Как удалить почту с телефона и выйти из аккаунта

Смартфон дает нам доступ к огромному количеству сервисов, включая электронную почту. С мобильного устройства можно оправлять письма, читать входящие и выполнять те же действия, что и на компьютере. В частности, вы можете в любой момент удалить почту с телефона, если появится такая потребность. Причем это касается не только приложения, отвечающего за взаимодействие с электронными письмами, но и учетной записи. Я подробно расскажу о том, как удалить электронную почту с телефона, предложив несколько способов удаления e-mail.
Как выйти из почты на телефоне
Причиной удалить почту на Андроид может быть несколько факторов. Это и назойливые спам-рассылки, от которых хочется избавиться, и банальное желание пользоваться другим аккаунтом для чтения и отправки писем. Кстати, о том, как создать электронную почту на телефоне, я рассказывал в отдельном материале. Если после удаления вам понадобится новая учетная запись, прочитайте этот текст.
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А что делать со старой? Во-первых, вы можете просто выйти из почты на телефоне. Так никто не прочитает переписку, ну а вы избавитесь от спама и прочего мусора, поступающего на электронный адрес. При этом у вас останется возможность снова авторизоваться в своей учетной записи на любом устройстве. Вот, как выйти из почты на телефоне:
- Откройте свой почтовый ящик через браузер или любое другое приложение, которое вы используете для обмена письмами.
- Вызовете контекстное меню нажатием на «три полоски».
- Нажмите кнопку «Выход».
Обращаю ваше внимание, что при помощи этой инструкции удастся выйти их электронной почты только в одном приложении. Если вы пользовались e-mail в нескольких программах (например, в браузере и в отдельном почтовом клиенте), рекомендую действовать немного иначе:
- Откройте настройки телефона.
- Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация».
- Выберете учетную запись, которая используется для доступа к почте.
- Нажмите кнопку «Удалить аккаунт».
Таким образом, вы удалите все, что связано с вашим почтовым адресом на телефоне. Во всех приложениях, где он использовался, будет выполнен выход. Но у вас останется возможность заново авторизоваться в своей учетной записи как на компьютере, так и на текущем Андроид-устройстве.
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Как удалить почту на Андроиде
После того, как вы покинете аккаунт почты, на телефоне продолжат оставаться «следы». Я имею в виду мобильное приложение, которое используется для обмена письмами. Например, Яндекс Почта. Удалив его, вы не только освободите место на смартфоне, но и избавите себя от уведомлений о входящих сообщениях из других аккаунтов. Разумеется, если ранее проходили авторизацию в нескольких профилях.
Почта удаляется точно так же, как и любое другое приложение. Вы можете воспользоваться одним из трех способов:
- задержать палец на иконке приложения и подтвердить удаление;
- открыть раздел настроек «Приложения» и удалить почтовый клиент там;
- запустить Google Play, выбрать нужную программу и нажать кнопку «Удалить».
Некоторые почтовые приложения удалить нельзя. Gmail останется в любом случае, так как эта программа относится ко встроенному ПО на большинстве Андроид-смартфонов.
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Как удалить аккаунт почты с телефона
Ни один из способов, описанных ранее, не приводит к удалению учетной записи. У вас всегда остается возможность заново авторизоваться в аккаунте на любом устройстве, включая текущий смартфон. Можно оставить все как есть, однако наличие неиспользуемого почтового ящика будет представляет собой определенную угрозу. Особенно, если к e-mail привязаны профили другие профили. Поэтому в ситуации, когда вы не видите для себя необходимости в использовании электронного адреса, нужно понять, как удалить аккаунт почты.
Большинство современных почт от Google до Яндекс и Mail.ru являются экосистемными. То есть они предлагают не только электронный ящик, но и прочие сервисы. У Google это может быть YouTube, а у Яндекса — КиноПоиск. После удаления аккаунта почты доступ к ним тоже будет закрыт. Поэтому задумайтесь: может быть, лучше обойтись выходом из учетной записи.
Если вы готовы полностью избавиться от профиля, то в качестве примера давайте посмотрим, как удалить аккаунт Яндекс Почты:
- Откройте страницу учетной записи Яндекс.
- Перейдите в раздел «Данные».
- Нажмите кнопку «Удалить аккаунт».
- Следуйте дальнейшим инструкциям.
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В принципе, все то же самое касается и других почтовых сервисов. Нужно просто открыть настройки учетной записи и подтвердить ее удаление. Отдельно предлагаю познакомиться с текстом, как удалить аккаунт Гугл, так как в случае с Google есть нюансы. Не поленитесь изучить последствия удаления почты и только после этого приступайте к решительным действиям.