Как удалить аккаунт в Телеграм и можно ли его восстановить после удаления

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин 0

Telegram пользуются сотни миллионов людей по всей планете. У вас или у ваших знакомых наверняка есть учетная запись в этом мессенджере, которая позволяет общаться в чатах и читать новости в телеграм-каналах. Но не исключено, что когда-то придет момент, и вы решите удалить аккаунт Телеграм. Причины подобного решения можете найти самостоятельно, а мы подскажем, как раз и навсегда избавиться от профиля в мессенджере.

Удалить аккаунт в Telegram можно, но перед этим хорошенько подумайте

Как выйти из Телеграм

Сначала поговорим о том, как выйти из Telegram, поскольку, возможно, вы хотите продолжить пользоваться своей учетной записи, но уже на другом устройстве. Если вы покинете профиль на текущем гаджете, то сможете войти в него только по номеру телефона. Кроме того, есть еще один нюанс, о котором я расскажу чуть позже. А пока о том, как выйти из аккаунта Телеграм:

  1. Запустите Telegram.
  2. Откройте настройки приложения, нажав кнопку в виде трех полосок (расположена в левом верхнем углу).
  3. Нажмите кнопку в виде трех точек (находится справа вверху).
  4. Выберите опцию «Выход», а затем подтвердите действие нажатием соответствующей кнопки.

После выхода будут удалены секретные чаты

Несмотря на то, что в данном случае мы говорим не про удаленный аккаунт Телеграм, после выхода вы потеряете всю информацию из секретных чатов. Они хранятся на текущем устройстве и автоматически удалятся после выхода. Это и есть тот нюанс, который я вскользь упомянул ранее.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Яндекс.Дзен: там тоже круто

Телеграм — завершить сеансы

Бывает, что вы сидели в Telegram через компьютер, но забыли выйти из учетной записи и ушли по делам вместе со смартфоном. В таком случае предлагаю разобраться, как завершить сеансы в Телеграме. Для этого понадобится:

  1. Открыть настройки Telegram.
  2. Перейти в раздел «Конфиденциальность», а затем — «Устройства».
  3. Нажать кнопку «Завершить все другие сеансы».

Каждый сеанс можно завершить по отдельности

Теперь Телеграм будет работать только на текущем устройстве, а на всех остальных устройствах вы выйдете, потеряв доступ к секретным чатам, если таковые были. Впрочем, это происходит всякий раз, как только вы нажимаете кнопку «Выйти» хоть на смартфоне, хоть на ПК.

Как удалить аккаунт Телеграм с телефона

Telegram обладает продвинутой системой безопасности, поэтому у вас не получится удалить чужой аккаунт Телеграм или, например, в одно касание избавиться от своей учетной записи. Однако через приложение мессенджера можно настроить автоудаление профиля после периода бездействия:

  1. Запустите Telegram.
  2. Откройте его настройки.
  3. Перейдите в раздел «Конфиденциальность».
  4. Пролистайте страницу вниз и найдите пункт «Удалить мой аккаунт».
  5. Тапните по надписи «Если я не захожу».
  6. Выберите срок, по истечении которого профиль Телеграм будет автоматически удален.

Профиль будет удален по истечении указанного срока

Учетная запись исчезнет не сразу, а только через месяц или другой период, выставленный в настройках. Отчет начинается сначала, как только вы входите в аккаунт на одном из своих устройств. Можно ли удалить аккаунт в Телеграм сразу? Да! И об этом я расскажу в следующем пункте.

❓ Если остались вопросы — заходит в телеграм-чат Androidinsider

Как удалить профиль в Телеграм

Теперь поговорим о том, как удалить аккаунт в Телеграм навсегда, не прибегая к длительному ожиданию истечения срока, после которого произойдет автоматическое удаление. Избавиться от учетной записи можно только через веб-версию Telegram, но приложение на этом пути вам тоже пригодится:

  1. Запустите браузер на смартфоне или любом другом устройстве.
  2. Перейдите на страницу удаления, доступную на официальном сайте Telegram.
  3. Введите номер телефона, привязанный к учетной записи, и нажмите кнопку «Next».
  4. Запустите приложение мессенджера и откройте системный чат Telegram, куда придет сообщение с кодом подтверждения авторизации на сайте.

