Как слушать треки в Lossless в Яндекс Музыке на Андроиде

Нельзя не признать, что за последние годы музыкальные стриминговые сервисы стали невероятно популярны. Даже те, кто раньше относился к ним скептически и скачивал музыку на свои смартфоны через компьютер со сторонних ресурсов, к 2024 году одну подписку на какую-нибудь музыку да имеет. Все дело в том, что за весьма символическую плату вы можете получить доступ к огромному количеству музыкальных композиций и даже слушать их оффлайн. Особенно приятно, что эти сервисы активно развиваются. Взять хотя бы Яндекс Музыку, которая теперь поддерживает воспроизведение Lossless.

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Любой владелец устройства на Андроиде, имеющий подписку Яндекс Плюс, может включить воспроизведение музыки без сжатия. Это увеличит расход трафика и памяти смартфона, зато позволит вам наслаждаться любимыми песнями в высоком качестве.

Как обновить Яндекс Музыку

Чтобы перейти к воспроизведению Lossless в Яндекс Музыке, необходимо обновить приложение. Если вы планируете сделать это через Google Play, то вам необходима версия, вышедшая 23 августа, с номером 61.1gpr. Свежую версию Яндекс Музыки можно установить и через RuStore, только номер у нее будет немного иным, 60.2rur, но тоже от 23 августа. Во всех последующих апдейтах поддержка Lossless будет добавлена по умолчанию. Вот как можно обновить Яндекс Музыку на Андроиде:

Через Google Play:

Откройте Google Play на Андроиде;

Нажмите на кругляшок с вашим аккаунтом в правом верхнем углу;

В открывшемся меню выберите «Управление приложениями и устройством»;

Нажмите на строку «Доступны обновления»;

Возле Яндекс Музыки коснитесь кнопки «Обновить».

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Через RuStore:

Откройте RuStore и перейдите на вкладку «Моё»;

В списке найдите Яндекс Музыку и возле нее нажмите кнопку «Обновить»;

Как только приложение скачается, подтвердите установку.

В дополнение к этому обновить Яндекс Музыку можно через Huawei App Gallery, Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store или просто загрузив установочный файл из интернета. Выбирайте любой удобный для вас способ, но я бы советовал остановиться на каком-нибудь магазине приложений. Всё-таки это намного удобнее, чем устанавливать APK на Андроид вручную.

Как включить Lossless на Андроиде

Как только обновление установлено, можно переходить непосредственно к прослушиванию Lossless в Яндекс Музыке. Но прежде всего новый формат необходимо включить. Разработчики предусмотрели сразу два способа, как это можно сделать:

Через меню воспроизведения:

Откройте Яндекс Музыку на Андроиде ;

; Запустите воспроизведение любой песни и разверните плеер на весь экран;

В нижней части нажмите на шестеренку;

В выпадающем меню выберите «Превосходное» для включения Lossless.

Через настройки:

Откройте Яндекс Музыку на вашем устройстве и нажмите на кружок с вашим профилем в левом верхнем углу;

Пролистайте немного вниз и выберите пункт «Настройки»;

В открывшемся меню нажмите на «Качество звука»;

Поставьте галочку на «Превосходное» для активации Lossless.

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Теперь к самому интересному. Lossless в Яндекс Музыке кратно увеличивает расход трафика, и это обязательно надо иметь в виду. Даже сам Яндекс рекомендует использовать данный формат при подключении к Wi-Fi. Ради интереса я загрузил в память смартфона трек продолжительностью 2 минуты 51 секунду, и он занял сразу 36 мегабайт. Если посчитать, что в среднем музыку я слушаю 2 часа в день, по часу утром и вечером, то за это время я потрачу почти 1,5 ГБ трафика на мобильном интернете. Благо, что Яндекс Музыка на моем тарифе полностью безлимитная, иначе можно было бы влететь копеечку. Учитывайте этот момент, иначе можно попасть на непредвиденные расходы за мобильную связь.

Lossless в Яндекс Музыке на Андроиде

У меня в использовании есть парочка моделей беспроводных наушников: Apple AirPods Pro и Huawei FreeClip. Я пробовал Lossless в Яндекс Музыке с обоими и могу сказать, что практически не услышал разницы. Да, звук стал более объемным и глубоким, но принципиально иной детализации относительно оптимального качества звука ощутить не получилось. К тому же у воспроизведения Lossless на смартфоне есть один достаточно серьезный минус. Так как треки весят много, то на их загрузку тратиться значительно больше времени. В итоге ни о каком плавном переходе между песнями при не самом лучшем качестве мобильного интернета говорить не приходится.

К тому же есть проблема при воспроизведении в метро. Если вы оказались в перегоне, где связи нет или она плохая, то прямо посреди песни звук может кончиться из-за того, что трек не успел загрузиться до конца. В общем, инициатива хорошая, но, во-первых, надо возвращаться к проводным наушникам, что лично мне неудобно, и, во-вторых, лучше держать любимые песни скачанными на смартфоне, чтобы не столкнуться с проблемами при их загрузке. В итоге я отключил Lossless в Яндекс Музыке и вернулся к оптимальному качеству звука. А вы уже пробовали Lossless на вашем смартфоне? Делитесь в нашем чатике в Телеграме своими впечатлениями.