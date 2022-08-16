Как удалить аккаунт Гугл: все способы, последствия и варианты восстановления

Сегодня Google аккаунт есть практически у любого человека. Он не только нужен для доступа к сервисам американской компании, но и для полноценной работы любого смартфона на Андроид. Учетная запись хранит в себе много информации, и со временем она становится не нужна. В таком случае рекомендуется удалить аккаунт Гугл, чтобы защитить персональные данные, а также избавиться от навязчивых уведомлений, которые то и дело напоминают о существовании еще одного профиля.
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Удален Гугл аккаунт — последствия
Прежде чем избавляться от учетной записи, стоит внимательно изучить, что произойдет, если аккаунт будет удален. Вы потеряете все данные, которые были привязаны к профилю, а именно:
- письма, документы, календари и фото;
- доступ к сервисам Google;
- подписки и покупки, оформленные через Google Play, Google Drive, YouTube и другие сервисы.
Таким образом, будет стерто все, что касается вашей учетной записи. На тот случай, если вы хотите удалить Гугл, но желаете сохранить контент, предусмотрено скачивание данных профиля. О том, как это работает, мы поговорим чуть позже, а пока перейдем к первому способу избавления от аккаунта.
Как удалить аккаунт Гугл с телефона
Если вы не хотите терять контакты, фото и другой контент, а просто желаете, чтобы на вашем телефоне не было учетной записи, то можете выйти из аккаунта Гугл. Для этого обратитесь к следующей инструкции:
- Откройте настройки устройства.
- Перейдите в раздел «Аккаунты» (может называться по-другому).
- Выберите «Google».
- Тапните по названию нужной учетной записи.
- Нажмите кнопку «Еще», а затем — «Удалить аккаунт».
Пускай вас не пугает кнопка «Удалить», ведь после ее нажатия будет осуществлен лишь выход из учетной записи на текущем смартфоне. Вы в любой момент сможете повторно авторизоваться, используя логин и пароль. Кстати, это не единственный способ выхода из Гугл. Если вы готовите телефон к перепродаже или не имеете доступа к нему, изучите дополнительные варианты. Ну а мы перейдем к особенностям полного удаления аккаунта.
Как удалить удаленный аккаунт Гугл
Если вы вышли из учетной записи, но так и не разобрались, как удалить аккаунт Гугл навсегда, то предлагаем следующую инструкцию. К ней можно обратиться на любом устройстве, будь то телефон, планшет компьютер или телевизор. Главное условие — наличие доступа к интернету, а также знание логина и пароля от учетной записи. Вот, как удалить аккаунт Гугл на телефоне:
- Откройте настройки смартфона.
- Перейдите в раздел «Google».
- Нажмите кнопку «Управление аккаунтом Google».
- Откройте вкладку «Данные и конфиденциальность», а затем — «Удаление аккаунта Google».
- Введите пароль от учетной записи Гугл. Если не помните его — воспользуйтесь функцией восстановления, нажав кнопку «Забыли пароль».
- Если вы хотите сохранить контент, привязанный к аккаунту, нажмите кнопку «Скачать данные» и следуйте дальнейшим инструкциям, которые будут появляться на экране.
- Согласитесь с условиями удаления и подтвердите выполнение операции нажатием кнопки «Удалить аккаунт».
Если в настройках телефона отсутствует раздел «Google», то можно удалить аккаунт через браузер. Откройте главную страницу Гугл и авторизуйтесь, после чего перейдите в раздел «Управление аккаунтом Google» и выполните действия, изложенные в пунктах 4-7 предыдущей инструкции.
Если все сделано верно, то в следующий раз, когда вы попытаетесь авторизоваться в учетной записи Google, на экране появится сообщение «Аккаунт удален». У вас останется шанс восстановить доступ к Гугл, но только при соблюдении определенных условий, о которых речь пойдет далее.
Как восстановить аккаунт Гугл
Если человек забыл пароль Гугл, то он может вернуть доступ к учетной записи, если нажмет в окне авторизации соответствующую кнопку. Далее останется следовать инструкциям, которые появятся на экране. Если же человек удалил аккаунт Гугл, и теперь не знает, как восстановить доступ, то действовать придется иначе, а именно так:
- Введите логин от Гугл-аккаунта.
- При появлении сообщения «Аккаунт удален» нажмите кнопку «Попытаться восстановить его».
- Если к учетной записи был привязан номер телефона, то вы можете воспользоваться кодом подтверждения для восстановления доступа.
- Если номер привязан не был, то вам будет предложено перейти по ссылке, которая придет на резервный адрес электронной почты, или воспользоваться другим способом, нажав кнопку «Другой вопрос».
- Вне зависимости от того, по какой причине вы восстанавливаете аккаунт, будет предложено придумать новый пароль.
Важная деталь: восстановить аккаунт Гугл можно в течение 20 дней с момента его удаления. Далее подобная возможность исчезнет, и вам придется создавать новую учетную запись для доступа к сервисам Google. Поэтому не торопитесь удалять аккаунт, пока не сохраните все данные, привязанные к нему.