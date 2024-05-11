Как установить обновления системы безопасности Android и для чего это нужно

Обновления Android — тема, вызывающая массу споров среди владельцев смартфонов и планшетов. Кто-то считает их важными, а кто-то, напротив, не обращает на них внимания и специально отказывается от установки свежей прошивки. Но в спорах относительно апдейтов операционной системы мы забываем о других программных компонентах: обновлениях системы безопасности Андроид. Что это, для чего необходимо и насколько важным является?

Что такое патч безопасности

Обновление системы безопасности или патч безопасности — это программное обеспечение, направленное на исправление уязвимостей Android. Его с периодичностью раз в 1-2 месяца выпускают разработчики ОС, предлагая установить как в рамках общего обновления прошивки, так и отдельно.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Патчи безопасности — гарантия максимальной защищенности смартфона или планшета от внешних угроз в виде вирусов и вредоносного софта. Кроме того, они устраняют баги и бывают представлены двумя типами апдейтов:

обновление системы безопасности;

обновление системы через Google Play.

Подробнее об отличиях двух видов апдейтов вы узнаете в отдельном материале, где мы рассказывали про системные обновления Google Play. А сейчас остановимся именно на патчах безопасности Андроид.

Как узнать версию обновления безопасности

Чтобы убедиться в максимальной защищенности устройства, необходимо проверить версию патча безопасности Андроид. Сделать это можно следующим образом:

Откройте настройки системы. Перейдите в раздел «О телефоне» или «О планшете» в зависимости от типа используемого устройства или воспользуйтесь поиском, введя запрос «Обновление системы безопасности Android». Найдите дату обновления патчей.

Если вы обнаружите, что последний патч безопасности был выпущен намного раньше текущей даты (например, 3 месяца назад), его нужно обновить. Об этом поговорим далее.

Как обновить патч безопасности на Андроид

Обычно обновление системы безопасности поступает на смартфоны и планшеты вместе с апдейтом прошивки. Поэтому прежде всего попробуйте обновить Андроид по нашей инструкции.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Если обновлений ОС и оболочки нет, или вы не хотите их устанавливать, но в то же время желаете получить свежие патчи безопасности, действуйте следующим образом:

Откройте настройки смартфона или планшета. Перейдите в раздел настроек конфиденциальности или введите запрос «Обновление системы безопасности». Откройте одноименную вкладку. Проверьте наличие обновлений.

То же самое рекомендуется сделать с обновлением системы через Google Play. Если апдейт будет найден, ваш смартфон или планшет предложит его загрузить. По окончании загрузки останется перезапустить устройство.

Если на вашем устройстве нет обновлений безопасности, то не исключено, что закончился срок поддержки смартфона или планшета. В зависимости от бренда и модели он может составлять от 1 года до 7 лет с момента релиза. То есть в течение этого времени устройство будет получать патчи безопасности, после чего программная поддержка прекратится.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Окончание срока поддержки — не приговор для смартфона. Несмотря на отсутствие обновлений патчей безопасности, он продолжит работать и останется довольно хорошо защищенным. Разумеется, если вы не будете прикасаться к опасным настройкам Андроид.