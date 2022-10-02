Стоит ли покупать смартфон с поддержкой Dolby Vision и на что она влияет

Современные смартфоны поддерживают огромное количество технологий, о многих из которых никто не знал еще буквально пару лет назад. В частности, на сайтах производителей нередко заявляется поддержка Dolby Vision. Для большинства покупателей — это ни о чем не говорящие слова, абсолютно не влияющие на выбор гаджета, в отличие от других важных характеристик. Однако смартфоны с поддержкой Dolby Vision и без по-разному проявляют себя во время просмотра видеоконтента. Так в чем же преимущество этой технологии, и действительно ли нужно обращать на нее внимание при выборе телефона?

Что такое HDR в смартфоне

Рассматривая Dolby Vision, нельзя обойти стороной другую очень похожую технологию — HDR. И далее вы поймете почему. HDR (High Dynamic Range) — это технология высокого динамического диапазона. Вы наверняка видели ее переключатель в приложении камеры своего смартфона, но сегодня мы будем говорить не о создании контента в HDR, а о просмотре HDR-видео, который может быть возможен или нет в зависимости от особенностей дисплея.

Если вы знакомились с характеристиками своего смартфона на сайте производителя, то могли заметить указание сертификации HDR в пункте с описанием экрана. Ее наличие свидетельствует о том, что дисплей поддерживает отображение контента (фото и видео) с высоким динамическим диапазоном. Говоря простым языком, смартфоны с HDR отображают на экране более естественные цвета и обладает большей глубиной, позволяющей рассмотреть самые темные и светлые участки кадра.

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Для лучшего понимания важно сделать несколько пояснений с цифрами. Экраны со стандартным динамическим диапазоном (SDR) являются 8-битными, то есть отображают до 16,7 миллионов цветов. HDR предлагает уже 10-битное пространство с 1,07 миллиарда оттенков, в связи с чем в характеристиках он именуется как HDR10 или HDR10+. 16 миллионов цветов — мало, поэтому картинка на экране SDR может сопровождаться неприятными переходами.

На помощь приходят кодеки, маскирующие недостаток, но вместе с тем изображение теряет многие детали, из-за чего некоторые участки кадра получаются слишком темными или светлыми. В случае с HDR такой проблемы нет. В распоряжении пользователя оказывается намного больше оттенков, благодаря чему нет никаких проблем ни с переходами, ни с детализацией.

А вот разница между HDR10 и HDR10+ не столь очевидна. Она заключается лишь в способе обработки информации. HDR10 использует статичные метаданные, то есть при воспроизведении видео задействуется стандартный набор значений (например, яркости) для всего ролика. На смартфоне с HDR10+ метаданные меняются для каждого кадра по отдельности. И да, разницу вы сможете заметить только в том случае, если оба устройства будут поддерживать высокое пиковое значение яркости (больше 1000 нит).

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Dolby Vision — что это

Почему же мы так долго разговаривали об HDR, если наша сегодняшняя тема — Dolby Vision? Дело в том, что DV — это тоже технология, позволяющая отображать на экране контент с высоким динамическим диапазоном. Однако она, в отличие от обычного HDR, поддерживает уже не 10-битное, а 12-битное пространство. То есть отображает до 68,7 миллиарда цветов.

Еще одно отличие Dolby Vision от HDR10 — поддержка яркости от 4 до 10 тысяч нит. Но главное заключается в том, что DV — технология, запатентованная компанией Dolby Laboratories. Проще говоря, производителю смартфона или экрана нужно заплатить этой корпорации, чтобы указать наличие Dolby Vision в характеристиках своего устройств. А для упоминания HDR10 или HDR10+ никакая дополнительная сертификация не требуется.

Стоит ли переплачивать за смартфон с Dolby Vision? Нет! И на это есть 2 причины. Во-первых, на рынке очень мало телефонов с 12-битными дисплеями. К таковым относятся разве что флагманы вроде Xiaomi 12. Во-вторых, ни один экран смартфона не сможет продемонстрировать максимально поддерживаемую Dolby Vision яркость 4000-10000 нит. Как правило, на AMOLED-матрицах она колеблется в районе 800-2000 нит.

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В то же время недорогой Xiaomi 11 Lite 5G NE с 10-битным экраном, чья максимальная яркость составляет всего 800 нит, поддерживает Dolby Vision. Поэтому в реальности Dolby Vision превращается в маркетинговую уловку, которая не дает никакого преимущества в сравнении с HDR10+.

Как включить HDR

Чаще всего на смартфоне мы смотрим SDR-контент просто из-за того, что практика создания HDR-видео до сих пор слабо распространена. Однако и на YouTube, и на других видеохостингах можно найти видео в HDR. Поэтому проверьте, поддерживает ли ваш телефон эту технологию, ознакомившись с характеристиками устройства на сайте производителя.

Включать HDR не нужно. А вот что вам понадобится, так это найти контент в HDR. Как я уже отметил, искать его следует в YouTube и приложениях онлайн-кинотеатров. Если видеоролик снят в HDR, вы увидите соответствующую отметку при выборе разрешения.

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Пускай технологии HDR и Dolby Vision действительно дают значительный прирост в качестве изображения на фоне SDR, до сих пор нет достаточного количества контента, чтобы в полной мере насладиться высоким динамическим диапазоном. Мой вам совет: не заморачивайтесь, выбирая смартфон с поддержкой HDR, а лучше обратите внимание на более показательные характеристики экрана вроде значений контрастности, частоты обновления и пиковой яркости.