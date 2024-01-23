Как с помощью телефона Android найти смарт-часы, если они потерялись

Хотя мы носим часы постоянно на руке, они тоже могут потеряться, как это периодически случается со смартфонами. Ведь у носимого аксессуара нередко расстегивается ремешок, а иногда владелец устройства забывает его дома или в гостях. Что делать, если потерялись смарт-часы? Можно ли их найти? Сегодня постараемся подробно ответить на эти и другие вопросы, рассказав обо всех способах, как найти умные часы.

Как найти часы с помощью телефона

Главный помощник в поиске потерявшихся часов – наш смартфон. На нем установлено приложение, которое используется для сопряжения устройств. Как правило, оно включает в себя функцию, позволяющую найти часы, если они потерялись:

Запустите приложение для смарт-часов. Откройте вкладку «Профиль». Выберите устройство. Нажмите кнопку «Найти часы».

В зависимости от особенностей устройства раздастся либо звук, либо вибрация. Обратите внимание, что здесь выполняется поиск часов по Bluetooth, и работает он только в случае, если аксессуар синхронизирован с телефоном. То есть вы будете ограничены радиусом действия беспроводной технологии. Обычно он составляет 10-20 метров без наличия дополнительных препятствий.

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Кроме того, функция поиска часов через телефон предусмотрена далеко не во всех приложениях. Не исключено, что у вас она отсутствует. К сожалению, это практически сводит на нет возможность найти смарт-часы.

Как найти часы через Find My Device

Если вы пользуетесь продвинутой моделью умных часов, базирующихся на операционной системе Wear OS, то можете выполнить их поиск даже в случае, если они находятся вне радиуса действия Bluetooth:

Откройте страницу сервиса Find My Device на любом из имеющихся устройств. При необходимости войдите в аккаунт Google. Среди доступных устройств выберите часы.

После этого вы увидите, где находятся часы на карте и даже сможете запросить звуковой сигнал, если находитесь рядом. Правда, для работы Find My Device нужно соблюсти целый ряд требований:

на часах должен быть выполнен вход в аккаунт Google;

на носимом устройстве включена функция определения местоположения;

вы недавно подключались к смарт-часам по Bluetooth или Wi-Fi.

Если не соблюсти хотя бы одно условие, то найти умные часы не получится. То же самое касается сервиса SmartThings Find для поиска часов Samsung.

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Как найти часы HUAWEI

Смартфоны HUAWEI не сертифицированы компанией Google, а потому Find My Device для поиска носимых устройств не годится. Впрочем, китайцы предлагают альтернативный вариант:

Запустите приложение Поиск устройства или HUAWEI Cloud на смартфоне. Выполните вход, используя тот же профиль, что и в приложении Здоровье. Выберите свое устройство. Часы появятся на карте. Если вам не удастся их обнаружить, нажмите «Сигнал».

Еще один способ найти умные часы, если они потерялись, – воспользоваться функцией звонка. Но работает она только на моделях, поддерживающих установку SIM-карту.

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Как найти ребенка через часы

В случае с детскими смарт-часами все намного проще. Они специально заточены под родительский контроль, а потому при условии предварительной настройки найти их не составит труда:

Запустите приложение для часов на родительском телефоне. Выберите опцию «Поиск часов». Устройство появится на карте. Если этого недостаточно, нажмите «Вызов», чтобы прозвонить носимый аксессуар.

Определение местоположения детских часов будет возможно только, если в устройстве стоит SIM-карта с выходом в интернет. Одних лишь данных GPS, скорее всего, окажется недостаточно.