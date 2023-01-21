Как сжать видео на телефоне Android и уменьшить размер файла

Видео — тип файлов, который занимает больше всего места на телефоне. Стоит вам снять несколько роликов, как память начинает быстро заканчиваться. В подобной ситуации хорошим способом решения проблемы выглядит сжатие видео, то есть уменьшение его размера путем нехитрых манипуляций. Иногда это приводит к ухудшению картинки, но порой удается сохранить текущее качество, в то же время сэкономив внутреннюю память устройства. Далее вы узнаете, от чего зависит размер файла и как сжать видео на Андроид.

От чего зависит размер видео

Если свести все к максимально простым понятиям, то можно сказать, что размер видео зависит от его качества. Но качество — довольно расплывчатая формулировка, а потому стоит выделить несколько основных характеристик, влияющих на то, сколько места занимает видеофайл на телефоне:

разрешение;

битрейт;

частота кадров;

видеокодеки;

наличие HDR и дополнительных эффектов.

Самой гибкой характеристикой является битрейт — количество данных, передаваемых за секунду воспроизведения. Он зависит от разрешения, частоты кадров и наличия дополнительных эффектов. Видео в 1080p (30fps) априори весит меньше, чем 4K (60fps), если принудительно не понизить битрейт файла с более высоким разрешением в ущерб качеству.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, где мы публикуем эксклюзивные материалы

За сжатие видео отвечают специальные кодеки, которые помогают существенно экономить место. К примеру, цифровой фильм в 4K (24fps) длительностью 90 минут изначально весит более 3 Тб, но за счет кодирования информации размер уменьшается примерно до 5 Гб, то есть в 600 раз, а качество при этом не ухудшается.

Когда мы говорим о сжатии видео на телефоне, то чаще всего подразумеваем не перекодировку, а лишь уменьшение битрейта, поскольку файл по умолчанию уже сжат. Принудительное изменение кодека или формата не приведет к желаемому результату. Поэтому будьте готовы к тому, что качество картинки в процессе уменьшения размера видео на телефоне станет чуть хуже. Правда, иногда оно бывает избыточным, когда мы, например, смотрим ролики в 4K на FullHD-экране.

Читайте также: как обрезать видео на телефоне

Как уменьшить размер видео на телефоне

На многих смартфонах по умолчанию есть редактор видео в галерее. В зависимости от производителя устройства он позволяет менять разрешение, частоту кадров и принудительно устанавливать собственный битрейт. Если вы хотите сжать видео на телефоне Андроид, сделайте следующее:

Откройте файл в галерее. Нажмите кнопку редактирования. Измените разрешение и другие параметры, доступные в приложении. Сохраните видеоролик.

В моем случае получилось уменьшить исходный файл размером 49 Мб до 25 Мб, понизив разрешение и, как следствие, битрейт. Потеря качества при сжатии стандартным редактором ощутима. Так что давайте посмотрим еще на несколько способов, как уменьшить размер видео на телефоне.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Как сжать видео для отправки

Если вы хотите уменьшить видео для отправки через WhatsApp или Telegram, то можете не искать редакторы, конвертеры и прочие приложения. Мессенджеры по умолчанию сжимают файлы для увеличения скорости обмена информации. Смело отправляйте видео, не задумываясь о его размере, любым удобным способом:

через кнопку «Отправить» в проводнике;

через кнопку «Прикрепить файл» в чате.

Отправив файл самому себе, вы можете использовать этот способ как основное средство сжатия видео без потери качества или как минимум без его существенного снижения. Telegram уменьшил исходное разрешение до 720p, но оставил неплохой битрейт, благодаря чему ролик стал весить 35 Мб, сохранив смотрибельную картинку.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Приложение для сжатия видео

Оптимальным способом, как уменьшить размер видео на телефоне, является использование специальных программ. Вот несколько хороших приложений:

Все они работают по схожему принципу, а потому работать с ними можно при помощи универсальной инструкции:

Запустите приложение. Выберите инструмент «Конвертер видео». Уменьшите разрешение или частоту кадров. Во вкладке «Сжать» измените битрейт аудио и видео по своему усмотрению. Нажмите кнопку «Конвертировать».

На моем примере вы можете видеть, как при сохранении исходного разрешения и частоты кадров конвертеру удалось уменьшить размер видео до 30 Мб. По личным ощущениям могу сказать, что качество не изменилось в худшую сторону. В отличие от стандартного редактора, картинка на выходе лишена неприятных артефактов.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Пульс Mail.ru, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Сжать видео онлайн бесплатно

Таким же продуктивным способом уменьшения размера видео без потери качества станет для вас обращение к помощи онлайн-сервисов, в числе которых я выделю следующие:

Сервисы очень похожи друг на друга, а отличается только набор инструментов сжатия видео. Где-то удается применить автоматические настройки, а где-то — самостоятельно выбрать разрешение, частоту кадров и другие параметры. Но инструкция будет общая:

Нажмите кнопку «Выберите файл» и дождитесь окончания загрузки видео на сервер. Измените параметры сжатия. Нажмите кнопку «Конвертировать». По окончании конвертации нажмите «Скачать» для загрузки файла на устройство.

Учтите, что этот способ сжатия видео на Андроид самый долгий и неудобный, а потому рассматривайте его только на крайний случай. Намного комфортнее менять размер файлов через специальные приложения, которые отлично справляются с поставленной задачей.