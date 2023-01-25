Как настроить NFC на телефоне, чтобы оплачивать покупки. Все нюансы для России

Хотя мы часто критикуем современные смартфоны, они сделали нашу жизнь невероятно комфортной. Представьте себе обычного человека из российской глубинки всего 20 лет назад: у него могло не быть даже кнопочной звонилки, а за продукты в магазине он платил исключительно наличными, которые нередко выпадали из кармана и портили настроение до следующей зарплаты. Сегодня каждому владельцу банковской карты доступна оплата телефоном. Чтобы воспользоваться ей, сначала нужно понять, как настроить NFC.

Бесконтактная оплата в России

Выйди этот материал еще пару лет назад, я бы просто сказал, что бесконтактная оплата в России работает так же, как и во всем мире. Но в начале 2023 года приходится делать оговорки. Как бы то ни было, NFC работает в России, правда не со всеми картами и не со всеми приложениями.

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Что касается первого момента, то для совершения бесконтактных платежей прикладыванием смартфона к терминалу вам необходима карта МИР. Системы Visa и MasterCard на данный момент не работают. Есть альтернативный вариант — оплата по QR-коду, постепенно набирающая популярность в нашей стране. Ей могут воспользоваться держатели любых карт, будь то Visa, MasterCard или МИР.

Еще один момент общий, он касается всех вне зависимости от страны проживания. Главным условием совершения бесконтактных платежей через прикладывание смартфона к терминалу является присутствие на вашем устройстве датчика NFC. Проверить его наличие поможет приложение NFC Check. Запустите программу и нажмите кнопку «NFC Check». Увидели зеленую галочку и надпись «Supported» — смело приступайте к выбору приложения для оплаты.

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Приложения для оплаты NFC

Если бы в 2021 году меня спросили, какое приложение для бесконтактной оплаты скачать, я бы однозначно назвал Google Pay. Это стандартная утилита, установленная по умолчанию на всех смартфонах Android, имеющих сертификацию Гугл. Но сейчас Google Pay в России не работает, а потому приходится искать обходные пути.

Поскольку оплата по NFC у нас доступна только держателям карт МИР, оптимальным приложением является Mir Pay. Наверное, кто-то из вас вспомнит о том, что МИР работает в Samsung Pay, однако спешу оговориться: только на смартфонах Samsung, прошедших сертификацию ЕАС (РСТ). О том, что такое Ростест, предлагаю узнать в отдельном материале.

Сегодня Mir Pay — лучшая программа для оплаты по NFC, но не единственная. У нее есть оппонент в лице системы SberPay, которая доступна в приложении СберБанк на Андроид. Однако работает она только с картами МИР от этого банка. Все остальные организации предлагают использовать либо Mir Pay, либо оплату по QR-коду.

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Как настроить бесконтактную оплату

Теперь поговорим о том, как сделать оплату телефоном. Если вы решите воспользоваться сервисом Mir Pay, то понадобится:

Запустить приложение Mir Pay. Нажать кнопку «Начать», а затем — «Добавить карту». Ввести данные своей карты или отсканировать ее при помощи предложенных средств (камерой или через NFC). Если добавлено несколько карт, то не забыть выбрать основную.

Более подробную информацию о том, как сделать Мир Пэй, вы найдете в специальном материале. Ну а мы движемся дальше и переходим к настройке SberPay:

Запустите приложение СберБанк. В поисковую строку введите запрос «SberPay». Перейдите в раздел «SberPay — оплата телефоном». Нажмите кнопку «Подключить карту». Выберите карту, которая будет использоваться для совершения платежей.

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Об особенностях включения SberPay также читайте на нашем сайте. Если вы являетесь владельцем ЕАС-версии смартфона Samsung, то можете познакомиться с инструкцией, как платить Samsung Pay в России. Но вне зависимости от того, какой сервис вам приглянулся, необходимо выбрать платежное приложение по умолчанию в настройках телефона:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел с параметрами NFC, воспользовавшись поисковой строкой. Откройте вкладку «Бесконтактные платежи». В пункте «Оплата по умолчанию» выберите нужное приложение. Установите значение «Если не открыто другое платежное приложение» в пункте «Использовать приложение по умолчанию», если планируете платить сразу двумя программами.

На этом настройка NFC для оплаты завершается. И теперь самое время поговорить о том, как платить через телефон.

Как платить телефоном вместо карты

Бесконтактная оплата через прикладывание смартфона доступна только в том случае, если на вашем мобильном устройстве включен NFC. Его можно активировать через шторку уведомлений (центр управления) или настройки аппарата.

Теперь, когда вы отправитесь в магазин за покупками, просто снимите блокировку экрана и поднесите смартфон спинкой к терминалу оплаты на расстояние до 10 сантиметров или приложите устройство к нему. Если сумма покупки не превышает лимит (к примеру, в Mir Pay это 3 000 ₽), ничего дополнительно делать не нужно, транзакция моментально пройдет. Если лимит превышен, понадобится ввести PIN-код карты или приложить палец к сканеру отпечатков на телефоне.

Хотя в настройках смартфона предлагается выбрать приложение по умолчанию, вы можете одновременно платить SberPay и Mir Pay, не меняя параметров. Сделайте Mir Pay основным платежным средством и расплачивайтесь через него, снимая блокировку экрана. В случае со SberPay перед совершением транзакции нажмите на ярлык сервиса, расположенный на главном экране.

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Что делать, если не работает бесконтактная оплата

Бывает, что даже после всех настроек не работает оплата по NFC. Возможно, проблема связана с расположением датчика или его мощностью. Обычно его размещают сбоку от камеры или под ней. В чехле точность срабатывания по понятным причинам снижается.

Кроме того, вы должны убедиться, что правильно выбрано приложение для оплаты, а карта действительна и на ней есть достаточное количество денежных средств. Если все равно ничего не происходит, сделайте следующее:

Откройте настройки NFC в телефоне. Перейдите в раздел «Расположение элемента безопасности». Выберите «Кошелек HCE».

Подобные манипуляции часто выручают, когда не работает NFC на Xiaomi. Проверьте, быть может, в настройках вашего телефона есть нечто подобное. Кроме того, на устройстве должна присутствовать актуальная версия приложения для оплаты. И не забывайте, что порой Mir Pay не работает, на что есть масса специфических причин.