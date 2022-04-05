Что лучше: Mir Pay или оплата телефоном по QR

Фактическое отключение Google Pay в России привело к тому, что пользователи Android начали массовую миграцию на отечественные сервисы бесконтактных платежей. Из-за этого Mir Pay испытал такую нагрузку, что ещё несколько дней после этого работал со сбоями. Сейчас вроде бы всё устаканилось, сервис исправил все ошибки, а пользователи снова могут платить телефоном, как и раньше, не вспоминая о Google Pay и Samsung Pay. И всё бы ничего, но российские банки неожиданно начали пиарить новый способ мобильных платежей при помощи QR-кодов. Значит, нужно разобраться, что из них лучше.

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Что такое оплата по QR и как она устроена, мы рассказывали в отдельной статье. Можете почитать, если интересно. Здесь же мы сосредоточимся на основных отличиях бесконтактных платежей по СБП и Mir Pay, разберёмся, насколько удобен тот и другой сервис и поймём, может ли один заменить другой.

Бесконтактные платежи телефоном

Ключевое отличие Mir Pay от Системы быстрых платежей (СБП) заключается в методике проведения платежа. Через Mir Pay оплата проходит в виде токена по NFC, а через СБП — переводом со счёта покупателя на счёт продавца, реквизиты которого зашиваются в QR-код. Чисто технически для пользователя нет никакой разницы. Но с практической точки зрения она есть.

Преимущества Mir Pay:

Мгновенная оплата;

Оплата без интернета;

Возможность получить кэшбек;

Поддерживаются кредитные карты;

Широкий спектр магазинов, где можно платить по NFC.

Недостатки Mir Pay:

Нужен дорогостоящий смартфон с NFC;

Обязательно нужен банковский терминал;

Отсутствует поддержка онлайн-оплаты;

Поддерживаются только карты ПС Мир.

Преимущества оплаты через СБП по QR:

Необязателен терминал;

Дополнительные скидки из-за дешёвого эквайринга;

Поддержка онлайн-оплаты;

Не нужна карта (списание проходит с номера счёта).

Недостатки оплаты через СБП по QR:

Не поддерживаются кредитки;

Нельзя получить кэшбек за покупки;

Не везде принимают оплату по QR;

Оплата только из банковского приложения.

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По логике оплата через Mir Pay выглядит более привлекательной хоть из-за поддержки кредиток, хоть из-за возможности получать кэшбек, хоть из-за более широкого спектра магазинов, где есть бесконтактные терминалы. Но нужно понимать, что у пользователей смартфонов без NFC, вообще нет возможности оплачивать покупки через Mir Pay. Ведь он не поддерживает даже онлайн-оплату.

Соответственно, СБП выглядит чуть более универсальным средством. Во-первых, он позволяет платить в интернете. Многие онлайн-магазины и маркетплейсы поддерживают оплату по QR и даже предоставляют скидку за его использование. Во-вторых, по СБП можно оплачивать покупки даже там, где нет терминалов. Такой подход часто практикуется в небольших заведениях общепита, корнерах в торговых центрах или в парках.

Как платить телефоном без Google Pay

Существенным недостатком СБП является отсутствие поддержки кредитных карт и кэшбека, поскольку транзакции по QR-кодам регистрируются как перевод денежных средств. Это связано с тем, что банки почти ничего не получают от магазинов за обслуживание, из-за чего делать вам возврат им просто не с чего. Но зато многие торговые сети предлагают скидку в 1% от суммы покупки, компенсируя отсутствие кэшбека.

В ряде случаев это может быть даже выгоднее. Ну, смотрите сами: большинство банков начисляют кэшбек баллами, и потратить его вы можете только тогда, когда накопите необходимую сумму. Причём чаще всего оплатить всю стоимость покупки баллами нельзя. А с СБП вы как бы получаете превентивный кэшбек, причём сразу, а значит, не нужно ждать конца месяца, и в рублях.

❗️Привязать кредитку с СБП нельзя, потому что платежи проводятся как денежные переводы.

Может ли Mir Pay заменить СБП или наоборот? Ну, конечно, нет. Это разные средства оплаты, которые отличаются не только способом проведения транзакций, но и условиями, в которых производится платёж. Понятное дело, что если вы оплачиваете покупку на Wildberries, Mir Pay вам не поможет, и нужно обращаться к СБП. Это позволит избежать использования карт, а заодно позволит получить кэшбек.

Но, если вы оплачиваете покупки исключительно кредиткой, потому что получаете по ней повышенный кэшбек или просто храните деньги на дебетовке, чтобы каждый месяц вам начислялись проценты на остаток, то СБП тут вам не поможет, увы. В этом случае логичнее всего будет применить Mir Pay или на худой конец саму пластиковую карту. Поэтому сказать, что лучше: Mir Pay или СБП, нельзя. У кажлого сервиса есть свои сценарии применения, которые почти не пересекаются друг с другом.