    5. Код появится в системном чате

  5. Скопируйте его и вставьте в соответствующее окно на официальном сайте Телеграм.
  6. Завершите авторизацию нажатием кнопки «Sign In».
  7. В строке «Why are you leaving» опишите причину своего ухода из Телеграм.
  8. Нажмите кнопку «Delete My Account».

Хорошенько подумайте перед тем, как нажать кнопку удаления

Аналогичные действия можно выполнить как на смартфоне, так и на персональном компьютере. Поэтому, если у вас под рукой нет мобильного устройства, но вы авторизованы в Telegram на ПК, то сделайте то же самое, но только через десктопную версию браузера.

Как восстановить аккаунт Телеграм

Обычно, когда мы говорим об удалении учетной записи в том или ином сервисе (например, Google), у нас остается возможность восстановления профиля в течение некоторого количества времени. Но, если вы поинтересуетесь, можно ли восстановить аккаунт Телеграм, то получите на свой вопрос отрицательный ответ.

🔥 Огненные товары с АлиЭкспресс ждут тебя в телеграм-канале Сундук Али-Бабы

К сожалению или к счастью, вернуть удаленный профиль не получится, так как после нажатия кнопки «Delete My Account» происходит моментальное исчезновение всей информации без возможности дальнейшего восстановления. Кстати, об этом нас несколько раз предупреждают, когда мы пытаемся удалить аккаунт Телеграм. Все информационные сообщения приведены на английском языке, из-за чего многие люди полагают, будто все можно вернуть на свои места, если быстро передумать. Но нет! Сначала думайте – потом действуйте.

Теги
Лонгриды для вас
Общаться в WhatsApp можно будет не добавляя номер в контакты

Пользуетесь WhatsApp? Если да, то согласитесь, что при всей его простоте, доступности и распространенности, у него есть несколько существенных минусов. Я сейчас говорю даже не об отсутствии нормальной возможности одновременно работать на нескольких устройствах, которая тестируется уже несколько месяцев, а о другой важной проблеме. Вспомните, как вам давали чей-то номер телефона и вы хотели ему написать, но не могли этого сделать, пока не вносили номер в свою телефонную книгу. Только после этого можно было создать с ним чат. Это очень неудобно и однозначно надо что-то с этим делать. И вот, судя по всему, сделали.

Читать далее
WhatsApp
Исчезающие сообщения WhatsApp — бесполезная функция, которая станет еще хуже

WhatsApp разрабатывает множество новых функций. Правда, сейчас они выглядят не как полноценное нововведение, а скорее как ответ на существенно возросший интерес пользователей к Telegram. Можно даже сказать, что это попытки разработчиков хоть как-то догнать мессенджер Павла Дурова и не растерять клиентов, которые стремительно переходят на Telegram. Но при этом WhatsApp все равно доминирует по количеству пользователей и от этого ему довольно сложно вводить что-то новое так, чтобы не сломать то, что есть, и не сделать только хуже.

Читать далее
5 настроек камеры Самсунг, о которых должен знать каждый

Функция Камеры - одна из самых главных фишек современных смартфонов, тут даже спорить нечего. Каждый раз, когда человек собирается приобрести себе новое устройство, обращает внимание на его фото и видеовозможности. Причем совсем неважно, много вы снимаете или нет, рано или поздно такая необходимость появится у каждого. Одному приспичит сделать сканы документов по работе, второму запостить парочку фото в социальных сетях, третьему снять что-нибудь на видео. Так как смартфоны Самсунг являются одними из топовых устройств на рынке, мы просто не можем обойти их стороной. Посему рассказываем вам о 5 крутых фишках родного приложения Камера и делимся нюансами их настройки.

Читать далее
Новый комментарий