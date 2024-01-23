Как с помощью телефона Android найти смарт-часы, если они потерялись

Хотя мы носим часы постоянно на руке, они тоже могут потеряться, как это периодически случается со смартфонами. Ведь у носимого аксессуара нередко расстегивается ремешок, а иногда владелец устройства забывает его дома или в гостях. Что делать, если потерялись смарт-часы? Можно ли их найти? Сегодня постараемся подробно ответить на эти и другие вопросы, рассказав обо всех способах, как найти умные часы.
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Как найти часы с помощью телефона
Главный помощник в поиске потерявшихся часов – наш смартфон. На нем установлено приложение, которое используется для сопряжения устройств. Как правило, оно включает в себя функцию, позволяющую найти часы, если они потерялись:
- Запустите приложение для смарт-часов.
- Откройте вкладку «Профиль».
- Выберите устройство.
- Нажмите кнопку «Найти часы».
В зависимости от особенностей устройства раздастся либо звук, либо вибрация. Обратите внимание, что здесь выполняется поиск часов по Bluetooth, и работает он только в случае, если аксессуар синхронизирован с телефоном. То есть вы будете ограничены радиусом действия беспроводной технологии. Обычно он составляет 10-20 метров без наличия дополнительных препятствий.
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Кроме того, функция поиска часов через телефон предусмотрена далеко не во всех приложениях. Не исключено, что у вас она отсутствует. К сожалению, это практически сводит на нет возможность найти смарт-часы.
Как найти часы через Find My Device
Если вы пользуетесь продвинутой моделью умных часов, базирующихся на операционной системе Wear OS, то можете выполнить их поиск даже в случае, если они находятся вне радиуса действия Bluetooth:
- Откройте страницу сервиса Find My Device на любом из имеющихся устройств.
- При необходимости войдите в аккаунт Google.
- Среди доступных устройств выберите часы.
После этого вы увидите, где находятся часы на карте и даже сможете запросить звуковой сигнал, если находитесь рядом. Правда, для работы Find My Device нужно соблюсти целый ряд требований:
- на часах должен быть выполнен вход в аккаунт Google;
- на носимом устройстве включена функция определения местоположения;
- вы недавно подключались к смарт-часам по Bluetooth или Wi-Fi.
Если не соблюсти хотя бы одно условие, то найти умные часы не получится. То же самое касается сервиса SmartThings Find для поиска часов Samsung.
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Как найти часы HUAWEI
Смартфоны HUAWEI не сертифицированы компанией Google, а потому Find My Device для поиска носимых устройств не годится. Впрочем, китайцы предлагают альтернативный вариант:
- Запустите приложение Поиск устройства или HUAWEI Cloud на смартфоне.
- Выполните вход, используя тот же профиль, что и в приложении Здоровье.
- Выберите свое устройство.
- Часы появятся на карте. Если вам не удастся их обнаружить, нажмите «Сигнал».
Еще один способ найти умные часы, если они потерялись, – воспользоваться функцией звонка. Но работает она только на моделях, поддерживающих установку SIM-карту.
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Как найти ребенка через часы
В случае с детскими смарт-часами все намного проще. Они специально заточены под родительский контроль, а потому при условии предварительной настройки найти их не составит труда:
- Запустите приложение для часов на родительском телефоне.
- Выберите опцию «Поиск часов».
- Устройство появится на карте. Если этого недостаточно, нажмите «Вызов», чтобы прозвонить носимый аксессуар.
Определение местоположения детских часов будет возможно только, если в устройстве стоит SIM-карта с выходом в интернет. Одних лишь данных GPS, скорее всего, окажется недостаточно.