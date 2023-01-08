Как перенести фото и другие файлы на карту памяти

Поддержка карт памяти — настоящее спасение для тех, кто владеет смартфоном со скромным объемом накопителя. Но по умолчанию фотографии и другие файлы автоматически сохраняются на телефон, а не на внешний носитель. Так что, если вы испытываете дефицит свободного места, нужно разобраться, как перекинуть фото на карту памяти, и можно ли настроить сохранение данных на MicroSD. Обо всем этом поговорим в рамках сегодняшнего материала.

Как переместить фото на карту памяти

В плане выполнения базовых задач операционная система Android не отличается от той же Windows, позволяя перемещать данные из одного места в другое. Но, прежде чем перекинуть файлы, необходимо понять, где хранятся фото в телефоне. И в данном случае я говорю не о галерее, которую вы используете для просмотра снимков.

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Чтобы найти фото на Андроиде для их последующей передачи на карту памяти, нужно запустить приложение «Проводник» (иногда называется «Файлы» или «Менеджер файлов») и перейти по пути Внутренний накопитель/DCIM/Camera. Здесь вы найдете не только снимки, но и видеоролики, записанные на камеру смартфона. Далее для перемещения фото на карту памяти останется:

Выделить интересующий файл, задержав на нем палец. Выбрать опцию «Переместить». В качестве места назначения указать SD Карта/DCIM/Camera. Нажать кнопку «Вставить».

Если на карте памяти отсутствует каталог DCIM или Camera, то его придется создать самостоятельно. Для получения более подробной инструкции прочитайте наш текст о том, как создать папку на телефоне. Кстати, аналогичным образом вы можете перемещать не только фотографии, но и другие типы файлов, включая музыку, архивы и APK. А вот для того, чтобы перенести приложение на карту памяти, вам стоит прочитать отдельный материал.

Если вы хотите перекинуть все фото на SD карту, то логичнее выделять не файл, а всю папку (например, DCIM). Затем нужно выбрать карту памяти как место назначения и нажать кнопку «Вставить».

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Скорость передачи данных зависит от типа внутреннего накопителя и характеристик карты памяти. После перемещения фотографии продолжат отображаться в галерее смартфона, но будут оставаться доступными для просмотра только при наличии вставленной SD карты.

Как сохранять фото на карту памяти

После переноса фотографий снимки все равно сохраняются на внутреннем накопителе, а потому их приходится снова и снова перемещать с телефона на SD карту. Но при желании вы можете настроить автоматическое сохранение фото на карту памяти, действуя следующим образом:

Запустите приложение камеры. Откройте его настройки. Активируйте опцию «Сохранять на SD карту» или укажите свою карту памяти во вкладке «Место сохранения».

Теперь все фотографии, а также видео, снятые на смартфон, будут попадать в папку Camera, расположенную на карте памяти. Но вы ведь понимаете, что фото появляются на устройстве не только через камеру?

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Загрузки на карту памяти

Во многих приложениях, включая мессенджеры наподобие Telegram, можно настроить скачивание на карту памяти. Тогда все файлы будут автоматически загружаться на внешний накопитель. Вот, как сделать загрузку на карту памяти в одном известном браузере:

Запустите приложение. Перейдите в его настройки. Откройте вкладку «Куда сохранять файлы». Выберете SD карту.

Эта же инструкция актуальна и для других программ, позволяющих скачивать файлы. Но фото с WhatsApp на карту памяти в любом случае придется перемещать вручную. Найдите одноименную папку в проводнике и перенесите ее на внешний накопитель.

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Как перенести данные на карту памяти без слота MicroSD

Все, о чем мы говорили ранее, подходит только для устройств, имеющих слот MicroSD. А ведь многие телефоны не поддерживают карту памяти. И что же делать в таком случае? Я предлагаю воспользоваться одним из следующих адаптеров:

Первые два аксессуара позволяют подключить карту памяти к телефону, используя разъем для зарядки. Но предварительно вам нужно проверить поддержку функции OTG через приложение OTG Checker.

Далее действуйте по инструкции, описанной в самом начале материала. Думаю, сейчас повторяться нет смысла. Что касается универсального кардридера, то он выручит вас, если телефон не поддерживает OTG. Тогда вы сможете перенести данные на карту памяти через компьютер, подключив к нему оба устройства через свободные USB-порты.