Как удалить аккаунт Гугл: все способы, последствия и варианты восстановления

Сегодня Google аккаунт есть практически у любого человека. Он не только нужен для доступа к сервисам американской компании, но и для полноценной работы любого смартфона на Андроид. Учетная запись хранит в себе много информации, и со временем она становится не нужна. В таком случае рекомендуется удалить аккаунт Гугл, чтобы защитить персональные данные, а также избавиться от навязчивых уведомлений, которые то и дело напоминают о существовании еще одного профиля.

Удален Гугл аккаунт — последствия

Прежде чем избавляться от учетной записи, стоит внимательно изучить, что произойдет, если аккаунт будет удален. Вы потеряете все данные, которые были привязаны к профилю, а именно:

письма, документы, календари и фото;

доступ к сервисам Google;

подписки и покупки, оформленные через Google Play, Google Drive, YouTube и другие сервисы.

Таким образом, будет стерто все, что касается вашей учетной записи. На тот случай, если вы хотите удалить Гугл, но желаете сохранить контент, предусмотрено скачивание данных профиля. О том, как это работает, мы поговорим чуть позже, а пока перейдем к первому способу избавления от аккаунта.

Как удалить аккаунт Гугл с телефона

Если вы не хотите терять контакты, фото и другой контент, а просто желаете, чтобы на вашем телефоне не было учетной записи, то можете выйти из аккаунта Гугл. Для этого обратитесь к следующей инструкции:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Аккаунты» (может называться по-другому). Выберите «Google». Тапните по названию нужной учетной записи. Нажмите кнопку «Еще», а затем — «Удалить аккаунт».

Пускай вас не пугает кнопка «Удалить», ведь после ее нажатия будет осуществлен лишь выход из учетной записи на текущем смартфоне. Вы в любой момент сможете повторно авторизоваться, используя логин и пароль. Кстати, это не единственный способ выхода из Гугл. Если вы готовите телефон к перепродаже или не имеете доступа к нему, изучите дополнительные варианты. Ну а мы перейдем к особенностям полного удаления аккаунта.

Как удалить удаленный аккаунт Гугл

Если вы вышли из учетной записи, но так и не разобрались, как удалить аккаунт Гугл навсегда, то предлагаем следующую инструкцию. К ней можно обратиться на любом устройстве, будь то телефон, планшет компьютер или телевизор. Главное условие — наличие доступа к интернету, а также знание логина и пароля от учетной записи. Вот, как удалить аккаунт Гугл на телефоне:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Google». Нажмите кнопку «Управление аккаунтом Google». Откройте вкладку «Данные и конфиденциальность», а затем — «Удаление аккаунта Google». Введите пароль от учетной записи Гугл. Если не помните его — воспользуйтесь функцией восстановления, нажав кнопку «Забыли пароль». Если вы хотите сохранить контент, привязанный к аккаунту, нажмите кнопку «Скачать данные» и следуйте дальнейшим инструкциям, которые будут появляться на экране. Согласитесь с условиями удаления и подтвердите выполнение операции нажатием кнопки «Удалить аккаунт».

Если в настройках телефона отсутствует раздел «Google», то можно удалить аккаунт через браузер. Откройте главную страницу Гугл и авторизуйтесь, после чего перейдите в раздел «Управление аккаунтом Google» и выполните действия, изложенные в пунктах 4-7 предыдущей инструкции.

Если все сделано верно, то в следующий раз, когда вы попытаетесь авторизоваться в учетной записи Google, на экране появится сообщение «Аккаунт удален». У вас останется шанс восстановить доступ к Гугл, но только при соблюдении определенных условий, о которых речь пойдет далее.

Как восстановить аккаунт Гугл

Если человек забыл пароль Гугл, то он может вернуть доступ к учетной записи, если нажмет в окне авторизации соответствующую кнопку. Далее останется следовать инструкциям, которые появятся на экране. Если же человек удалил аккаунт Гугл, и теперь не знает, как восстановить доступ, то действовать придется иначе, а именно так:

Введите логин от Гугл-аккаунта. При появлении сообщения «Аккаунт удален» нажмите кнопку «Попытаться восстановить его». Если к учетной записи был привязан номер телефона, то вы можете воспользоваться кодом подтверждения для восстановления доступа. Если номер привязан не был, то вам будет предложено перейти по ссылке, которая придет на резервный адрес электронной почты, или воспользоваться другим способом, нажав кнопку «Другой вопрос». Вне зависимости от того, по какой причине вы восстанавливаете аккаунт, будет предложено придумать новый пароль.

Важная деталь: восстановить аккаунт Гугл можно в течение 20 дней с момента его удаления. Далее подобная возможность исчезнет, и вам придется создавать новую учетную запись для доступа к сервисам Google. Поэтому не торопитесь удалять аккаунт, пока не сохраните все данные, привязанные к нему.