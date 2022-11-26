Как скачать видео на телефон. Здесь все способы, о которых вы должны знать

Несмотря на то, что большинство из нас привыкло смотреть видео онлайн, порой так и хочется скачать фильм или забавный ролик себе на телефон для возможности просмотра без подключения к интернету. Многие сайты, а также стриминговые сервисы предоставляют такую возможность. К примеру, в YouTube функция загрузки доступна подписчикам YouTube Premium, а в приложении практически любого онлайн-кинотеатра можно скачать фильм или сериал на телефон.

Увы, эти способы являются платными, да и поддерживаются далеко не всеми сервисами, размещающими видеоконтент. Если вы хотите скачать видео на телефон бесплатно, изучите варианты загрузки, представленные в этом материале. Среди них наверняка найдется удобный способ, которым вы будете пользоваться каждый день.

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Сайт для скачивания видео

Начну с того, что существует множество сайтов для скачивания видео. Работают они следующим образом:

Запускаем воспроизведение видео в браузере и копируем ссылку на него. Открываем сайт-загрузчик. Вставляем ссылку в соответствующее поле и жмем кнопку «Продолжить». Выбираем требуемое качество видео и нажимаем на кнопку «Скачать».

Среди сервисов для скачивания видео стоит выделить следующие:

Плюсом подобных сервисов является тот факт, что они позволяют скачать видео по ссылке с любого сайта, ну или почти с любого. При этом страдает удобство. Пользователю нужно копировать ссылку, вставлять ее в другом окне, а потом еще и смотреть рекламу, чтобы начать загрузку. Поэтому данный способ не самый рациональный, и есть смысл подыскать альтернативу.

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Расширение для скачивания видео

Тот, кто чаще пользуется компьютером, чем смартфоном, знает о существовании расширений для браузера. Это могут быть самые разные сервисы, помогающие в том числе скачать видео бесплатно, не открывая никакие дополнительные вкладки. На смартфонах расширения являются редкостью, но в некоторых веб-обозревателях они все-таки присутствуют, о чем я говорил в отдельном материале, рассказывая о крутых функциях Yandex Browser. Вот, как установить расширение для браузера:

Откройте настройки своего веб-обозревателя. Перейдите в раздел «Каталог дополнений» или «Расширения». Включите расширение для скачивания видео. В моем случае речь идет о SaveFrom. Теперь перейдите на нужный вам сайт и начните воспроизведение ролика. Нажмите кнопку «Скачать», чтобы сохранить видео на телефоне.

И, хотя этот способ можно назвать действительно удобным, он тоже имеет несколько недостатков. Во-первых, такие инструменты есть не во всех браузерах. Во-вторых, расширения для скачивания видео могут отсутствовать в каталоге дополнений. В-третьих, подобные надстройки поддерживают далеко не все сайты.

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Браузер для скачивания видео

Если вам не удалось установить расширение SaveFrom или ему подобное, вы можете воспользоваться специальным браузером для скачивания видео. Таковым, например, является UC Browser Turbo. В его видеоплеер встроена кнопка «Скачать», которая поможет сохранить видео на телефон:

Откройте UC Browser Turbo. Запустите воспроизведение понравившегося видео. В окне плеера нажмите кнопку скачивания. Дождитесь окончания загрузки.

К сожалению, плеер UC Browser Turbo отображается не на всех сайтах. Поэтому скачать видео на Андроид получается далеко не всегда. В частности, через этот браузер вам не удастся сохранить видео из YouTube.

Приложение для скачивания видео

Пожалуй, оптимальным способом скачать видео онлайн с любого сайта является использование специальных приложений. Их можно разделить на несколько категорий. Первая — это загрузчики видео по ссылке. Работают они так же, как аналогичные сайты, о которых я рассказывал в самом начале. Наиболее яркий пример — Video downloader master. Копируйте ссылку на видео, вставляйте ее в приложение, жмите кнопку «Get Videos» и скачивайте.

Вторая категория приложений для скачивания видео — узкоспециализированные загрузчики. Они помогают сохранять ролики только с определенных сайтов:

скачать видео с Одноклассников — OK.ru Video Downloader;

— OK.ru Video Downloader; приложение для скачивания видео с ВК — Video for VK;

— Video for VK; скачать видео с Ютуба на телефон — YouTube Vanced.

Эти программы представляют из себя альтернативные клиенты одноименных видеохостингов и социальных сетей, где при воспроизведении видео всегда отображается кнопка «Скачать».

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Удобство таких приложений вполне объяснимо, но и ограниченность видна невооруженным глазом. Если вы до сих пор преследуете цель скачать видео с любого сайта бесплатно, воспользуйтесь одной из следующих программ:

По сути, это браузеры для скачивания видео. Но, в отличие от UC Browser Turbo, сохранение роликов осуществляется не через функцию плеера, а через предустановленное расширение. При нахождении на любой странице в веб-обозревателе вы будете видеть кнопку загрузки. Нажмите ее, чтобы сохранить видео на телефон.

Поскольку эта тройка приложений доступна в Google Play, скачать видео с Ютуба на телефон они не помогут. Впрочем, у вас останется куча альтернативных вариантов, к которым всегда можно вернуться.