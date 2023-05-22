Как переводить деньги в Сбербанке Онлайн на Android без комиссии. Новый супер-удобный способ

Несмотря на то что в России уже несколько лет работает Система быстрых платежей, которая позволяет переводить деньги по номеру телефона без комиссии, некоторые банки по-прежнему противятся тому, чтобы их клиенты ей пользовались. Ведь от этого в том числе зависит и их доход, часть которого они недополучают, потому что мы с вами ничем не платим за факт пересылки денег. Поэтому зачастую банки прячут кнопку перевода по номеру куда подальше, дабы мы её не нашли и отправили средства напрямую на карту, заплатив комиссию. Какое-то время и Сбербанк придерживался такой же политики, но в конце концов сдался и больше других упростил процедуру перевода денег.

Переводы в Сбербанк Онлайн

Сбербанк Онлайн для Android получил новый механизм, который позволяет переводить деньги клиентам Сбера, не заходя в само приложение вручную и без комиссии. Достаточно открыть список контактов в записной книжке смартфона, выбрать нужного абонента и выполнить перевод в его пользу через встроенный виджет.

Внешние виджеты — это стандартная штука для многих приложений. В основном такая тема распространена среди мессенджеров. Разработчики делают так, чтобы в списке контактов появлялась кнопка их сервисов, и вы могли написать или позвонить нужному абоненту напрямую в WhatsApp, Telegram или Viber.

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Теперь у клиентов Сбера, которые установят последнюю версию приложения, появится такая же кнопка для перевода через Сбербанк Онлайн. Правда, автоматически этого не произойдёт. Для этого нужно активировать соответствующий пункт настроек. Но после этого вы сможете переводить деньги всего в пару действий.

Как перевести деньги по СБП без комиссии

Переводы — один из самых популярных сервисов в мобильном приложении Сбера, 70 млн клиентов ежемесячно переводят деньги другим людям. Упрощение и улучшение клиентского опыта — наша постоянная задача. Сейчас мы реализовали возможность сделать перевод сразу из телефонных контактов — для этого нужно выбрать контакт получателя, нажать кнопку «Перевести» и завершить операцию в «СберБанк Онлайн», — сказали в Сбере.

Сейчас алгоритм ваших действий выглядит так (я буду показывать на примере перевода по СБП, но механизм перевода клиентам Сбербанка почти не отличается):

Перейдите в приложение Сбербанк Онлайн на Android;

Откройте вкладку «Платежи» в самом низу экрана;

В строчке «Перевести» введите номер телефона абонента, которому вы переводите деньги;

Введите сумму, проверьте комиссию и подтвердите перевод.

Несмотря на то что количество этапов не выглядит слишком утомительным, если считать пошагово, то получится 8 шагов, которые вырисовываются минимум в полторы-две, а то и три минуты, проведённых в Сбербанке Онлайн. Несмотря на простоту выполнения перечисленных действий, каждый такой перевод занимает довольно много по сегодняшним меркам времени, когда на взаимодействие со среднестатистическим приложением тратится всего 10-15 секунд.

Как перевести деньги клиенту Сбербанка

С обновлением Сбербанка Онлайн переводы будут происходить минимум вполовину быстрее. Главное — не забудьте включить соответствующие настройки:

Установите последнюю версию Сбербанк Онлайн;

Запустите приложение и пройдите авторизацию;

Перейдите в раздел «Платежи» внизу экрана;

Нажмите на три точки напротив пункта «Платежи и переводы»;

В открывшемся окне включите функцию «Переводить из контактов».

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Теперь у абонентов из списка ваших контактов, которые являются клиентами Сбербанка, в карточке появится новая строчка — Сбербанк. Нажатие на неё позволит вам незамедлительно перевести деньги выбранному пользователю. Правда, необходимо помнить о ряде ограничений, которые сопровождают использование этого механизма.

Обновление Сбербанк Онлайн для Андроид

Во-первых, несмотря на то что запускать приложение Сбербанк Онлайн вручную вам не придётся, нажатие на строчку «Сбербанк» в карточке контакта всё равно вас туда перебросит. А от вас потребуется подтвердить свою личность биометрией или паролем.

Во-вторых, нажатие на строчку «Сбербанк» позволяет быстро отправлять деньги только между счетами Сбера. То есть быстро перейти в раздел переводов по СБП таким образом не получится.

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В-третьих, никаких поблажек по лимитам для подобных транзакций не предусмотрено. Так что данный вид переводов принципиально ничем не отличается от обычных, за исключением разве что большего удобства.

Так а в чём же удобство, спросите вы, если перевод всё равно выполняется через приложение, да к тому же и с подтверждением по биометрии? Ну, это сделано для безопасности. Потому что переводить деньги вне банковского клиента, да ещё и без верификации личности — более чем глупо. А удобство заключается в минимизации количества шагов, которые для этого нужно выполнить. Ведь вы попадаете сразу в карточку перевода конкретному человеку.