Как удалить почту с телефона и выйти из аккаунта

Смартфон дает нам доступ к огромному количеству сервисов, включая электронную почту. С мобильного устройства можно оправлять письма, читать входящие и выполнять те же действия, что и на компьютере. В частности, вы можете в любой момент удалить почту с телефона, если появится такая потребность. Причем это касается не только приложения, отвечающего за взаимодействие с электронными письмами, но и учетной записи. Я подробно расскажу о том, как удалить электронную почту с телефона, предложив несколько способов удаления e-mail.

Как выйти из почты на телефоне

Причиной удалить почту на Андроид может быть несколько факторов. Это и назойливые спам-рассылки, от которых хочется избавиться, и банальное желание пользоваться другим аккаунтом для чтения и отправки писем. Кстати, о том, как создать электронную почту на телефоне, я рассказывал в отдельном материале. Если после удаления вам понадобится новая учетная запись, прочитайте этот текст.

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А что делать со старой? Во-первых, вы можете просто выйти из почты на телефоне. Так никто не прочитает переписку, ну а вы избавитесь от спама и прочего мусора, поступающего на электронный адрес. При этом у вас останется возможность снова авторизоваться в своей учетной записи на любом устройстве. Вот, как выйти из почты на телефоне:

Откройте свой почтовый ящик через браузер или любое другое приложение, которое вы используете для обмена письмами. Вызовете контекстное меню нажатием на «три полоски». Нажмите кнопку «Выход».

Обращаю ваше внимание, что при помощи этой инструкции удастся выйти их электронной почты только в одном приложении. Если вы пользовались e-mail в нескольких программах (например, в браузере и в отдельном почтовом клиенте), рекомендую действовать немного иначе:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация». Выберете учетную запись, которая используется для доступа к почте. Нажмите кнопку «Удалить аккаунт».

Таким образом, вы удалите все, что связано с вашим почтовым адресом на телефоне. Во всех приложениях, где он использовался, будет выполнен выход. Но у вас останется возможность заново авторизоваться в своей учетной записи как на компьютере, так и на текущем Андроид-устройстве.

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Как удалить почту на Андроиде

После того, как вы покинете аккаунт почты, на телефоне продолжат оставаться «следы». Я имею в виду мобильное приложение, которое используется для обмена письмами. Например, Яндекс Почта. Удалив его, вы не только освободите место на смартфоне, но и избавите себя от уведомлений о входящих сообщениях из других аккаунтов. Разумеется, если ранее проходили авторизацию в нескольких профилях.

Почта удаляется точно так же, как и любое другое приложение. Вы можете воспользоваться одним из трех способов:

задержать палец на иконке приложения и подтвердить удаление;

открыть раздел настроек «Приложения» и удалить почтовый клиент там;

запустить Google Play, выбрать нужную программу и нажать кнопку «Удалить».

Некоторые почтовые приложения удалить нельзя. Gmail останется в любом случае, так как эта программа относится ко встроенному ПО на большинстве Андроид-смартфонов.

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Как удалить аккаунт почты с телефона

Ни один из способов, описанных ранее, не приводит к удалению учетной записи. У вас всегда остается возможность заново авторизоваться в аккаунте на любом устройстве, включая текущий смартфон. Можно оставить все как есть, однако наличие неиспользуемого почтового ящика будет представляет собой определенную угрозу. Особенно, если к e-mail привязаны профили другие профили. Поэтому в ситуации, когда вы не видите для себя необходимости в использовании электронного адреса, нужно понять, как удалить аккаунт почты.

Большинство современных почт от Google до Яндекс и Mail.ru являются экосистемными. То есть они предлагают не только электронный ящик, но и прочие сервисы. У Google это может быть YouTube, а у Яндекса — КиноПоиск. После удаления аккаунта почты доступ к ним тоже будет закрыт. Поэтому задумайтесь: может быть, лучше обойтись выходом из учетной записи.

Если вы готовы полностью избавиться от профиля, то в качестве примера давайте посмотрим, как удалить аккаунт Яндекс Почты:

Откройте страницу учетной записи Яндекс. Перейдите в раздел «Данные». Нажмите кнопку «Удалить аккаунт». Следуйте дальнейшим инструкциям.

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В принципе, все то же самое касается и других почтовых сервисов. Нужно просто открыть настройки учетной записи и подтвердить ее удаление. Отдельно предлагаю познакомиться с текстом, как удалить аккаунт Гугл, так как в случае с Google есть нюансы. Не поленитесь изучить последствия удаления почты и только после этого приступайте к решительным действиям.