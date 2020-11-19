Новые функции WhatsApp позволят удобнее отправлять видео и скрывать чаты

WhatsApp постоянно получает новые важные функции. Особенно в последнее время, когда по функциям он стал все сильнее отставать от Telegram, а тот нагонять его по аудитории. В этот раз речь идет о возможности удобной обработки видео перед отправкой, которая позволит сделать так, чтобы никто не узнал, что происходило на фоне во время съемки видео. Такая функция может показаться не самой нужной, но я постоянно попадаю в ситуации, когда приходится сначала обработать видео в галерее или стороннем приложении и только потом отправить адресату. Теперь такой практике будет положен конец и никто больше не столкнется с ситуацией, когда отправленное видео его как-то скомпрометирует.

Новые функции WhatsApp

WhatsApp действительно сильно отстает от Telegram, когда дело доходит до функций, но разработчики и не думают сдаваться. Поэтому они и стараются постоянно выкатывать новые функции. Если вы участвуете в бета-тестировании, исчезающие сообщения и новые расширенные настройки обоев, которые позволяют их затемнять и выбирать собственные для каждого чата, уже должны быть вам доступны. Скоро часть этих функций появится в версии ”для всех”, а кроме этого, станет доступна еще одна функция.

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Как отправить видео без звука в WhatsApp

Люди из Wabetainfo обнаружили доказательства того, что WhatsApp работает над новой функцией, которая позволит вам отключать звук видео перед отправкой их в чат или в статус.

Снимок экрана, который дает нам представление о том, как будет работать эта функция, показывает, что теперь рядом с информацией о продолжительности и размере файла в левой части экрана появится значок динамика. Пользователи смогут нажать на него, чтобы отключить звук в видео, которым они хотят поделиться. Эта функция все еще находится в стадии разработки и еще не доступна даже для бета-тестеров. Но по мнению экспертов, с которыми сложно не согласиться, в реализации такой функции нет ничего сложного. Значит, скорее всего, она должна появиться уже до конца года.

Зачем нужно отправлять видео без звука

Я сам часто что-то снимаю по работе или просто для друзей. Например, как работает та или иная функция какого-либо гаджета. И посторонние звуки на фоне далеко не всегда нужны. Чтобы от этого избавиться, мне приходится открывать видео в галлерее или стороннем редакторе и отключать в нем звук. Это лишние действия, в которых нет смысла. WhatsApp позволяет кропнуть фото или укоротить видео перед отправкой. Что может быть логичнее, чем убрать из него звук?

Архивирование чатов в WhatsApp

Еще одна обнаруженная функция находится в стадии разработки. Она понравится многим пользователям, ведь это ”Прочитать позже”. Эта функция переводит архивированные чаты на другой уровень и, как сообщается, заменяет их. Как вы можете видеть на изображении ниже, здесь говорится, что ”Архив” теперь называется ”Читать позже”.

Если вы поместите беседу в этот раздел, вы не будете получать новые уведомления из чата. По крайней мере, так гласит изображение, на котором это написано.

Почему не нужно пользоваться исчезающими сообщениями в WhatsApp

В разделе ”Прочитать позже” также есть меню редактирования, которое позволяет пользователям выбирать несколько чатов и одновременно удалять их из архива. Меню настроек также позволяет вам выбрать, хотите ли вы сохранять полученные медиафайлы в своей галерее, создавать резервные копии чатов в этой категории и автоматически разархивировать чаты при получении нового сообщения.

Что лучше — WhatsApp или Telegram?

Расширение возможностей давно назрело и WhatsApp начал в последнее время их постепенно внедрять в свое приложение. Все равно разработчики то ли не особо спешат, то ли осторожничают, то ли просто не понимают, что надо сделать.

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Я сам раньше не очень любил Telegram и до сих пор имею к нему несколько серьезных вопросов, но то, с какой скоростью и легкостью этот сервис внедряет новые технологии, вызывает уважение. Хочется сказать ребятам из WhatsApp, чтобы они установили приложение конкурентов и просто посмотрели, как там все устроено. Пока, кроме возможности смотреть, кто из чата получил, а кто прочитал сообщение, и более приятного интерфейса, у WhatsApp нет серьезных преимуществ. Большая часть людей просто переписывается, поэтому им достаточно того, что предлагает сервис. Но может быть стоит попробовать что-то новое и отобрать у Telegram пару сотен миллионов пользователей. Пока этого не произошло, успейте заглянуть в наш новостной канал.

Есть и другой вариант того, почему ничего существенно не меняется. Возможно, руководство WhatsApp просто боится что-то сломать. У них больше миллиарда пользователей, и если что-то пойдет не так, ставки будут очень высоки. Вот они и пытаются добавлять новые функции очень нежно.

Посмотрим, что будет дальше, но возможность получить от WhatsApp что-то новое всегда привлекает внимание и вызывает много интереса