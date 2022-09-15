Как обновить Андроид на Xiaomi: все способы и нюансы

Если вы посмотрите на список самых популярных смартфонов в России, то обнаружите, что в лидерах уже не первый год находятся устройства Xiaomi. Китайская компания вышла на наш рынок в 2016 году, и с тех пор спрос на ее продукцию только вырос. Как и многие другие смартфоны, гаджеты Xiaomi работают на операционной системе Андроид. Вы наверняка знаете, что ее время от времени нужно обновлять. Зачем — читайте здесь, а в этом материале мы проанализируем все способы обновления Xiaomi, которыми вы можете воспользоваться в любой момент.

Какие бывают Xiaomi

Некоторые люди до сих пор не знают, что у Xiaomi есть несколько суббрендов. Каждый из них ориентирован на определенную категорию покупателей. Инструкция, о которой далее пойдет речь, актуальна для всех устройств компании:

Xiaomi;

Redmi;

POCO;

Black Shark.

Несмотря на то, что названия у брендов разные, все они принадлежат Xiaomi. А за небольшими визуальными отличиями оболочки скрывается одна и та же структура меню и настроек.

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Обновление MIUI

Хотя все смартфоны Xiaomi базируются на Android, операционная система на них дополняется собственной оболочкой MIUI. Это своего рода надстройка, немного изменяющая внешний вид Андроид и добавляющая новые функции. На смартфонах POCO фирменная оболочка работает с POCO Launcher, а на устройствах Black Shark она переименована в JOYUI и обладает геймерским дизайном, но сама суть и функциональность остаются прежними.

На всех устройствах суббрендов Xiaomi обновление Андроид устанавливается одновременно с апдейтом MIUI (JOYUI). При этом актуальная версия прошивки может отличаться от версии операционной системы. На одном смартфоне условная MIUI 13 базируется на Android 12, а на другом — на Android 11. Все зависит от сроков поддержки конкретной модели.

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Как правило, Xiaomi обновляет Андроид 2-3 раза, не считая небольших патчей безопасности. То есть, если на момент выхода ваш смартфон базировался на Android 10, то в будущем он может рассчитывать на получение Android 12, а то и Android 13. А патчи безопасности будут приходить еще в течение одного года. На бюджетных устройствах серии Redmi и POCO срок поддержки меньше, а обновления приходят реже и позже.

Как узнать версию Андроида

Узнать версию MIUI на Xiaomi, а вместе с ней и поколение Андроида, можно через настройки устройства. Откройте их и перейдите в раздел «О телефоне». Здесь нужно обратить внимание на 2 пункта («Версия MIUI» и «Версия Android»), напротив которых будет указана нужная вам информация.

Обратите внимание, что версии MIUI бывают глобальными (MI), европейскими (EU), российскими (RU), индийскими (ID) и китайскими (CN). Понять, какая модификация используется на вашем смартфоне, можно, обратив внимание на предпоследнюю пару букв, выделенную на скриншоте. Это будет полезно, если вы вдруг решите обновить Xiaomi вручную.

Как обновить Xiaomi

Прежде чем рассказать о том, как обновить MIUI на Xiaomi, а вместе с ней и Андроид, важно выполнить несколько подготовительных действий. Во-первых, нужно убедиться, что смартфон заряжен хотя бы на 30-35%. Во-вторых, проверьте наличие по меньшей мере 10-15 ГБ свободного места. Третий шаг носит факультативный характер: перед установкой обновлений Xiaomi настоятельно рекомендует выполнить сброс настроек телефона. В ходе выполнения операции с мобильного устройства будут удалены все данные, но зато вы сможете избежать появления ошибок после апдейта.

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Ну а теперь о том, как обновить Xiaomi. Сделать это можно несколькими способами. Самый простой — обновление по воздуху:

Перейдите в раздел настроек «О телефоне». Откройте вкладку «Версия MIUI». Нажмите кнопку «Проверить наличие обновлений». Подтвердите загрузку. По окончании скачивания прошивки нажмите кнопку «Перезагрузить».

Далее смартфон на несколько минут будет перезагружаться, устанавливая апдейт. На этом этапе важно не предпринимать никаких действий, которые могли бы нарушить его работу. По окончании установки вы можете вновь перейти в настройки и убедиться в том, что на мобильном устройстве теперь актуальная версия прошивки.

Снова напомню: на каждый смартфон обновления поступают по-разному. Сроки выхода могут отличаться на несколько месяцев, а рано или поздно поддержка вашей модели прекратится, и вы перестанете получать обновления. Поэтому не отчаиваетесь, если после нажатия кнопки «Проверить наличие обновлений» вы увидите сообщение о том, что апдейт не найден.

Для получения обновлений MIUI и Android в числе первых пользователей на странице проверки наличия апдейтов нужно нажать на «три точки» и перейти в раздел «Настройки». Здесь представлена опция «Ранние обновления», название которой говорит само за себя.

Скачать полную прошивку — что это

Вызвав контекстное меню нажатием кнопки в виде трех точек, вы можете заметить еще несколько пунктов помимо настроек. Среди них есть «Скачать полную прошивку». Дело в том, что по умолчанию на смартфон поступает лишь маленький файл апдейта. Обновления накладываются друг на друга, из-за чего периодически возникают проблемы при работе устройства. Чтобы их избежать, можно скачать полную прошивку, включающую все ранее вышедшие апдейты.

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Прошивка Xiaomi — где скачать

И еще один момент. Вы можете установить обновление вручную. В контекстном меню есть опция «Выбрать файл прошивки». Она как раз подойдет на тот случай, если ваш смартфон долго не получает апдейты по воздуху. Но предварительно нужно сделать следующее:

Откройте сайт new.c.mi.com через любой браузер. Войдите в свой Mi-аккаунт. Перейдите в раздел «ROM Downloads». Выберите модель своего смартфона. Скачайте прошивку.

Далее вам останется вернуться в раздел настроек «Версия MIUI», нажать на «три точки» и выбрать файл скачанного обновления. Затем апдейт распакуется, после чего система предложит перезагрузить смартфон.