Как перенести контакты с Айфона на Андроид

Каждый из нас уже неоднократно менял смартфон на новый и постоянно сталкивался с одной и той же проблемой — переносом данных. Многие производители даже делают для этого свои приложения, но работают они совсем неидеально. То забудут какую-то программу, то потеряют контакт из телефонной книги. В такой ситуации лучше действовать проверенными временем ручными способами переноса. Тем более что в 2023 году они работают максимально эффективно и совсем не отнимают времени.

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Теперь даже перенести контакты с Айфона на Андроид стало очень просто без использования компьютера. Несколько лет назад об этом можно было только мечтать. В этом материале рассказываем про все способы, как можно перекинуть контакты с iPhone на Android.

Как передать контакты с Айфона на Андроид

Самым простым способом переноса контактов могла бы быть синхронизация с учетной записью iCloud. Вот только в Андроид ее добавить никак нельзя. Хотя в iPhone учетка Google встает без всяких проблем, и контакты добавляются в телефонную книгу. Но совсем недавно в приложении “Контакты” на iPhone появилась возможность экспортировать все контакты в один vcf-файл и спокойно перекинуть его любым удобным способом на Андроид-смартфон. Делается это следующим образом:

Откройте приложение “Контакты” на Айфоне.

В левом верхнем углу нажмите на кнопку “Списки”.

Найдите список “От всех контактов” и задержите на нем палец до появления контекстного меню.

Нажмите кнопку “Экспортировать” и сохраните список в файлы.

Откройте любой мессенджер. Я решил воспользоваться Телеграмом. И перейдите в чат “Избранное”.

Нажмите на скрепку для прикрепления вложения.

Переключитесь на “Файл” и нажмите “Выбрать из файлов”.

Выберите сохраненный ранее файл с контактами.

Возьмите Андроид-смартфон и зайдите в чат “Избранное” в Телеграме.

Нажмите на файл с контактами и, как только он скачается, выберите, куда сохранить контакты: на устройство или в аккаунт Google.

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Все! Несколько простых и быстрых действий — и вся ваша телефонная книга перемещена между устройствами. Мне кажется, что это самый удобный способ. Главное, чтобы оба устройства были у вас на руках. А то Айфон может быть уже продан, и вот тут возникнут небольшие проблемки.

Скачать контакты с Айфона на Андроид

Но даже если Айфона у вас уже нет, выкрутиться из ситуации можно. Ведь у большинства пользователей iPhone все контакты находятся в iCloud, а значит, оттуда их и надо вытаскивать. Для этого можно воспользоваться веб-версией iCloud. Делается это так:

На Андроид-смартфоне через любой браузер перейдите на iCloud.com и войдите в свой аккаунт Apple ID.

Переключитесь на версию для ПК, чтобы сделать все приложения доступными. В Google Chrome это делается через три точки в правом верхнем углу.

Откройте “Контакты”.

В левом нижнем углу нажмите на шестеренку и коснитесь “Выбрать все”.

Еще раз нажмите на шестеренку и выберите “Экспорт vCard”.

Дождитесь, пока файл загрузится, и перейдите в приложение “Контакты”.

Выберите вкладку “Управление контактами” и выберите “Импорт из файла”.

Укажите место для сохранения, выберите загруженный файл и дождитесь, пока все контакты импортируются в телефонную книгу.

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На самом деле это вполне рабочий способ, но неудобный из-за мелкого интерфейса ПК-версии iCloud. Попасть по шестеренке весьма проблематично. Я со своими большими пальцами даже немного страдал.

iCloud контакты на Андроид

Именно поэтому я советую воспользоваться либо самым первым вариантом, либо взять компьютер и значительно ускорить этот процесс с помощью него следующим образом:

Через браузер на компьютере перейдите на iCloud.com и авторизуйтесь под вашей учетной записью Apple ID .

. Перейдите в раздел “Контакты”.

Нажмите CTRL+A на клавиатуре для выделения всех контактов или нажмите на шестеренку и кликните по пункту “Выбрать все”.

Коснитесь шестеренки в левом нижнем углу и выберите “Экспорт vCard”.

Полученный файл скиньте на Андроид-смартфон по проводу или воспользуйтесь чатом “Избранное” в каком-нибудь мессенджере, например, в Телеграме.

На телефоне откройте Телеграм и нажмите на файл с контактами.

Выберите, куда их импортировать, и дождитесь окончания процесса.

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Переносить контакты с использованием iCloud и компьютера значительно удобнее, чем проделывать те же самые действия со смартфона. Здесь хотя бы интерфейс нормальный и не надо целиться в миниатюрные кнопки, которые разглядеть-то не всегда получится. Поэтому рекомендую второй способ переноса контактов оставить как резервный и выбирать между первым и третьим.

Надеюсь, что когда-нибудь Google реализует синхронизацию с iCloud, и больше не придется выдумывать разные способы, как перекинуть контакты со смартфона на одной операционке на смартфон с другой. А пока этого нет, выбирайте любой из представленных выше вариантов и переносите все самостоятельно.