом приложении российской компании. Если вы не хотите случайно начать беседу с помощником, запретите Яндексу доступ к микрофону:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Приложения». Выберете программу, через которую запускается голосовой ассистент (например, Яндекс). Откройте вкладку «Разрешения приложений». Нажмите на «Микрофон». Установите значение «Запретить».

Рекомендую сделать то же самое со всеми основными приложениями Яндекса, о которых я рассказал ранее, а еще советую прочитать текст о разрешениях на Android, чтобы случайно не поделиться своими данными с вредоносным ПО.

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Как поменять голосового помощника

На телефоне Алиса может работать даже вне браузера. Точнее, на Android предусматривается функция быстрого запуска ассистента удержанием клавиши питания или комбинацией наэкранных кнопок. Если вы хотите, чтобы вместо Алисы открывался, например, помощник Google, сделайте несколько шагов:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Приложения», а затем — «Приложения по умолчанию». Откройте вкладку «Голосовой помощник» и выберете ассистента от Google.

При желании можно совсем отказаться от использования функции быстрого запуска голосового ассистента. Для этого нужно поочередно открыть разделы настроек «Расширенные» и «Функции кнопок». В графе «Запуск Google Ассистента» необходимо установить значение «Нет», а функцию «Удерживайте кнопку питания для вызова» отключить.

Удалить приложение Алиса

Поскольку голосовой ассистент является встроенным компонентом основных приложений Яндекса, удалить Алису с телефона можно только вместе с браузером. Если вы готовый пойти на этот шаг, то задержите палец на иконке программы и нажмите кнопку «Удалить».

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Если вы пользуетесь приложением Яндекс Старт, то не исключено, что на главном экране вашего смартфона отображается виджет Алисы. Его тоже можно убрать по той же инструкции. Программа при этом никуда не денется.

К сожалению, удалить Алису из Яндекс Браузера на телефоне нельзя. Ее кнопка всегда будет отображаться в нижней части интерфейса. Но есть альтернатива — приложение Яндекс Браузер Лайт. В отличие от основных программ, этот веб-обозреватель поставляется без голосового ассистента. Так что пользуйтесь Яндекс Браузером без Алисы, если виртуальный помощник вызывает у вас неприязнь.

Как отключить Алису на компьютере

По аналогии с пользователями мобильных устройств владельцы ПК тоже задаются вопросом, как отключить Алису в браузере на компьютере. Сделать это удается двумя способами. Во-первых, вы можете отказаться от голосовой активации ассистента:

Щелкните ЛКМ по трем полоскам в правом верхнем углу браузера. Перейдите в «Настройки». Пролистайте меню вниз до раздела «Интерфейс». Снимите отметку с пункта «Включить голосовую активацию фразой».

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Второй вариант, как отключить Алису на компьютере, — убрать значок быстрого вызова ассистента. Он располагается на боковой панели слева. Щелкните по ней ПКМ, наведите курсор мыши на «Инструменты», а затем — снимите галочку с пункта «Алиса».

Алиса стала встроенным компонентом Яндекс Браузера на ПК относительно недавно. Раньше люди могли скачать голосового помощника отдельно. У многих он наверняка остался, поэтому есть смысл рассказать, как убрать Алису с панели задач. Для этого нужно щелкнуть ПКМ по ее значку и нажать кнопку «Удалить». Если ассистент отображается в виде отдельной панели, то щелкните по ней ПКМ, а в одноименной вкладке снимите галочку с пункта «Голосовой помощник».

Разумеется, вы можете полностью удалить Алису с компьютера, посетив «Параметры» и поочередно открыв «Приложения», а затем — «Приложения и возможности». Отыщите здесь голосового ассистента, если он устанавливался отдельно от браузера, кликните по нему и нажмите кнопку «Удалить».