Как сканировать штрих-код телефоном: инструкция и подборка приложений

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Герман Вологжанин 0

На упаковки самых разных товаров, которые мы покупаем в магазинах, нанесен штриховой код. Обычно его сканируют на кассе, чтобы подготовить чек. Однако и покупателям закодированная информация может быть полезной. Для ее получения необходимо сканировать штрих-код через камеру телефона. Сегодня поговорим о том, что можно узнать при помощи этого нехитрого действия, а также разберемся, какой сканер штрих-кодов скачать на Андроид.

Как сканировать штрих-код телефоном: инструкция и подборка приложений. Сканеры штрих-кодов просты, но в то же время очень полезны. Фото.

Сканеры штрих-кодов просты, но в то же время очень полезны

Что можно узнать по штрих-коду

Штрих-код представляет из себя маркировку, состоящую из вертикальных полос черного и белого цвета, а также цифр. Условно говоря, все это — номер товара, при помощи которого можно узнать о его свойствах, будь то наименование, габариты, вес и состав.

Что можно узнать по штрих-коду. Расшифровка штрих-кода. Фото.

Расшифровка штрих-кода

Отличие штрих-кодов от QR-кодов, ставших популярными в последние годы, заключается в количестве зашифрованной информации. Штриховой код не вмещает в себя ничего кроме номера товара, а потому для получения дополнительной информации нам необходимо подключение к интернету. QR, в свою очередь, может использоваться автономно, ведь в нем зашифровано больше сведений. Порой вместимости кода хватает для составления полноценных визиток с указанием контактного лица и данных для связи.

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Как проверить штрих-код телефоном

Для получения дополнительных сведений о товаре достаточно перепечатать последовательность цифр в поисковую строку браузера. Но намного удобнее делать это при помощи сканера штрих-кода:

  1. Запустите приложение-сканер.
  2. Наведите камеру смартфона на штриховой код.
  3. Нажмите кнопку поиска для получения дополнительных сведений о товаре в интернете.
Как проверить штрих-код телефоном. Сканер автоматически считывает код, после чего предлагает найти информацию о товаре в интернете. Фото.

Сканер автоматически считывает код, после чего предлагает найти информацию о товаре в интернете

Ничего сложного в том, чтобы сканировать штрих-код телефоном, нет. Однако подобной функции может не быть в настройках камеры. И тогда для выполнения операции вам понадобится скачать приложение со сканером штрих-кодов. Далее поговорим о том, какую именно программу стоит загрузить.

Приложения для штрих-кодов

Сканер штрих-кодов для Андроид бывает установлен по умолчанию. Если производитель позаботился об этом, то вы сможете найти нужное приложение на главном экране или в папке «Инструменты». Увы, функциональность стандартных сканеров часто ограничивается. К примеру, на Xiaomi нет кнопки быстрого поиска по окончании считывания, а потому приходится вручную копировать последовательность цифр и вставлять ее в браузер. Согласитесь, это не очень удобно. Но, к счастью, мобильные приложения для штрих-кодов, о которых далее пойдет речь, лишены подобного недостатка.

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QR & Barcode Scanner — бесплатный сканер штрих-кодов

QR & Barcode Scanner — бесплатный сканер штрих-кодов. Создать штрих-код в приложении нельзя, а вот QR — можно. Фото.

Создать штрих-код в приложении нельзя, а вот QR — можно

Скачать QR & Barcode Scanner

Один из самых популярных сканеров штрих-кодов на Андроид, разработанный студией Gamma Play. Распознавание шифровок начинается сразу же после запуска приложения. Для улучшения точности вы можете приблизить картинку и включить фонарик.

Также этот сканер штрих-кодов для телефона позволяет загружать изображения из галереи на тот случай, если ранее вы уже сфотографировали товар. В меню приложения есть несколько дополнительных опций, включая историю сканирований.

Приложение для штрих-кодов QR & Barcode Reader

Приложение для штрих-кодов QR & Barcode Reader. В настройках приложения есть несколько классных функций наподобие непрерывного сканирования, но для активации некоторых из них нужно оформлять подписку. Фото.

В настройках приложения есть несколько классных функций наподобие непрерывного сканирования, но для активации некоторых из них нужно оформлять подписку

Скачать QR & Barcode Reader

Сканировать штрих-код камерой можно и через приложение QR & Barcode Reader от команды разработчиков TeaCapps. Помимо основных инструментов вроде выбора изображения из галереи или активации вспышки на главной странице есть вкладка с помощью. Там вы узнаете, что делать, если телефон не сканирует код.

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Меню состоит из четырех вкладок: сканер, создание кода, история и настройки. Через последний пункт вы сможете активировать функцию автоматического открытия страниц в интернете, чтобы сразу получить всю необходимую информацию о товаре.

QR Scanner: Barcode Scanner — сканер штрих-кодов на русском

QR Scanner: Barcode Scanner — сканер штрих-кодов на русском. Программа является полностью бесплатной, но при желании можно за деньги отключить рекламу. Фото.

Программа является полностью бесплатной, но при желании можно за деньги отключить рекламу

Скачать QR Scanner: Barcode Scanner

Считыватель штрих-кодов от студии Simple Design характеризуется простым и максимально понятным интерфейсом. Внутри приложения нет ничего лишнего: только сканер, меню создания QR, история и настройки.

В отличие от предыдущей программы, QR Scanner: Barcode Scanner является полностью бесплатным сканером штрих-кодов. Все функции в нем активированы по умолчанию, а дополнительные расходы требуются лишь для отключения рекламы. Однако за время использования приложения я так ее и не заметил.

QR Code Scanner & Barcode — онлайн сканер штрих-кодов

QR Code Scanner & Barcode — онлайн сканер штрих-кодов. Похожее приложение без платных функций. Фото.

Похожее приложение без платных функций

Скачать QR Code Scanner & Barcode

Еще один сканер штрих-кодов на телефон — QR Code Scanner & Barcode. Оформление приложение очень похоже на предыдущий считыватель, так как меню состоит из тех же пунктов. Отличается только дизайн самого сканера.

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Если вы протестируете все приложения штрих-кодов для Андроид, но не найдете ничего подходящего, то обязательно познакомьтесь с подборкой сканеров QR-кодов, так как все программы универсальные. То есть они умеют считывать и штриховые коды, и QR.

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