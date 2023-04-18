Как правильно сканировать QR-код через телефон

В последнее время QR-коды стали невероятно популярным средством шифрования информации. Причем используются они повсеместно и в самых разных целях. Они позволяют узнать сведения о товаре, получить ссылку на какой-нибудь ресурс, скачать приложение или даже совершить платеж. Чтобы расшифровать заложенную в коде информацию, необходимо сканировать QR через телефон, а это можно сделать несколькими способами.

Подробно о том, что такое QR-код, мы рассказывали в отдельном материале, поэтому сегодня не будем тратить время на теоретическую часть. Сразу перейдем к практике, для чего нам понадобится сначала найти сканер QR, а потом правильно отсканировать код.

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Где в телефоне QR-сканер

Сканер QR-кода является незаменимым инструментом, который по умолчанию присутствует на большинстве смартфонов в виде отдельного приложения. Вы можете найти его на главном экране или в одной из папок, расположенных на рабочем столе Андроид. Кроме того, сканер QR на телефоне бывает представлен как отдельная функция камеры.

Наконец, сканер QR-кодов нередко встраивают в приложения разработчики стороннего софта. В мобильном клиенте вашего банка он необходим для совершения платежей, а в программе интернет-магазина этот инструмент помогает быстро найти информацию о товаре или проверить подлинность уже приобретенной вещи.

Как сканировать QR-код на Android

Сканировать QR-код помогает камера нашего смартфона. С ее помощью создается цифровое изображение кода, после чего программное обеспечение считывает его и расшифровывает заложенную информацию. Ну а теперь по шагам разберемся, как сканировать QR на телефоне:

Запустите приложение со сканером QR на своем мобильном устройстве. Наведите камеру смартфона на код таким образом, чтобы он оказался в рамке, которая отображается на экране. Приложение сразу же отсканирует QR и покажет всю информацию, заложенную в коде. Если это будет ссылка, то программа предложит открыть ее в браузере.

Есть еще один способ, как сканировать QR на Андроид, актуален для тех случаев, когда код сохранен на вашем устройстве в виде отдельного изображения. В приложениях-сканерах есть кнопка перехода в галерею, нажав на которую вы сможете выбрать интересующий файл. Далее происходит все то же самое, что и при обычном сканировании: программа анализирует код и расшифровывает информацию, заложенную в нем.

Обратите внимание, что обычное приложение сканера QR подходит не для всех ситуаций. К примеру, если вам нужно оплатить какую-то услугу, то следует запускать инструмент через программу своего банка. В противном случае вы увидите на экране только реквизиты и ничего не сможете с ними сделать. Пользы от такого сканирования никакой.

Приложения со сканером QR-кодов

Несмотря на то, что сканер QR-кода по умолчанию представлен на большинстве смартфонов, порой его бывает сложно найти, а набор его функций совершенно не устраивает пользователя. Если описанное выше соответствует вашей ситуации, установите стороннюю программу. А мы подскажем, какое из сотен приложений Google Play стоит выбрать.

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QR-сканер от Any Studio

Этот сканер для телефона хоть и не является самым популярным, но определенно заслуживает внимания за счет высокой оценки на Google Play (4.8 балла) и набора предлагаемых функций. Помимо QR приложение умеет сканировать штрих-коды через телефон.

Скачать QR & Barcode Scanner

Запустив программу, вы сразу увидите перед собой окно сканера. Также через главный экран можно включить фонарик или выбрать изображение в галерее. Приложение умеет не только сканировать, но и создавать QR-коды.

Считыватель QR-кодов Simple Design

Следующее приложение для QR обладает таким же минималистичным интерфейсом, предлагая сразу после запуска отсканировать код. Есть функция фонарика и загрузки картинки с кодом из галереи.

Скачать QR Scanner Simple Design

Через эту программу удается и создавать QR, а все отсканированные коды будут храниться в отдельной вкладке «История». В настройках можно включить звуковой сигнал и вибрацию, а также выбрать поисковую систему по умолчанию. Все опции доступны бесплатно.

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Сканер QR-кода от MicroSingle

Считыватель QR для телефона от студии MicroSingle обладает максимально простым меню. Главный экран представляет из себя видоискатель, помогающий вам поместить код в рамку для корректного сканирования. В случае проблем с расшифровкой QR программа предлагает написать в службу поддержки.

Скачать QR Code Scanner-Barcode Reader

В приложении есть всего 4 кнопки: «Настройка», «История», «Фонарик» и «Галерея». Создавать собственные коды считыватель не позволяет, зато предлагает функцию одновременного сканирования сразу нескольких кодов.

QRbot — еще один сканер QR

Завершает подборку сканер QR на Андроид, который скачали более миллиона раз. QRbot обладает устаревшим интерфейсом, что, впрочем, не мешает считыванию кодов. После запуска вы можете выбрать способ сканирования: через камеру или галерею.

Скачать сканер QRbot

Особого внимания заслуживает вкладка «Создать». Здесь вы можете сделать не только QR, но и любой другой тип 2D-кодов. Также приложение дает несколько шаблонов для создания QR-кода контакта, ссылки на веб-сайт или подключения к точке доступа Wi-Fi.