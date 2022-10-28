Как превратить телефон в динамик для ПК

Любой смартфон можно использовать не по прямому назначению. Скажем, старый телефон всегда можно сделать навигатором в машине, заранее подключив к зарядному устройству, или превратить в портативную точку доступа, чтобы всегда использовать дома или на даче. Вероятно, вы не знали, но любой Android-смартфон можно превратить в динамик для компьютера. Казалось бы, зачем? Но на самом деле, далеко не каждый ноутбук выдает хороший звук из встроенных колонок, домашний ПК и вовсе не имеет возможности воспроизвести аудио, если с колонками или звуковой картой возникают неполадки. Рассказываем, что нужно делать.

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Как сделать колонку из телефона

На самом деле, превратить телефон в колонку можно с помощью специальных утилит, в результате чего смартфон подключается по проводу или беспроводным способом. Эти приложения имеют одинаковый принцип работы: Wireless speaker, SoundWire и AudioRelay — вот три самых часто встречающихся приложения, чтобы сделать из телефона колонку. Давайте посмотрим, как это работает на примере утилиты AudioRelay.

Это приложение используется для потоковой передачи звука, с помощью которого смартфон работает как колонка. Удобно, что приложение поддерживает и проводной, и беспроводной режим передачи звука. Для начала работы вам потребуется установить AudioRelay на ваш ПК — версии есть для всех операционных систем. Показываем на примере Windows 10.

Убедитесь, что оба устройства подключены к одной сети Wi-Fi. Если вдруг одно из них подключено к обычной точке доступа 2,4 Ггц, а второе — к 5 Ггц, то ничего не сработает!

Скачайте программу на ПК и запустите установку.

На странице Select Additional Tasks поставьте галочки во всех пунктах, среди которых драйвера для динамика, микрофона и разрешение для файерволла.

После этого нажмите «Установить», затем перезагрузите компьютер.

Откройте приложение после перезапуска.

Далее мы устанавливаем AudioRelay на смартфон: скачать его можно по этой ссылке.

После установки откройте его и нажмите «Начать»: нажмите на название вашего ПК в разделе «Server», чтобы смартфон подключился к компьютеру.

После подключения вы увидите название своего смартфона в разделе «Подключения» в программе на компьютере.

Вот и все! Теперь откройте любой звуковой файл на компьютере — телефон будет работать как динамик. Через приложение на компьютере можно также регулировать громкость музыки, но перед этим не забудьте проверить ее уровень в панели задач — иногда из-за этого звука нет, а пользователи начинают грешить на само приложение. Кстати, оно бесплатное, но в этой версии выдает звук в невысоком качестве. Премиум-версия предоставляет пользователям доступ к настройкам звука, управлению буфера обмена и другим настройкам.

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Телефон как колонка через кабель

Если по какой-то причине нет возможности подключить ПК и телефон друг к другу по Wi-Fi или интернет тормозит, вы всегда можете использовать AUX. Его преимущество в том, что при использовании смартфона в качестве колонки нет задержки звука из-за более быстрой передачи данных. Делается это очень просто.

Также установите AudioRelay на ПК и смартфон.

Подключите смартфон к компьютеру через кабель и дождитесь, когда он будет обнаружен.

Зайдите в приложение AudioRelay на телефон и прокрутите список вниз до раздела «USB-модем».

Нажмите «Настройки», чтобы открыть параметры точки доступа.

Активируйте переключатель «USB-модем».

Затем вернитесь обратно на главную страницу приложения AudioRelay на телефоне и зайдите в раздел «Серверы», выберите ваш ПК.

В приложении для ПК появится название вашего телефона в разделе «Подключения» — значит, все работает.

Теперь воспроизведите музыку на ПК — сигнал пойдет на телефон. Согласитесь, так намного лучше? Рекомендуется использовать оригинальный USB-кабель, чтобы обеспечить высокую скорость передачи данных. В случае, если телефон в качестве динамика зависает, попробуйте использовать другой кабель.

Кстати, ровно так же вы можете использовать телефон в качестве микрофона! Для этого в приложении AudioRelay в разделе «Проигрыватель» нужно выбрать «Микрофон» — так у вас получится записывать голос без потери качества, а также без лишних затрат на микрофон!

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К сожалению, качество воспроизводимого звука в AudioRelay не очень радует. Однако это лучше, чем остаться вообще без него. К тому же, многие интернет-радиостанции и так воспроизводят звук не в лучшем качестве, поэтому разницы вы не заметите. Обратите внимание, что динамик может отключаться, если вы им не пользуетесь или используете смартфон, например, играете.