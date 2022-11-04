Папка на Андроид: как создать, удалить или скрыть

Ничто так не раздражает перфекциониста, как отсутствие порядка. Он должен быть везде, в том числе на смартфоне. Только представьте, если у вас по рабочему столу разбросаны иконки приложений, а в проводнике уже тысячи файлов, то как найти нужную фотографию или, например, документ? Сделать это практически невозможно, если ранее вы не позаботились о создании папок. А ведь на каждом смартфоне есть возможность объединить группы файлов и приложений в отдельные каталоги для упрощенного доступа к ним. Поэтому сегодня мы ответим на все вопросы, связанные с папками на Андроид.

Где в телефоне папки

Доступ к папкам на телефоне Андроид осуществляется через приложение «Проводник», которое также может называться «Менеджер файлов» или просто «Файлы». Каталоги, содержащие в себе фото и видео, также отображаются в стандартной программе «Галерея». Ну а папки с приложениями вы можете найти на рабочем столе.

Для доступа к каталогам с файлами не обязательно использовать предустановленный софт. В Google Play есть огромное количество альтернативных менеджеров, среди которых стоит выделить RS File или Total Commander. Если по каким-то причинам вас не устраивает стандартный проводник, воспользуйтесь сторонним ПО.

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Какие папки в Андроиде

Даже если вы только-только включили свой новенький смартфон и открыли проводник, то обнаружите в нем стандартные папки Андроид. Как правило, в каталогах вроде «Boot» и «Android» содержатся системные файлы, которые нельзя удалять. Поэтому рекомендую для начала прочитать отдельный материал, прежде чем прикасаться к таким папками.

Также по мере использования смартфона система автоматически создаст папки «DCIM» (здесь хранятся фото и видео, снятые на камеру), Pictures (изображения из различных приложений), «Music» (музыка), «Movies» (видео), «Download» (загрузки) и другие. К ним я тоже советую не прикасаться, а их содержимое можно беспрепятственно удалить, если появится такая потребность.

Как создать папку на Андроиде

Допустим, вам надоел беспорядок в проводнике, и вы решили разобраться, как создать папку на телефоне. Что для этого потребуется? А все очень просто. Действуйте по инструкции:

Запустите менеджер файлов. Откройте корневую папку (внутренний накопитель или SD-карта). Нажмите кнопку в виде трех точек. Выберите опцию «Новая папка». Введите название каталога. Подтвердите его создание нажатием на кнопку «ОК».

Этот алгоритм наглядно показывает, как сделать папку на телефоне Xiaomi. На вашем устройстве некоторые шаги могут отличаться, но, в целом, они будут схожие.

Папка на рабочем столе Андроид

Также существуют папки на рабочем столе на телефоне. Некоторые из них (например, «Google») появляются автоматически. Но вы можете создать собственный каталог, отсортировав тем самым приложения. Вот, как создать папку на рабочем столе Андроид:

Задержите палец на иконке приложения. Наведите его на ярлык второй программы. Программы автоматически преобразуются в папку, которой будет присвоено имя. Туда же можно поместить все остальные приложения.

Эта инструкция актуальна для большинства современных смартфонов вне зависимости от производителя, так что вы вряд ли столкнетесь с какими-то сложностями.

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Как создать альбом в галерее

«Галерея» — отдельное приложение, созданное для просмотра фото и видео. Обычно папки здесь создаются автоматически. Снимки попадают в каталог «Камера», а остальные картинки — во «Все фото». Также в разделе «Другие альбомы» вы найдете папки с изображениями и видеороликами, которые автоматически подтягиваются из проводника. А вот, как сделать альбом в галерее напрямую:

Запустите приложение «Галерея» (может называться «Фото»). Откройте вкладку «Альбомы». Нажмите кнопку «+». Придумайте название альбома. Подтвердите его создание нажатием на кнопку «ОК». Выберите файлы, которые в него нужно добавить.

После этого наряду с другими каталогами отобразится только что созданный вами альбом.

Как переименовать папку

Любой созданный вами каталог с файлами или ярлыками приложений можно переименовать. Так, чтобы переименовать папку в проводнике, нужно задержать палец на выбранном каталоге, нажать кнопку «Еще», а затем — «Переименовать». То же самое касается изменения названий в галерее. Но в случае с папкой на главном экране ее сначала нужно открыть, а затем — тапнуть по текущему имени.

Как скрыть папку на Андроиде

Порой мы добавляем в папки на телефоне файлы, которые никто не должен увидеть. Чтобы обезопасить информацию, Samsung, например, предлагает создать защищенную папку, о чем мы уже рассказывали. А владельцам устройств других производителей нужно разобраться, как скрыть папку на телефоне:

Запустите проводник. Откройте меню изменения названия папки. Поставьте точку в самом начале. Сохраните изменения.

Теперь, чтобы найти папку, через меню проводника нужно выбрать опцию «Показывать скрытые файлы». Обратите внимание, что подобная фишка работает только в проводнике. На рабочем столе таким образом спрятать каталоги не получится. Однако есть инструкция, как скрыть альбом в галерее: просто выделите папку и нажмите кнопку «Скрыть».

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Как переместить папку в Андроиде

Созданными каталогами можно управлять, перемещая их из одного места в другое. Если операция выполняется в рамках одного смартфона, то переместить папку на Андроид можно через контекстное меню, вызываемое удержанием пальца на каталоге. Далее остается выбрать место назначения и нажать кнопку «Вставить». С альбомами такую операцию провернуть не получится, а папки с приложениями можно перемещать только по пространству рабочего стола.

Как найти папку на телефоне

Скрывая и перемещая каталоги, вы можете свести на нет всю пользу папок, ведь их будет сложно найти. Если вы помните название — воспользуйтесь поисковой строкой проводника, указав имя полностью или частично. В противном случае придется искать каталоги и файлы, содержащиеся в них, через категории, представленные в проводнике.

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Как удалить папку

Сегодня мы очень подробно разобрали все действия, которые можно выполнять с папками на Android. Однако не лишним будет также отметить, как удалить папку на телефоне. Для этого нужно задержать палец на иконке каталога и нажать соответствующую кнопку. Что касается папок на рабочем столе Андроид, то они удаляются путем обратного перемещения приложений в свободную область главного экрана. Как только вы уберете последний ярлык, каталог исчезнет.

Будьте очень внимательны, избавляясь от каталогов, чьи названия видите впервые. Один из них может оказаться системным компонентом, а его удаление, скорее всего, приведет к непоправимым последствиям. Однако без подобных проблем можно удалить папку Другое, о чем мы тоже рассказывали.