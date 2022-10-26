Яндекс представил умный телевизор с Алисой. Почему он лучше аналогов с Android TV

  2. Темы
  3. Гаджеты
Иван Герасимов 0

Смартфоны и планшеты прямо сейчас переживают далеко не лучшие времена: мощность устройств перестала расти, флагманы практически ничем не отличаются друг от друга и даже имеют похожие по функциям и интерфейсу операционные системы. Не знаю, как вы справляетесь, но я еще в прошлом году переключился на умные устройства, в том числе, от Яндекса — за их развитием интереснее наблюдать. 2022 год вообще выдался для компании довольно насыщенным в плане гаджетов: не так давно была представлена Яндекс.Станция 2, а теперь анонсирован умный телевизор с Алисой. Давайте разберемся, что он умеет и чем отличается от аналогов.

Фирменный телевизор от Яндекса выйдет уже очень скоро. Разбираемся, чем он интересен

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ О СМАРТФОНАХ И НЕ ТОЛЬКО ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ НАЙТИ В НАШЕМ ДЗЕНЕ

Лично меня уже давно посещала мысль о том, почему у Яндекса до сих пор нет фирменного телевизора с Алисой: ведь нужно выпустить флагман, если можно так его назвать, а только потом открывать платформу для сторонних OEM-производителей. Во всяком случае, с Яндекс.Станцией было именно так — сначала вышла фирменная колонка с Алисой, а только потом к выпуску присоединились другие производители вроде Elari и JBL.

Тем более, как показывает практика, именно оригинальный продукт работает лучше остальных, поэтому и стоит дороже. Однако в компании сначала выпустили платформу Яндекс ТВ для телевизоров, а только после решились на выпуск собственного устройства. Хотя, возможно, в планах было иначе.

Яндекс.Телевизор с Алисой

Первый телевизор Яндекса будет поддерживать Алису, а также разрешение 4K Ultra HD — возможно, года два назад это была бы киллер-фича, но только не в 2022 году, где даже недорогие телевизоры с Android TV имеют поддержку этого формата. Впрочем, за это Яндексу стоит поставить плюс. Оболочка, к счастью, не закрыта для других приложений, поэтому помимо Кинопоиска вы сможете установить и другие приложения, смотреть видео из интернета и обычные ТВ каналы.

Разницы между Яндекс ТВ и Android TV вы не заметите — все функции будут похожи

В компании говорят, что главный экран Яндекса с Алисой будет отличаться от привычного нам Android TV: телевизор будет рекомендовать контент, основываясь на предпочтениях пользователя. Это еще одна фишка телевизора от Яндекса, которая, вне сомнений, будет работать отлично: Яндекс.Музыка и тот же Кинопоиск попадают в предпочтения — лично у меня никаких претензий к алгоритмам нет. Те, кто пользуется Android TV или Google TV (что практически одно и то же), знают насколько все грустно с рекомендациями на этих платформах. Во всяком случае, для российского пользователя.

Но самое главное — наличие Алисы внутри. В Яндексе отметили, что голосовой помощник будет иметь те же функции, что и умная колонка, поэтому разницы вы не заметите. Да вы попросту можете включить телевизор голосом! А вот в Android TV с этим проблемы: Гугл Ассистент на Android TV очень медлительный, а из-за случайного вызова с пульта тормозит весь телевизор.

Как установить приложения для Android TV на Сбербокс. Самый простой способ

Телевизор Яндекса — как будет выглядеть

Традиционно Яндекс выпускает симпатичные гаджеты, которые не портят интерьер квартиры. Вот и фирменный телевизор с Алисой будет ровно таким же: безрамочный дизайн, светлые металлические ножки. Нет сомнений, что телевизор будет тонким, так как это тренд индустрии — даже недорогие модели сейчас напоминают картины. Порты аккуратно спрячут сзади, чтобы удобно подключать флешки и кабеля.

