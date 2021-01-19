Как удалить аккаунт в Ватсапе

В начале этого года WhatsApp перестал строить из себя безопасный и независимый мессенджер и предложил пользователям принять новое соглашение, согласно которому теперь они дают разрешение Facebook на сбор своих личных данных. Не скажу, что для меня это стало неожиданностью, учитывая, что WhatsApp уже много лет принадлежит Facebook. Но настолько неприкрытая наглость меня, честно говоря, немного удивила, да и не только меня. Поэтому не стоит удивляться, что многие оставили WhatsApp и пересели на альтернативные площадки, а чтобы окончательно сжечь все мосты, решили навсегда удалить свой аккаунт.

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Удалить аккаунт в WhatsApp не так сложно, как кажется. В интерфейсе приложения для этого даже есть специальная кнопка. Другое дело, что лично я бы советовал вам не рубить сплеча и не делать этого. Нет-нет, инструкцию по удалению вы всё равно найдёте ниже, однако следовать ей нужно только в самом крайнем случае, например, если вас взломали, или ваш номер переходит кому-то другому. Всё-таки может пройти время, и вам захочется снова начать пользоваться WhatsApp, но в этом случае придётся регистрироваться заново, что не очень-то удобно.

Как удалить свой номер из WhatsApp

Важно: удаление аккаунта в WhatsApp производится навсегда и со всеми данными, которые к нему привязаны. В их число входят все переписки, обмен медиафайлами, голосовые сообщения, группы, каналы и т.д. Восстановить аккаунт после удаления невозможно. Поэтому, если вы предполагаете, что можете вернуться к использованию мессенджера, наверное, лучше всё-таки оставить его.

Запустите WhatsApp и перейдите в «Настройки»;

В открывшемся окне выберите вкладу «Аккаунт»;

Из списка доступных параметров выберите «Удалить аккаунт»;

Введите номер телефона и подтвердите удаление аккаунта.

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Насколько я понимаю, сейчас целью многих пользователей WhatsApp является переход в другой мессенджер. Поэтому они интересуются, можно ли перенести переписку из WhatsApp в Telegram. Так вот ответ на этот вопрос, к сожалению, отрицательный. На это есть несколько причин:

Применение разных алгоритмов шифрования;

Разные методы хранения чатов пользователей;

Возможное отсутствие другого пользователя в Telegram;

Разные сервера, обеспечивающие работу сервисов;

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Можно ли перенести чат из WhatsApp в Telegram

Несмотря на несовместимость двух мессенджеров, в WhatsApp есть функция экспорта чатов. Немногие знают о её существовании и ещё меньше людей представляют, зачем это нужно, поэтому разберёмся.

Экспорт чатов в WhatsApp действительно существует и позволяет перенести имеющуюся переписку со всем её содержимым, включая текстовые и голосовые сообщения, а также все медиафайлы, которые были отправлены в рамках конкретного диалога.

Вот только перенести их можно либо в приложение WhatsApp на другом смартфоне, например, если вы переезжаете, а сохранением резервной копии не озаботились, либо в настольную версию мессенджера. Всё, других сценариев не предусмотрено.

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Несмотря на то, что перенести чаты из WhatsApp в Telegram нельзя, вы можете сохранить всех тех же собеседников, с которыми общались раньше. Дело в том, что Telegram тоже отслеживает пользователей из вашего списка контактов, которые используют его, позволяя продолжить с ними диалог в рамках новой площадки.

Правда, будьте аккуратны: в некоторых случаях телефонные номера, которые не используются, могут переходить другим людям. Поэтому не исключено, что за личиной человека, с которым вы давно не общались, но который есть в вашем списке в Telegram, на самом деле скрывается кто-то совершенно посторонний.