Как подключить оплату улыбкой через СберБанк Онлайн, чтобы не доставать смартфон в магазине

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

За последние пару лет в нашей стране появилось несколько новых способов бесконтактной оплаты. К NFC мы привыкли уже довольно давно, а в 2022 году уход Visa и MasterCard из России вынудил многих из нас пересесть на QR-коды для совершения транзакций. Оба варианта (NFC и QR) предполагают использование смартфона в качестве платежного средства, что создает определенные сложности. Поэтому сравнительно новый сервис оплаты улыбкой от Сбера кажется более удобным. Во-первых, карта этого банка есть у большинства жителей нашей страны. Во-вторых, для оплаты по лицу не нужно лишний раз доставать смартфон из кармана.

Как подключить оплату улыбкой через СберБанк Онлайн, чтобы не доставать смартфон в магазине. Улыбка — по-настоящему бесконтактный способ оплаты. Фото.

Улыбка — по-настоящему бесконтактный способ оплаты

Вместе с тем возникает много вопросов. Как подключить оплату улыбкой? Куда передаются биометрические данные? И главное — обязательно ли улыбаться, чтобы оплатить покупку? Сегодня постараемся дать исчерпывающий ответ на каждый из этих вопросов.

Как работает оплата улыбкой

Оплата покупок улыбкой доступна в магазинах со специальными терминалами, оснащенными камерой. О том, где их найти, поговорим чуть позже, а пока несколько важных слов о самом процессе совершения транзакций.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Помимо камеры терминалы имеют сенсорный экран, на который выводится сумма покупки, а также доступные способы оплаты. Среди них и нужно выбрать оплату улыбкой, нажав на соответствующую кнопку.

Как работает оплата улыбкой. После того, как будет отбит товар, нужно выбрать улыбку в качестве способа оплаты. Фото.

После того, как будет отбит товар, нужно выбрать улыбку в качестве способа оплаты

После этого достаточно посмотреть в камеру, и через пару секунд будет совершен платеж. Терминал распознает в вас клиента Сбера и подтвердит списание денежных средств с привязанной карты.

Как настроить NFC на телефоне, чтобы оплачивать покупки

Оплата улыбкой от Сбербанка сработает даже в том случае, если вы наденете очки. Но тогда распознавание может занять чуть больше времени, а еще вырастет вероятность ошибки. Наконец, улыбаться в камеру не обязательно. «Оплата улыбкой» — это коммерческое название сервиса, которое показалось маркетологам Сбера более привлекательным, чем банальная оплата по лицу.

Как подключить оплату улыбкой

Чтобы подключить оплату улыбкой, в первую очередь нужно сдать свои биометрические данные в Сбер. Сделать это можно только в офисе компании, захватив с собой паспорт и СНИЛС. Вас попросят посмотреть в камеру и произнести несколько фраз. Поскольку данная процедура активно проводится уже 5 лет, вы наверняка сдавали биометрию, даже если не помните об этом.

Как подключить оплату улыбкой. Примерно так выглядит процедура сдачи биометрии в отделении СберБанка. Фото.

Примерно так выглядит процедура сдачи биометрии в отделении СберБанка

Обратите внимание, что биометрические данные остаются не только в Сбере. Согласно Федеральному закону от 29.12.2022 № 572-ФЗ, компания вынуждена передавать их в Единую биометрическую базу (ЕБС). Если вы еще не сдавали биометрию в Сбере, подумайте, стоит ли это делать ради доступа к новому для России сервису.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Если биометрия уже сдана, можно переходить к настройке оплаты улыбкой. Для этого вам понадобится приложение СберБанк Онлайн, в котором нужно сделать следующее:

  1. Открыть поисковую строку.
  2. Ввести запрос «Оплата улыбкой» и перейти в одноименный раздел.
  3. Нажать кнопку «Подключить», выбрать карту и придумать код подтверждения.
Как подключить оплату улыбкой. Сервис активируется в два счета. Фото.

Сервис активируется в два счета

Теперь вы можете платить взглядом в магазине. Но в каком? Где найти терминал для оплаты улыбкой? Сейчас разберемся.

Что лучше: Mir Pay или оплата телефоном по QR

Где найти терминал для оплаты улыбкой

В рамках совместного проекта X5 Group и Сбера несколько десятков тысяч терминалов самообслуживания в торговых сетях «Пятерочка» и «Перекресток» получили поддержку оплаты улыбкой. Поэтому при наличии такой кассы в магазине вашего города вы можете расплатиться без смартфона, просто посмотрев в камеру.

Где найти терминал для оплаты улыбкой. Кассы самообслуживания с поддержкой сервиса Сбера пока есть только в «Пятерочке» и «Перекрестке». Фото.