Выглядит Яндекс. Телевизор как и все остальные, но с очень тонкими рамками

Разработчики обещают изображение с высокой яркостью и контрастностью 5000:1, которой удалось достичь благодаря калибровке картинки и цветов. Это очередное подтверждение того, что в компании действительно разработали всё самостоятельно, а не просто взяли «болванку» от неизвестного производителя и воткнули туда свою операционку.

Должен появиться звук Dolby Audio: в Яндексе знают, как работать со звуком, поэтому лично у меня нет сомнений, что можно будет обойтись без саундбара. Но чудес ждать не стоит: обычно телевизоры звучат нормально или посредственно — поистине топового звука нет даже у дорогих моделей за 100 тысяч рублей и дороже.

4 фишки Яндекс Станции 2, о которых должен знать каждый

Когда выйдет телевизор Яндекса

Телевизоры Яндекса будут выпускаться в двух размерах — 43 дюйма (109,2 см) и 50 дюймов (127 см), а всего моделей будет шесть. Чем они будут отличаться — неизвестно, но смею предположить, что цветами или комплектацией. Первые две модели телевизора с Алисой поступят в продажу уже 8 ноября, остальные — в первом полугодии 2023 года. Компания отмечает, что первая партия была собрана в Китае, а остальные планируют производить в России.

Телевизор от Яндекса будет дружить и с другими умными устройствами

Не спешите выставлять свои Яндекс.Станции на продажу: телевизор будет работать и с умными колонками, и другими гаджетами вроде лампочек и датчиков, а настройки будут доступны в приложении Дом с Алисой. Жаль, конечно, что компания не уточнила другие характеристики, например, что за чип внутри. Блогер Сергей Романов уже провел распаковку и рассказал про цену Яндекс.Телевизора — от 30 000 рублей, а также фишку под названием Тандем, благодаря которой он будет работать в паре с Яндекс.Станцией!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ЧАТ В ТЕЛЕГРАМЕ

С другой стороны, в большинстве случаев это не играет роли, так как все решает оптимизация конкретной системы под устройство. В Android TV с этим все довольно плохо — надеюсь, у Яндекса с этим проблем не возникнет.

Теги
Лонгриды для вас
Нужен ли антивирус на телевизор со Smart TV

В 2019 году компания Samsung добавила к своим умным телевизорам антивирусное ПО в лица McAfee, позже отметив, что полную проверку нужно запускать каждые несколько недель. Правда, это касается лишь телевизоров, подключенных к Wi-Fi - работающие автономно устройства это не затрагивает. На самом деле, только представьте в какое время мы живем: антивирус нужен даже на телевизоре! Тем более, установить его не составит труда: приложения есть в предустановленном Google Play. Проблем с выбором антивирусного ПО быть не должно - даже недорогие модели будут работать без глюков. Сегодня разберемся, нужно ли устанавливать антивирус на телевизор и в каких случаях он нужен больше всего.

Читать далее
Как сделать сброс Android TV. Все способы

Уже не раз говорилось о том, что телевизор со Smart TV - практически тот же смартфон, а если на устройстве установлена Android TV, то это смартфон, который будет время от времени глючить. Увы, от этого никуда не деться, но если с подвисаниями Android TV разобраться можно, то вот сделать сброс, когда телевизор завис на заставке, уже намного сложнее. Не спешите убирать его в коробку и нести его в сервис - разобраться можно самому. Сегодня расскажем о том, как сделать сброс телевизора до заводских настроек, даже если он не включается.

Читать далее
Сбербокс
Как установить приложения для Android TV на Сбербокс. Самый простой способ

Несмотря на то что номинально все ТВ-приставки работают на базе разных операционных систем, по факту большинство устройств этого типа используют в качестве программной основы именно Android TV. Та же Салют ОС, которая лежит в основе SberBox, на самом деле является сильно переработанной Android TV. Само собой, без Google Play и других сервисов поискового гиганта, из-за чего не пользуется большой популярностью. Но ведь логично, что если приставка работает на Андроиде, то она просто обязана поддерживать софт для этой платформы. По факту так и есть. Осталось разобраться, как устанавливать приложения для Андроид ТВ на Сбербокс.

Читать далее
Новый комментарий