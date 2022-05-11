Как поставить реакцию в Ватсапе на Android

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на то что WhatsApp — это далеко не самый удобный мессенджер, по неизвестной причине им пользуются ну практически все. Если вы откроете список контактов у себя на смартфоне, то обязательно обнаружите значок Ватсапа рядом с именем абсолютного большинства абонентов. Видимо, популярность оказывает на мессенджер негативное воздействие, и его разработчики довольно медленно расширяют его возможности. Однако время от времени апдейты с новыми функциями всё-таки прилетают, и в результате последнего обновления в WhatsApp появились реакции как и в Telegram.

WhatsApp

В WhatsApp появились реакции на сообщения как в Телеграме

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Обновление с реакциями в Ватсапе вышло ещё на прошлой неделе, однако, как это нередко бывает у мессенджера, распространялось очень постепенно. Вернее, сам апдейт стал доступен сразу, а вот возможность реагировать на сообщения включили только сейчас. В результате у пользователей появилась возможность отвечать на сообщения своих собеседников стикерами, которые появляются прямо под ними, а не идут отдельными посланиями в общий чат.

Реакции в WhatsApp

В Ватсапе доступно только 6 реакций вместо 16 как в Телеграме

В WhatsApp, в отличие от Telegram, доступно меньше стикеров: всего 6 против 16. Этого может показаться недостаточно, но, очевидно, разработчики решили, что ни к чему делать слишком много видов реакций, сделав ставку только на основные эмоции:

  • Палец вверх
  • Сердечко
  • Удивление
  • Смеющийся эмодзи
  • Плачущий эмодзи
  • Дай 5 (мольба)

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Небольшое количество реакций сделает взаимодействие в чате более лаконичным. Особенно это касается групповых чатов. Например, в Telegram многие администраторы групп не ограничивают количество реакций, которые могут отправлять пользователи, и сообщения превращаются в самый настоящий балаган с всевозможными стикерами. В Ватсап в этом просто не будет необходимости, потому что максимальное количество реакций сильно ограничено.

Чтобы поставить реакцию в WhatsApp, вам потребуется:

  • Обновите WhatsApp до самой последней версии;
  • Запустите приложение и откройте нужный чат;

Собеседник увидит вашу реакцию, если установил последнее обновление WhatsApp

  • Нажмите на сообщение, на которое хотите оставить реакцию, и удерживайте до появления контекстного меню;
  • В выпадающем окне, которое появится на экране, выберите подходящий стикер и нажмите на него.

Как убрать реакцию в Ватсапе

После этого под сообщение вашего собеседника появится выбранный вами стикер, а ему придёт уведомление. Правда, учитывайте, что увидеть стикер и получить пуш о вашей реакции ваш собеседник сможет только в том случае, если у него установлена последняя версия WhatsApp. В противном случае, стикер под сообщением будете видеть только вы, а он даже не узнает о том, что что-то произошло.

Убрать реакцию в WhatsApp так же легко, как и поставить.

  • Откройте чат с сообщением, на которое вы реагировали;
  • Нажмите на стикер реакции под его сообщением;

При желании вы сможете удалить свою реакцию

  • В выпадающем окне внизу экрана вы увидите все реакции;
  • Нажмите на свою реакцию ещё раз, чтобы удалить её.

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Если удалить реакцию, то уведомление об этом не придёт. То есть ваш собеседник может об этом и не узнать, если не посмотрит на само сообщение. Однако учитывайте, что пуш о реагировании ему придёт мгновенно, поэтому он сможет увидеть вашу реакцию. А значит, даже если вы удалите её почти сразу, то отменить отправку оповещения уже не удастся, поэтому будьте аккуратнее.

Зачем нужны реакции, думаю, понятно и так. Они пригодятся в ситуациях, когда не ответить на сообщение собеседника нельзя, потому что не хочется оскорблять его отсутствием какой-либо реакции, но писать целое сообщение вроде «ОК» или «Хорошо», или «Принято» — глупо или просто не имеет смысла. Поэтому были придуманы вот такие реакции, которые крепятся к конкретному сообщению и не засоряют чат. В результате, как говорится, и волки сыты, и овцы целы.

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