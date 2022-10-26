Яндекс представил умный телевизор с Алисой. Почему он лучше аналогов с Android TV

Смартфоны и планшеты прямо сейчас переживают далеко не лучшие времена: мощность устройств перестала расти, флагманы практически ничем не отличаются друг от друга и даже имеют похожие по функциям и интерфейсу операционные системы. Не знаю, как вы справляетесь, но я еще в прошлом году переключился на умные устройства, в том числе, от Яндекса — за их развитием интереснее наблюдать. 2022 год вообще выдался для компании довольно насыщенным в плане гаджетов: не так давно была представлена Яндекс.Станция 2, а теперь анонсирован умный телевизор с Алисой. Давайте разберемся, что он умеет и чем отличается от аналогов.

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Лично меня уже давно посещала мысль о том, почему у Яндекса до сих пор нет фирменного телевизора с Алисой: ведь нужно выпустить флагман, если можно так его назвать, а только потом открывать платформу для сторонних OEM-производителей. Во всяком случае, с Яндекс.Станцией было именно так — сначала вышла фирменная колонка с Алисой, а только потом к выпуску присоединились другие производители вроде Elari и JBL.

Тем более, как показывает практика, именно оригинальный продукт работает лучше остальных, поэтому и стоит дороже. Однако в компании сначала выпустили платформу Яндекс ТВ для телевизоров, а только после решились на выпуск собственного устройства. Хотя, возможно, в планах было иначе.

Яндекс.Телевизор с Алисой

Первый телевизор Яндекса будет поддерживать Алису, а также разрешение 4K Ultra HD — возможно, года два назад это была бы киллер-фича, но только не в 2022 году, где даже недорогие телевизоры с Android TV имеют поддержку этого формата. Впрочем, за это Яндексу стоит поставить плюс. Оболочка, к счастью, не закрыта для других приложений, поэтому помимо Кинопоиска вы сможете установить и другие приложения, смотреть видео из интернета и обычные ТВ каналы.

В компании говорят, что главный экран Яндекса с Алисой будет отличаться от привычного нам Android TV: телевизор будет рекомендовать контент, основываясь на предпочтениях пользователя. Это еще одна фишка телевизора от Яндекса, которая, вне сомнений, будет работать отлично: Яндекс.Музыка и тот же Кинопоиск попадают в предпочтения — лично у меня никаких претензий к алгоритмам нет. Те, кто пользуется Android TV или Google TV (что практически одно и то же), знают насколько все грустно с рекомендациями на этих платформах. Во всяком случае, для российского пользователя.

Но самое главное — наличие Алисы внутри. В Яндексе отметили, что голосовой помощник будет иметь те же функции, что и умная колонка, поэтому разницы вы не заметите. Да вы попросту можете включить телевизор голосом! А вот в Android TV с этим проблемы: Гугл Ассистент на Android TV очень медлительный, а из-за случайного вызова с пульта тормозит весь телевизор.

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Телевизор Яндекса — как будет выглядеть

Традиционно Яндекс выпускает симпатичные гаджеты, которые не портят интерьер квартиры. Вот и фирменный телевизор с Алисой будет ровно таким же: безрамочный дизайн, светлые металлические ножки. Нет сомнений, что телевизор будет тонким, так как это тренд индустрии — даже недорогие модели сейчас напоминают картины. Порты аккуратно спрячут сзади, чтобы удобно подключать флешки и кабеля.

Разработчики обещают изображение с высокой яркостью и контрастностью 5000:1, которой удалось достичь благодаря калибровке картинки и цветов. Это очередное подтверждение того, что в компании действительно разработали всё самостоятельно, а не просто взяли «болванку» от неизвестного производителя и воткнули туда свою операционку.

Должен появиться звук Dolby Audio: в Яндексе знают, как работать со звуком, поэтому лично у меня нет сомнений, что можно будет обойтись без саундбара. Но чудес ждать не стоит: обычно телевизоры звучат нормально или посредственно — поистине топового звука нет даже у дорогих моделей за 100 тысяч рублей и дороже.

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Когда выйдет телевизор Яндекса

Телевизоры Яндекса будут выпускаться в двух размерах — 43 дюйма (109,2 см) и 50 дюймов (127 см), а всего моделей будет шесть. Чем они будут отличаться — неизвестно, но смею предположить, что цветами или комплектацией. Первые две модели телевизора с Алисой поступят в продажу уже 8 ноября, остальные — в первом полугодии 2023 года. Компания отмечает, что первая партия была собрана в Китае, а остальные планируют производить в России.

Не спешите выставлять свои Яндекс.Станции на продажу: телевизор будет работать и с умными колонками, и другими гаджетами вроде лампочек и датчиков, а настройки будут доступны в приложении Дом с Алисой. Жаль, конечно, что компания не уточнила другие характеристики, например, что за чип внутри. Блогер Сергей Романов уже провел распаковку и рассказал про цену Яндекс.Телевизора — от 30 000 рублей, а также фишку под названием Тандем, благодаря которой он будет работать в паре с Яндекс.Станцией!

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С другой стороны, в большинстве случаев это не играет роли, так как все решает оптимизация конкретной системы под устройство. В Android TV с этим все довольно плохо — надеюсь, у Яндекса с этим проблем не возникнет.