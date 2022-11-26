Как скачать видео на телефон. Здесь все способы, о которых вы должны знать

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Герман Вологжанин 0

Несмотря на то, что большинство из нас привыкло смотреть видео онлайн, порой так и хочется скачать фильм или забавный ролик себе на телефон для возможности просмотра без подключения к интернету. Многие сайты, а также стриминговые сервисы предоставляют такую возможность. К примеру, в YouTube функция загрузки доступна подписчикам YouTube Premium, а в приложении практически любого онлайн-кинотеатра можно скачать фильм или сериал на телефон.

Как скачать видео на телефон. Здесь все способы, о которых вы должны знать. Расскажу, как скачать видео с YouTube и не только. Фото.

Расскажу, как скачать видео с YouTube и не только

Увы, эти способы являются платными, да и поддерживаются далеко не всеми сервисами, размещающими видеоконтент. Если вы хотите скачать видео на телефон бесплатно, изучите варианты загрузки, представленные в этом материале. Среди них наверняка найдется удобный способ, которым вы будете пользоваться каждый день.

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Сайт для скачивания видео

Начну с того, что существует множество сайтов для скачивания видео. Работают они следующим образом:

  1. Запускаем воспроизведение видео в браузере и копируем ссылку на него.
  2. Открываем сайт-загрузчик.
  3. Вставляем ссылку в соответствующее поле и жмем кнопку «Продолжить».
  4. Выбираем требуемое качество видео и нажимаем на кнопку «Скачать».
Сайт для скачивания видео. Такой метод скачивания не очень удобный, зато надежный. Фото.

Такой метод скачивания не очень удобный, зато надежный

Среди сервисов для скачивания видео стоит выделить следующие:

Плюсом подобных сервисов является тот факт, что они позволяют скачать видео по ссылке с любого сайта, ну или почти с любого. При этом страдает удобство. Пользователю нужно копировать ссылку, вставлять ее в другом окне, а потом еще и смотреть рекламу, чтобы начать загрузку. Поэтому данный способ не самый рациональный, и есть смысл подыскать альтернативу.

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Расширение для скачивания видео

Тот, кто чаще пользуется компьютером, чем смартфоном, знает о существовании расширений для браузера. Это могут быть самые разные сервисы, помогающие в том числе скачать видео бесплатно, не открывая никакие дополнительные вкладки. На смартфонах расширения являются редкостью, но в некоторых веб-обозревателях они все-таки присутствуют, о чем я говорил в отдельном материале, рассказывая о крутых функциях Yandex Browser. Вот, как установить расширение для браузера:

  1. Откройте настройки своего веб-обозревателя.
  2. Перейдите в раздел «Каталог дополнений» или «Расширения».
  3. Включите расширение для скачивания видео. В моем случае речь идет о SaveFrom.
  4. Теперь перейдите на нужный вам сайт и начните воспроизведение ролика.
  5. Нажмите кнопку «Скачать», чтобы сохранить видео на телефоне.
Расширение для скачивания видео. Ждем новых расширений. Фото.

Ждем новых расширений

И, хотя этот способ можно назвать действительно удобным, он тоже имеет несколько недостатков. Во-первых, такие инструменты есть не во всех браузерах. Во-вторых, расширения для скачивания видео могут отсутствовать в каталоге дополнений. В-третьих, подобные надстройки поддерживают далеко не все сайты.

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Браузер для скачивания видео

Если вам не удалось установить расширение SaveFrom или ему подобное, вы можете воспользоваться специальным браузером для скачивания видео. Таковым, например, является UC Browser Turbo. В его видеоплеер встроена кнопка «Скачать», которая поможет сохранить видео на телефон:

  1. Откройте UC Browser Turbo.
  2. Запустите воспроизведение понравившегося видео.
  3. В окне плеера нажмите кнопку скачивания.
  4. Дождитесь окончания загрузки.
Браузер для скачивания видео. Стандартный плеер отображается не на всех сайтах. Фото.

Стандартный плеер отображается не на всех сайтах

К сожалению, плеер UC Browser Turbo отображается не на всех сайтах. Поэтому скачать видео на Андроид получается далеко не всегда. В частности, через этот браузер вам не удастся сохранить видео из YouTube.

Приложение для скачивания видео

Пожалуй, оптимальным способом скачать видео онлайн с любого сайта является использование специальных приложений. Их можно разделить на несколько категорий. Первая — это загрузчики видео по ссылке. Работают они так же, как аналогичные сайты, о которых я рассказывал в самом начале. Наиболее яркий пример — Video downloader master. Копируйте ссылку на видео, вставляйте ее в приложение, жмите кнопку «Get Videos» и скачивайте.

Приложение для скачивания видео. То же самое, что и веб-загрузчик вроде SaveFrom, только в виде отдельного приложения. Фото.

То же самое, что и веб-загрузчик вроде SaveFrom, только в виде отдельного приложения

Вторая категория приложений для скачивания видео — узкоспециализированные загрузчики. Они помогают сохранять ролики только с определенных сайтов:

  • скачать видео с ОдноклассниковOK.ru Video Downloader;
  • приложение для скачивания видео с ВКVideo for VK;
  • скачать видео с Ютуба на телефонYouTube Vanced.

Эти программы представляют из себя альтернативные клиенты одноименных видеохостингов и социальных сетей, где при воспроизведении видео всегда отображается кнопка «Скачать».

Приложение для скачивания видео. Если вы скачиваете видео только из одного источника, этот способ может показаться весьма удобным. Фото.

Если вы скачиваете видео только из одного источника, этот способ может показаться весьма удобным

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Удобство таких приложений вполне объяснимо, но и ограниченность видна невооруженным глазом. Если вы до сих пор преследуете цель скачать видео с любого сайта бесплатно, воспользуйтесь одной из следующих программ:

По сути, это браузеры для скачивания видео. Но, в отличие от UC Browser Turbo, сохранение роликов осуществляется не через функцию плеера, а через предустановленное расширение. При нахождении на любой странице в веб-обозревателе вы будете видеть кнопку загрузки. Нажмите ее, чтобы сохранить видео на телефон.

Приложение для скачивания видео. Кнопка скачивания работает на многих сайтах, но не на всех. Фото.

Кнопка скачивания работает на многих сайтах, но не на всех

Поскольку эта тройка приложений доступна в Google Play, скачать видео с Ютуба на телефон они не помогут. Впрочем, у вас останется куча альтернативных вариантов, к которым всегда можно вернуться.

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