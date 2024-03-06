Как подключить оплату улыбкой через СберБанк Онлайн, чтобы не доставать смартфон в магазине

За последние пару лет в нашей стране появилось несколько новых способов бесконтактной оплаты. К NFC мы привыкли уже довольно давно, а в 2022 году уход Visa и MasterCard из России вынудил многих из нас пересесть на QR-коды для совершения транзакций. Оба варианта (NFC и QR) предполагают использование смартфона в качестве платежного средства, что создает определенные сложности. Поэтому сравнительно новый сервис оплаты улыбкой от Сбера кажется более удобным. Во-первых, карта этого банка есть у большинства жителей нашей страны. Во-вторых, для оплаты по лицу не нужно лишний раз доставать смартфон из кармана.

Вместе с тем возникает много вопросов. Как подключить оплату улыбкой? Куда передаются биометрические данные? И главное — обязательно ли улыбаться, чтобы оплатить покупку? Сегодня постараемся дать исчерпывающий ответ на каждый из этих вопросов.

Как работает оплата улыбкой

Оплата покупок улыбкой доступна в магазинах со специальными терминалами, оснащенными камерой. О том, где их найти, поговорим чуть позже, а пока несколько важных слов о самом процессе совершения транзакций.

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Помимо камеры терминалы имеют сенсорный экран, на который выводится сумма покупки, а также доступные способы оплаты. Среди них и нужно выбрать оплату улыбкой, нажав на соответствующую кнопку.

После этого достаточно посмотреть в камеру, и через пару секунд будет совершен платеж. Терминал распознает в вас клиента Сбера и подтвердит списание денежных средств с привязанной карты.

Как настроить NFC на телефоне, чтобы оплачивать покупки

Оплата улыбкой от Сбербанка сработает даже в том случае, если вы наденете очки. Но тогда распознавание может занять чуть больше времени, а еще вырастет вероятность ошибки. Наконец, улыбаться в камеру не обязательно. «Оплата улыбкой» — это коммерческое название сервиса, которое показалось маркетологам Сбера более привлекательным, чем банальная оплата по лицу.

Как подключить оплату улыбкой

Чтобы подключить оплату улыбкой, в первую очередь нужно сдать свои биометрические данные в Сбер. Сделать это можно только в офисе компании, захватив с собой паспорт и СНИЛС. Вас попросят посмотреть в камеру и произнести несколько фраз. Поскольку данная процедура активно проводится уже 5 лет, вы наверняка сдавали биометрию, даже если не помните об этом.

Обратите внимание, что биометрические данные остаются не только в Сбере. Согласно Федеральному закону от 29.12.2022 № 572-ФЗ, компания вынуждена передавать их в Единую биометрическую базу (ЕБС). Если вы еще не сдавали биометрию в Сбере, подумайте, стоит ли это делать ради доступа к новому для России сервису.

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Если биометрия уже сдана, можно переходить к настройке оплаты улыбкой. Для этого вам понадобится приложение СберБанк Онлайн, в котором нужно сделать следующее:

Открыть поисковую строку. Ввести запрос «Оплата улыбкой» и перейти в одноименный раздел. Нажать кнопку «Подключить», выбрать карту и придумать код подтверждения.

Теперь вы можете платить взглядом в магазине. Но в каком? Где найти терминал для оплаты улыбкой? Сейчас разберемся.

Что лучше: Mir Pay или оплата телефоном по QR

Где найти терминал для оплаты улыбкой

В рамках совместного проекта X5 Group и Сбера несколько десятков тысяч терминалов самообслуживания в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток» получили поддержку оплаты улыбкой. Поэтому при наличии такой кассы в магазине вашего города вы можете расплатиться без смартфона, просто посмотрев в камеру.

Кроме касс самообслуживания в своем городе вы можете встретить один из нескольких миллионов специальных терминалов Сбера для оплаты улыбкой. Они оснащены сенсорным экраном и встречаются даже в несетевых магазинах. Так что при виде такого чуда сразу выбирайте оплату улыбкой, если решите удивить продавца.

Увы, помимо необходимости сдавать в ЕБС свои биометрические данные у оплаты улыбкой есть еще недостатки. Для совершения транзакций на сумму от 5 000 ₽ и выше необходимо вводить код подтверждения, указанный при активации сервиса. Кроме того, чтобы предъявить карту лояльности, вам так или иначе придется доставать смартфон из кармана.

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Как отключить оплату улыбкой в СберБанке

При желании вы всегда можете отключить оплату улыбкой в Сбере. Для этого нужно:

Запустить приложение СберБанк Онлайн. Перейти в раздел «Оплата улыбкой». Нажать кнопку «Отключить оплату улыбкой». Подтвердить свое действие.

Кроме того, никто не запрещает вам отключить биометрию в Сбере. Для этого, не выходя из приложения СберБанк Онлайн, понадобится:

Перейти в раздел «Распознавание по лицу и голосу». Нажать кнопку «Отключить распознавание». Подтвердить отключение.

После удаления биометрии из Сбера ваши данные продолжат оставаться в ЕБС. Но и оттуда их можно отозвать через приложение Госуслуги:

Запустите Госуслуги. Откройте настройки профиля. Перейдите в раздел «Биометрия». Нажмите на три точки, расположенные рядом с датой окончания действия биометрических данных. Подтвердите удаление биометрии.

Теперь никаких следов от регистрации биометрии в Сбере не останется. Но не забывайте, что переданные банку и ЕБС сведения необходимо обновлять каждые 5 лет. Поэтому рано или поздно они все равно перестанут действовать.