Как сделать разные звуки уведомлений в Телеграм на Android

В своих статьях мы часто говорим, что Телеграм — лучшее приложение для обмена сообщениями как на мобильных устройствах, так и на ПК. Мало того, что здесь есть просто колоссальное количество разных функций, так еще и обновления выходят чуть ли не каждый месяц. Последнее появилось буквально вчера и обрадовало нас одной очумительной фичей — теперь в Телеграм можно установить разные звуки на уведомления для каждого чата по отдельности. Кроме того, появилась возможность устанавливать собственные звуки на уведомления. Хотите настроить мурлыкание на сообщения любимой? Без проблем. Хотите тигриный рык на уведомления от мужа — сейчас мы расскажем, как это сделать.

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Как настроить звук уведомлений в Телеграм

В очередной раз команда Павла Дурова показала как надо! Казалось бы, нет ничего особенного в том, чтобы установить свою мелодию в качестве звука уведомления. Технически это реализовать проще простого, при этом упрощает взаимодействие с мессенджером в разы. Сами подумайте, на личные сообщения поставили один звук уведомлений, на личные чаты второй, на каналы — третий. Удобно? По-моему, очень!

Установить свою мелодию на уведомления в Телеграм можно следующим образом:

Откройте Телеграм на своем Android-смартфоне.

Далее перейдите в Настройки, Уведомления и звуки.

Выберите конкретную группу сообщений, на которые хотите установить свою мелодию (Личные чаты, Группы, Каналы).

Далее нажмите на пункт Звук, выберите нужный вам звук из тех, что предлагает Телеграм, либо нажмите Загрузить звук и выберите свой из Проводника.

Понятно, что найти какой-то конкретный звук не так-то просто. В конце концов, до обновления Телеграм никто об этом не задумывался, а те рингтоны с Crazy Frog, которые мы ставили в 2007, уже давно потерялись на просторах сети. Поэтому разработчики Телеграм создали свой собственный канал, куда загружают разные звуки. Он, кстати, так и называется — Notification Sounds.

Кроме официального канала уже потихоньку начинают появляться частные. Попробуйте открыть поиск в Телеграм и забить туда Звуки для уведомлений, парочку годных каналов уже имеется.

Как установить свой звук уведомления в Telegram

Кроме кастомизированных звуков в Телеграм появилась возможность установить конкретный звук на конкретного пользователя. Так вы быстро сможете понять, кто пишет в Телеграм. Лично я уже опробовал эту фичу и установил для каждого коллеги отдельный звук. Вам тоже рекомендую задуматься!

Чтобы установить звук на уведомления конкретного человека, вам понадобится:

Открыть приложение Телеграм на Android.

Далее перейти в чат, который вас интересует.

Нажать на три точки в верхней части экрана, далее Настроить.

Затем тапнуть на пункт Звук, выбрать нужную мелодию либо из Телеграма, либо из хранилища вашего смартфона.

Причем устанавливать звуки можно абсолютно любые: это может быть как голосовое сообщение, так и какая-нибудь другая мелодия. Единственное ограничение здесь — размер файла не должен превышать 300 Кб, а аудиофайл быть не длиннее 5 секунд.

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Как поставить голосовое на уведомление в Телеграм

Плюс, в качестве звука для уведомлений в Телеграм можно установить любое голосовое сообщение. Теперь вам вообще не придется гадать, кто вам написал, голос-то вы распознаете без проблем, верно? Только прошу, будьте скромнее с этой настройкой. В конце концов, уведомление будут слышать все окружающие.

Чтобы установить голосовое сообщение на уведомление, следуйте простой инструкции:

Откройте Telegram на своем Android-смартфоне.

Далее перейти в чат, который вас интересует.

Нажать на три точки в верхней части экрана, далее Настроить.

Затем тапнуть на пункт Звук, Загрузить звук.

После этого в проводнике нажмите Storage (Хранилище или Память устройства), перейдите в папку Telegram, далее Telegram Audio и выберите нужное вам голосовое сообщение.

Лично я пока слабо представляю себе сценарии использования такой фичи, но в нашем Телеграм-чате уже несколько раз ребята спрашивали об этом. Коллеги говорят, что это очень удобно, когда работаешь в наушниках. Сразу знаешь, кто пишет и париться не надо. В общем, уверен, что вы найдете этой фиче должное применение.

Что такое второе пространство на смартфоне и зачем оно нужно

О других фишках нового обновления Телеги можете прочесть в нашей статье. Кроме звука уведомлений, команда Телеграм всерьез прокачала фирменных ботов, функции перевода сообщений и режим картинка-в-картинке. В общем, заглядывайте, узнавайте.