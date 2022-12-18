Как создать электронную почту на телефоне. Пошаговая инструкция

Электронная почта появилась на заре развития интернета в 90-е годы и долгое время была основным средством коммуникации между людьми в сети. А сейчас, когда у нас есть социальные сети и мессенджеры, e-mail является ключом к различным интернет-сервисам. При регистрации на сайтах нас то и дело просят указать электронный адрес. Потому вне зависимости от того, используете вы свой ящик для общения или исключительно как логин для сервисов, важно знать, как создать электронную почту на телефоне. И сегодня вы получите исчерпывающий ответ на этот вопрос.

Где создать электронную почту

Не буду предполагать, сколько существует почтовых сервисов, но счет точно уже идет на тысячи. Поэтому первым делом вы должны определиться, где создать e-mail. Даю список наиболее популярных сервисов, кликом по названию которых вы попадете на страницу регистрации почты:

Обращаю ваше внимание, что многие почтовые сервисы сегодня представляют из себя себя целые экосистемы. К примеру, регистрируя почту Яндекса, вы автоматически получаете Яндекс ID с доступом к КиноПоиску, Музыке и другим сервисам без необходимости создания еще одной учетной записи. То же самое касается Mail.ru, Google, Рамблер и Microsoft Outlook, но список экосистемных продуктов везде разный.

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Как создать электронную почту на телефоне Андроид

Вы можете создать почту на телефоне бесплатно как через браузер, так и при помощи фирменного приложения. Если в ваших планах использование e-mail в качестве рабочего инструмента, настоятельно рекомендую сразу установить специальную программу и зарегистрироваться через нее:

Плюсом отдельного приложения является тот факт, что оно позволяет объединить в себе сразу несколько почтовых адресов. Допустим, у вас есть e-mail от Google (Gmail) и аккаунт в Microsoft Outlook. Тогда внутри одной программы, будь то Рамблер/почта или Почта Mail.ru, вы будете читать все письма, которые приходят на разные адреса. Кроме того, отдельное приложение умеет присылать уведомления о входящих сообщениях, что добавляет еще один плюс в его копилку.

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Если вы не планируете использовать e-mail как рабочий инструмент, то просто перейдите по одной из ссылок, которые я дал в предыдущем пункте материала, и регистрируйтесь через браузер. Но прежде ответьте себе на вопрос, а нужна ли вам еще одна почта. Если в ваших руках смартфон Андроид, то вы уже зарегистрировали аккаунт Google и, следовательно, получили электронный адрес. Все-таки нужна? Тогда вот вам инструкция, как создать электронную почту на телефоне пошагово:

Откройте страницу регистрации или запустите почтовое приложение. При использовании приложения нажмите кнопку «Создать аккаунт» (может называться немного иначе), а при регистрации на сайте — сразу переходите к следующему. Укажите номер телефона и подтвердите его, введя код из ответного СМС. Укажите имя и фамилию. Придумайте логин (адрес почты) и пароль. Примите пользовательское соглашения.

Выше я показал процесс создания электронной почты на Яндексе. Рассказывать о каждом сервисе отдельно не вижу смысла, так как везде алгоритм плюс-минус одинаковый. Из отличий только то, что анкета может находиться на одной странице, а не быть представленной в виде пошаговых действий.

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Важный момент. Номер телефона является обязательным только при регистрации в российских почтовых сервисах (Яндекс, Mail.ru, Рамблер), а в иностранных (Gmail и Outlook) указание контактных данных носит факультативный характер (по желанию).

Электронная почта без регистрации

Объясняя предназначение e-mail в современном мире, я отметил, что почтовый ящик нужен для регистрации на сайтах. Если ресурс, на котором вы планируете создать аккаунт, вызывает подозрения, или вы просто хотите избежать спама, воспользуйтесь временной почтой:

Здесь не надо регистрироваться, придумывать пароль и уж тем более указывать номер телефона. Вы просто получите в свое распоряжение одноразовую почту, которой можно воспользоваться для создания аккаунта на каком-либо сайте. Но учтите, что рассматривать подобный e-mail в качестве рабочего ящика нельзя.

Как пользоваться электронной почтой на Андроид

Главная страница любого почтового сервиса представляет из себя ленту входящих сообщений. К ней можно получить доступ как через сайт, так и при помощи приложения. Второй вариант является более предпочтительным, если вы собираетесь пользоваться e-mail на постоянной основе.

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Чтобы написать письмо, нужно нажать кнопку в виде карандаша, для удаления письма достаточно лишь смахнуть пальцем в сторону, а доступ к основному меню осуществляется через «три полоски».

Здесь вы найдете много полезных фишек, включая «Управление рассылками» и папку со спамом. Думаю, нет смысла объяснять, что это и зачем нужно. В завершении дам пару рекомендаций, как настроить почту на телефоне, если вы установили специальное приложение.

Во-первых, выберете свою программу для e-mail как приложение по умолчанию, чтобы ссылки с электронными адресами автоматически открывались в нем. Во-вторых, настройте уведомления на телефоне для своевременного ознакомления с письмами, которые будут поступать в ваш ящик.