Кассы самообслуживания с поддержкой сервиса Сбера пока есть только в «Пятерочке» и «Перекрестке»

Кроме касс самообслуживания в своем городе вы можете встретить один из нескольких миллионов специальных терминалов Сбера для оплаты улыбкой. Они оснащены сенсорным экраном и встречаются даже в несетевых магазинах. Так что при виде такого чуда сразу выбирайте оплату улыбкой, если решите удивить продавца.

Где найти терминал для оплаты улыбкой. К началу 2024 году таких терминалов установлено уже более 2 миллионов штук. Фото.

К началу 2024 году таких терминалов установлено уже более 2 миллионов штук

Увы, помимо необходимости сдавать в ЕБС свои биометрические данные у оплаты улыбкой есть еще недостатки. Для совершения транзакций на сумму от 5 000 ₽ и выше необходимо вводить код подтверждения, указанный при активации сервиса. Кроме того, чтобы предъявить карту лояльности, вам так или иначе придется доставать смартфон из кармана.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как отключить оплату улыбкой в СберБанке

При желании вы всегда можете отключить оплату улыбкой в Сбере. Для этого нужно:

  1. Запустить приложение СберБанк Онлайн.
  2. Перейти в раздел «Оплата улыбкой».
  3. Нажать кнопку «Отключить оплату улыбкой».
  4. Подтвердить свое действие.
Как отключить оплату улыбкой в СберБанке. Отказаться от сервиса можно в любой момент. Фото.

Отказаться от сервиса можно в любой момент

Кроме того, никто не запрещает вам отключить биометрию в Сбере. Для этого, не выходя из приложения СберБанк Онлайн, понадобится:

  1. Перейти в раздел «Распознавание по лицу и голосу».
  2. Нажать кнопку «Отключить распознавание».
  3. Подтвердить отключение.
Как отключить оплату улыбкой в СберБанке. Биометрия отключается отдельно. Фото.

Биометрия отключается отдельно

После удаления биометрии из Сбера ваши данные продолжат оставаться в ЕБС. Но и оттуда их можно отозвать через приложение Госуслуги:

  1. Запустите Госуслуги.
  2. Откройте настройки профиля.
  3. Перейдите в раздел «Биометрия».
  4. Нажмите на три точки, расположенные рядом с датой окончания действия биометрических данных.
  5. Подтвердите удаление биометрии.
Как отключить оплату улыбкой в СберБанке. Через 3-5 лет биометрия автоматически перестает действовать. Фото.

Через 3-5 лет биометрия автоматически перестает действовать

Теперь никаких следов от регистрации биометрии в Сбере не останется. Но не забывайте, что переданные банку и ЕБС сведения необходимо обновлять каждые 5 лет. Поэтому рано или поздно они все равно перестанут действовать.

Теги
Лонгриды для вас
Эти бесплатные приложения для Андроид я использую каждый день и тебе советую

Чем мне нравится Гугл Плей - так это обилием приложений на любой вкус. Однако рано или поздно список программ в телефоне устаканивается, в результате чего мы начинаем пользоваться одними и теми же. Со стороны кажется, будто в их число входят только стриминговые сервисы, соцсети или онлайн-кинотеатры. Но если вы понаблюдаете за собой, то обнаружите, что у вас в реальности достаточно много любимых программ. То же самое заметил и я, поэтому решил собрать полезные приложения для Андроид, которыми пользуюсь чуть ли не ежедневно. Все это - бесплатно, а вам остается лишь перейти по ссылке и скачать.

Читать далее
Вышел самый защищенный телефон. С него почти невозможно украсть данные, но вы его не купите

Возможно, вы не слышали о компании Punkt, но из всех обычных брендов смартфонов, представленных на выставке MWC 2024, это единственный, кто делает что-то по-другому. Punkt MC02 — это новый телефон, ориентированный на конфиденциальность, который теперь можно купить в Европе и Северной Америке (про Россию пока информации нет). Впервые представленный в ноябре 2023 года, телефон Punkt только сейчас начинает поставляться первым покупателям — нишевой группе пользователей смартфонов, которые ценят выбор и хотят получить полный контроль над данными, которые их телефоны отправляют в мир. Интереснее всего даже не сам выход смартфона, а подход, который должен стать массовым среди производителей.

Читать далее
Секретные коды WhatsApp
Что такое секретные коды в Ватсапе и как ими пользоваться

WhatsApp - мессенджер, который есть у всех - просто на всякий случай. У вас может не быть Телеграма, Вайбера или, прости господи, ВКонтакте, но старый добрый Ватсап скорее всего будет. Причем для большинства он и вовсе является основным мессенджером, который хоть и далек от совершенства, но тупо «берет» широкой распространенностью и возможностью связаться через него практически с кем угодно. Разработчики осознают это, а потому не стремятся развивать свой продукт так же активно, как Павел Дуров. Тем интереснее бывает наблюдать за нововведениями, которые время от времени все-таки появляются в Ватсапе, ведь иногда они оказываются весьма полезными.

Читать далее