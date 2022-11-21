Важно не только количество. Рассказываем всё, что нужно знать о памяти смартфона

Когда речь заходит о покупке нового смартфона, обычный покупатель либо совсем не обращает внимания на характеристики, либо хочет получить все да побольше. Камера — только 200 МП, быстрая зарядка — обязательно на 120 Вт, память — ну, минимум 12/256 ГБ. Если с мегапикселями все уже давно ясно, то объем памяти смартфона многими людьми до сих пор считается объективной и самодостаточной характеристикой. Правда, в этом отношении тоже есть нюанс, о котором важно знать каждому покупателю.

Оперативная и постоянная память — отличия

Чтобы все, о чем далее пойдет речь, не вызвало у вас лишних вопросов, начнем с вводной информации, а именно — с определения памяти. Она бывает оперативной (ОЗУ) и постоянной (ПЗУ). В маркировке 12/256 ГБ первое число означает объем ОЗУ (оперативного запоминающего устройства), а второе — ПЗУ (постоянного запоминающего устройства).

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Оперативная память является энергозависимой и хранит данные, которые процессор смартфона обрабатывает в отдельно взятый момент времени. Постоянная память энергонезависимая. Она хранит неизменяемые данные. Говоря простым языком, сохраненное на телефоне видео всегда находится на внутреннем накопителе, а в оперативную память оно попадает только в момент воспроизведения.

Чем больше внутренней памяти, тем больше данных вы можете хранить на смартфоне. А объем ОЗУ влияет на количество информации, которое устройство сможет обработать в момент времени. Если на телефоне ОЗУ малой емкости, система будет автоматически закрывать приложения, что существенно замедлит работу гаджета. Но далеко не только объем ОЗУ и ПЗУ влияет на отзывчивость и скорость смартфона. Ведь память бывает разной, и не факт, что на вашем устройстве установлен хороший накопитель.

Виды постоянной памяти смартфона

Несмотря на то, что обывателям кажется, будто постоянная память влияет только на количество доступного места на накопителе, от ее типа зависит скорость работы смартфона. Давайте посмотрим, какие существуют виды постоянной памяти мобильных устройств, и чем они отличаются.

Тип ПЗУ Скорость последовательного чтения Скорость последовательной записи Год выпуска UFS 4.0 4 200 МБ/c 2 800 МБ/c 2022 UFS 3.1 2 100 МБ/c 1 200 МБ/c 2019 UFS 2.2 860 МБ/c 500 МБ/c 2022 UFS 2.1 860 МБ/c 255 МБ/c 2017 eMMC 5.1 255 МБ/c 125 МБ/c 2015

Скорость чтения показывает, какое количество информации память обрабатывает за секунду (например, когда вы запускаете приложение), а скорость записи — количество обрабатываемой информации при сохранении данных на устройстве (например, когда вы устанавливаете приложение).

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Чем выше эти показатели, тем, в целом, быстрее работает смартфон. Наше сравнение памяти показывает, что eMMC 5.1 — устаревший тип ПЗУ. Он появился еще в 2015 году, но он до сих пор используется в дешевых устройствах. К примеру, именно такой накопитель установлен в телефоне Redmi 10A.

Но, если вы хотите получить в свое распоряжение шустрый аппарат, необходимо выбирать смартфон с UFS 2.2 и выше. При этом есть вероятность встретить в продаже модель с UFS 2.1 или UFS 3.0, но данные типы накопителей постепенно уходят в небытие, а UFS 4.0, представленный летом 2022 года, появится в массовом производстве не раньше следующего года.

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И последнее о том, что касается скорости памяти. Хотя весь сегодняшний материал посвящен развенчиванию мифа относительно важности размера, в случае с ПЗУ он имеет значение. Чем больше объем памяти, тем быстрее она работает при использовании одного и того же стандарта. Так, максимальная скорость последовательного чтения UFS 2.1 на 512 ГБ — 860 МБ/c, а тот же накопитель на 1 ТБ выдает уже 1 000 МБ/c.

Как узнать скорость памяти

В дополнение к вышесказанному скажу, что чем меньше свободной памяти от общего объема накопителя, тем медленнее она работает. Вы можете самостоятельно проследить эту зависимость, запустив тест AndroBench на смартфоне с пустым и заполненным хранилищем.

Это очень полезное приложение, которое я настоятельно рекомендую оставить на своем смартфоне и использовать всегда, когда нужно проверить скорость памяти. Для диагностики других параметров присмотритесь к дополнительным программам-тестерам, ну а мы переходим к особенностям оперативной памяти.

Виды оперативной памяти на телефоне

Оперативное запоминающее устройство тоже бывает разных видов. Предлагаю взглянуть на сравнительные характеристики всех доступных на данный момент типов ОЗУ, после чего по вашему вызову приедет пояснительная бригада.

Тип ОЗУ Пропускная способность Напряжение Год выпуска LPDDR5x 8 500 Мбит/с 0,5 В 2021 LPDDR5 6 400 Мбит/с 0,5 В 2019 LPDDR4x 4 266 Мбит/с 0,6 В 2017 LPDDR4 3 200 Мбит/с 1,1 В 2014 LPDDR3 2 133 Мбит/с 1,2 В 2012

Пропускная способность — это комплексный показатель, учитывающий частоту памяти, разрядность шины и количество каналов. Данная характеристика влияет на общую производительность. Теперь про напряжение. Чем оно выше, тем больше энергии потребляет ОЗУ. Это особенно важно при нахождении смартфона в спящем режиме, так как операционная система всегда занимает 2-3 ГБ оперативки вне зависимости от количества запущенных программ.

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LPDDR3 — устаревший тип оперативной памяти, проигрывающий конкурентам по всем показателям, но он, как и eMMC 5.1, продолжает встречаться в дешевых устройствах. К примеру, Samsung поставила такое ОЗУ в прошлогодний телефон Galaxy A02, хотя сам стандарт LPDDR3 появился еще в 2012 году.

Сегодня чаще всего используется оперативная память стандарта LPDDR4x, LPDDR5 появляется только во флагманах, а релиз LPDDR5x в смартфоне стоит ожидать только в 2023 году. С точки зрения обработки информации 6 ГБ LPDDR5 — почти то же самое, что и 8 ГБ LPDDR4x. Поэтому смысл переплачивать за больший объем ОЗУ есть только при использовании актуального стандарта памяти. Кроме того, чем больше оперативки, тем быстрее разряжается смартфон, ведь ОЗУ, напомню, является энергозависимым, в отличие от ПЗУ.

Расширение оперативной памяти

В последнее время производители смартфонов используют уловку, заявляя для своих устройств поддержку расширения оперативной памяти. В дополнение к штатному объему ОЗУ предлагается добавить пару-тройку гигабайтов внутреннего хранилища. Опция кажется полезной, да и включается она без дополнительных приложений.

При этом скорость постоянной памяти намного ниже оперативной. Самый продвинутый из используемых на сегодняшний день стандартов внутреннего хранилища UFS 3.1 позволяет добиться скорости чтения 2 100 МБ/c, в то время как оперативка LPDDR5 выдает 51 200 МБ/c (не путайте эти цифры с пропускной способностью).

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Виртуальная память, выделяемая для расширения ОЗУ, является чистой воды маркетингом, который помимо прочего негативным образом сказывается на работе устройства. Мало того, что оперативка забирает пространство внутреннего накопителя, так еще заставляет постоянно перезаписывать информацию на него, из-за чего быстро расходуется и без того ограниченный ресурс ПЗУ. В перспективе это может вызвать проблемы с чтением файлов, да и, в целом, смартфон прослужит меньше.