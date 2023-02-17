Как перенести контакты с Айфона на Андроид

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Кирилл Пироженко 0

Каждый из нас уже неоднократно менял смартфон на новый и постоянно сталкивался с одной и той же проблемой — переносом данных. Многие производители даже делают для этого свои приложения, но работают они совсем неидеально. То забудут какую-то программу, то потеряют контакт из телефонной книги. В такой ситуации лучше действовать проверенными временем ручными способами переноса. Тем более что в 2023 году они работают максимально эффективно и совсем не отнимают времени.

Как перенести контакты с Айфона на Андроид. Контакты с Айфона можно очень легко перенести на Андроид. Фото.

Контакты с Айфона можно очень легко перенести на Андроид.

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Теперь даже перенести контакты с Айфона на Андроид стало очень просто без использования компьютера. Несколько лет назад об этом можно было только мечтать. В этом материале рассказываем про все способы, как можно перекинуть контакты с iPhone на Android.

Как передать контакты с Айфона на Андроид

Самым простым способом переноса контактов могла бы быть синхронизация с учетной записью iCloud. Вот только в Андроид ее добавить никак нельзя. Хотя в iPhone учетка Google встает без всяких проблем, и контакты добавляются в телефонную книгу. Но совсем недавно в приложении “Контакты” на iPhone появилась возможность экспортировать все контакты в один vcf-файл и спокойно перекинуть его любым удобным способом на Андроид-смартфон. Делается это следующим образом:

  • Откройте приложение “Контакты” на Айфоне.
    • Как передать контакты с Айфона на Андроид. Раньше такой возможности в контактах не было. Фото.

    Раньше такой возможности в контактах не было.

  • В левом верхнем углу нажмите на кнопку “Списки”.
  • Найдите список “От всех контактов” и задержите на нем палец до появления контекстного меню.
    • Как передать контакты с Айфона на Андроид. Сохранить файл можно в любую удобную вам папку. Фото.

    Сохранить файл можно в любую удобную вам папку.

  • Нажмите кнопку “Экспортировать” и сохраните список в файлы.
    • Как передать контакты с Айфона на Андроид. Отсюда можно даже отправлять фотографии в исходном качестве. Фото.

    Отсюда можно даже отправлять фотографии в исходном качестве.

  • Откройте любой мессенджер. Я решил воспользоваться Телеграмом. И перейдите в чат “Избранное”.
  • Нажмите на скрепку для прикрепления вложения.
  • Переключитесь на “Файл” и нажмите “Выбрать из файлов”.
  • Выберите сохраненный ранее файл с контактами.
    • Как передать контакты с Айфона на Андроид. После нажатия на файл с контактами вам остается только выбрать, куда их импортировать. Фото.

    После нажатия на файл с контактами вам остается только выбрать, куда их импортировать.

  • Возьмите Андроид-смартфон и зайдите в чат “Избранное” в Телеграме.
  • Нажмите на файл с контактами и, как только он скачается, выберите, куда сохранить контакты: на устройство или в аккаунт Google.

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Все! Несколько простых и быстрых действий — и вся ваша телефонная книга перемещена между устройствами. Мне кажется, что это самый удобный способ. Главное, чтобы оба устройства были у вас на руках. А то Айфон может быть уже продан, и вот тут возникнут небольшие проблемки.

Скачать контакты с Айфона на Андроид

Но даже если Айфона у вас уже нет, выкрутиться из ситуации можно. Ведь у большинства пользователей iPhone все контакты находятся в iCloud, а значит, оттуда их и надо вытаскивать. Для этого можно воспользоваться веб-версией iCloud. Делается это так:

  • На Андроид-смартфоне через любой браузер перейдите на iCloud.com и войдите в свой аккаунт Apple ID.
    • Скачать контакты с Айфона на Андроид. Если не переключиться на ПК версию, то контакты будут недоступны. Фото.

    Если не переключиться на ПК версию, то контакты будут недоступны.

  • Переключитесь на версию для ПК, чтобы сделать все приложения доступными. В Google Chrome это делается через три точки в правом верхнем углу.
  • Откройте “Контакты”.
    • Скачать контакты с Айфона на Андроид. Иначе выбрать все контакты не получится. Фото.

    Иначе выбрать все контакты не получится.

  • В левом нижнем углу нажмите на шестеренку и коснитесь “Выбрать все”.
    • Скачать контакты с Айфона на Андроид. После нажатия на эту кнопку файл автоматически начнет загружаться на смартфон. Фото.

    После нажатия на эту кнопку файл автоматически начнет загружаться на смартфон.

  • Еще раз нажмите на шестеренку и выберите “Экспорт vCard”.
  • Дождитесь, пока файл загрузится, и перейдите в приложение “Контакты”.
    • Скачать контакты с Айфона на Андроид. Контакты импортируются не мгновенно. Придется немного подождать. Фото.

    Контакты импортируются не мгновенно. Придется немного подождать.

  • Выберите вкладку “Управление контактами” и выберите “Импорт из файла”.
  • Укажите место для сохранения, выберите загруженный файл и дождитесь, пока все контакты импортируются в телефонную книгу.

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На самом деле это вполне рабочий способ, но неудобный из-за мелкого интерфейса ПК-версии iCloud. Попасть по шестеренке весьма проблематично. Я со своими большими пальцами даже немного страдал.

iCloud контакты на Андроид

Именно поэтому я советую воспользоваться либо самым первым вариантом, либо взять компьютер и значительно ускорить этот процесс с помощью него следующим образом:

  • Через браузер на компьютере перейдите на iCloud.com и авторизуйтесь под вашей учетной записью Apple ID.
    • iCloud контакты на Андроид. Через компьютер приложение “Контакты” сразу станет доступным. Фото.

    Через компьютер приложение “Контакты” сразу станет доступным.

  • Перейдите в раздел “Контакты”.
    • iCloud контакты на Андроид. Выделить все контакты через компьютер можно значительно быстрее. Фото.

    Выделить все контакты через компьютер можно значительно быстрее.

  • Нажмите CTRL+A на клавиатуре для выделения всех контактов или нажмите на шестеренку и кликните по пункту “Выбрать все”.
  • Коснитесь шестеренки в левом нижнем углу и выберите “Экспорт vCard”.
  • Полученный файл скиньте на Андроид-смартфон по проводу или воспользуйтесь чатом “Избранное” в каком-нибудь мессенджере, например, в Телеграме.
  • На телефоне откройте Телеграм и нажмите на файл с контактами.
  • Выберите, куда их импортировать, и дождитесь окончания процесса.

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Переносить контакты с использованием iCloud и компьютера значительно удобнее, чем проделывать те же самые действия со смартфона. Здесь хотя бы интерфейс нормальный и не надо целиться в миниатюрные кнопки, которые разглядеть-то не всегда получится. Поэтому рекомендую второй способ переноса контактов оставить как резервный и выбирать между первым и третьим.

Надеюсь, что когда-нибудь Google реализует синхронизацию с iCloud, и больше не придется выдумывать разные способы, как перекинуть контакты со смартфона на одной операционке на смартфон с другой. А пока этого нет, выбирайте любой из представленных выше вариантов и переносите все самостоятельно.

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