Как сканировать штрих-код телефоном: инструкция и подборка приложений

На упаковки самых разных товаров, которые мы покупаем в магазинах, нанесен штриховой код. Обычно его сканируют на кассе, чтобы подготовить чек. Однако и покупателям закодированная информация может быть полезной. Для ее получения необходимо сканировать штрих-код через камеру телефона. Сегодня поговорим о том, что можно узнать при помощи этого нехитрого действия, а также разберемся, какой сканер штрих-кодов скачать на Андроид.

Что можно узнать по штрих-коду

Штрих-код представляет из себя маркировку, состоящую из вертикальных полос черного и белого цвета, а также цифр. Условно говоря, все это — номер товара, при помощи которого можно узнать о его свойствах, будь то наименование, габариты, вес и состав.

Отличие штрих-кодов от QR-кодов, ставших популярными в последние годы, заключается в количестве зашифрованной информации. Штриховой код не вмещает в себя ничего кроме номера товара, а потому для получения дополнительной информации нам необходимо подключение к интернету. QR, в свою очередь, может использоваться автономно, ведь в нем зашифровано больше сведений. Порой вместимости кода хватает для составления полноценных визиток с указанием контактного лица и данных для связи.

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Как проверить штрих-код телефоном

Для получения дополнительных сведений о товаре достаточно перепечатать последовательность цифр в поисковую строку браузера. Но намного удобнее делать это при помощи сканера штрих-кода:

Запустите приложение-сканер. Наведите камеру смартфона на штриховой код. Нажмите кнопку поиска для получения дополнительных сведений о товаре в интернете.

Ничего сложного в том, чтобы сканировать штрих-код телефоном, нет. Однако подобной функции может не быть в настройках камеры. И тогда для выполнения операции вам понадобится скачать приложение со сканером штрих-кодов. Далее поговорим о том, какую именно программу стоит загрузить.

Приложения для штрих-кодов

Сканер штрих-кодов для Андроид бывает установлен по умолчанию. Если производитель позаботился об этом, то вы сможете найти нужное приложение на главном экране или в папке «Инструменты». Увы, функциональность стандартных сканеров часто ограничивается. К примеру, на Xiaomi нет кнопки быстрого поиска по окончании считывания, а потому приходится вручную копировать последовательность цифр и вставлять ее в браузер. Согласитесь, это не очень удобно. Но, к счастью, мобильные приложения для штрих-кодов, о которых далее пойдет речь, лишены подобного недостатка.

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QR & Barcode Scanner — бесплатный сканер штрих-кодов

Скачать QR & Barcode Scanner

Один из самых популярных сканеров штрих-кодов на Андроид, разработанный студией Gamma Play. Распознавание шифровок начинается сразу же после запуска приложения. Для улучшения точности вы можете приблизить картинку и включить фонарик.

Также этот сканер штрих-кодов для телефона позволяет загружать изображения из галереи на тот случай, если ранее вы уже сфотографировали товар. В меню приложения есть несколько дополнительных опций, включая историю сканирований.

Приложение для штрих-кодов QR & Barcode Reader

Скачать QR & Barcode Reader

Сканировать штрих-код камерой можно и через приложение QR & Barcode Reader от команды разработчиков TeaCapps. Помимо основных инструментов вроде выбора изображения из галереи или активации вспышки на главной странице есть вкладка с помощью. Там вы узнаете, что делать, если телефон не сканирует код.

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Меню состоит из четырех вкладок: сканер, создание кода, история и настройки. Через последний пункт вы сможете активировать функцию автоматического открытия страниц в интернете, чтобы сразу получить всю необходимую информацию о товаре.

QR Scanner: Barcode Scanner — сканер штрих-кодов на русском

Скачать QR Scanner: Barcode Scanner

Считыватель штрих-кодов от студии Simple Design характеризуется простым и максимально понятным интерфейсом. Внутри приложения нет ничего лишнего: только сканер, меню создания QR, история и настройки.

В отличие от предыдущей программы, QR Scanner: Barcode Scanner является полностью бесплатным сканером штрих-кодов. Все функции в нем активированы по умолчанию, а дополнительные расходы требуются лишь для отключения рекламы. Однако за время использования приложения я так ее и не заметил.

QR Code Scanner & Barcode — онлайн сканер штрих-кодов

Скачать QR Code Scanner & Barcode

Еще один сканер штрих-кодов на телефон — QR Code Scanner & Barcode. Оформление приложение очень похоже на предыдущий считыватель, так как меню состоит из тех же пунктов. Отличается только дизайн самого сканера.

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Если вы протестируете все приложения штрих-кодов для Андроид, но не найдете ничего подходящего, то обязательно познакомьтесь с подборкой сканеров QR-кодов, так как все программы универсальные. То есть они умеют считывать и штриховые коды, и QR.