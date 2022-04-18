Как установить приложение Альфа-банка на Андроид

Приложение Альфа-банка стало седьмым банковским клиентом, которое Google удалила из Google Play. Причиной для этого стало включение банка в список блокирующих санкций США. Поисковый гигант сработал с некоторой задержкой относительно Apple, исключив приложение Альфы из своего каталога на сутки позже. Однако принципиально на его положение этот факт не повлиял. Итог оказался одним: теперь скачать клиент Альфа-банка из Google Play нельзя. Но это не значит, что скачать его нельзя вообще. На самом деле можно. Рассказываем, как именно.

Прежде всего следует отметить, что скачать приложение Альфа-банка на Android ещё можно как минимум через один официальный каталог. Это AppGallery от Huawei. Она ещё не удалила банковский клиент Альфы, но скорее всего скоро это сделает. Откуда я это знаю? Да, в общем говоря, ниоткуда. Я просто опираюсь на предыдущую практику.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ КАНАЛ В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЧИТАТЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫХ НЕТ НА САЙТЕ

Ведь Huawei довольно быстро удалила из своего магазина приложения ВТБ и Сбербанк Онлайн. Так что отсутствие возможности воспользоваться AppGallery на устройствах других брендов — прямо скажем, потеря небольшая. Значит будем искать альтернативный путь установки удалённых банковских клиентов. Тем более, что для разных аппаратов способ может несколько отличаться.

Где скачать приложение Альфа-банка

После удаления приложения Альфа-банка из Google Play его основным источником распространения стал официальный сайт самого банка, где мобильный клиент доступе в виде APK-файла. Правда, в отличие от всех остальных, Альфа-банк выпустил несколько версий своего приложения, которые предназначены для разных Android-смартфонов. Так что не перепутайте.

Это выглядит довольно странно, но Альфа-банк разделяет Android-смартфоны и смартфоны Huawei, хотя в их основе лежит одна и та же операционка. Если у вас аппарат любого бренда, кроме Huawei, вам нужна эта инструкция:

Перейдите по этой ссылке со своего смартфона;

Скачайте APK-файл приложения Альфа-банка;

По завершении загрузки нажмите на скачанный файл;

Установите приложение, а потом авторизуйтесь в нём.

❗️В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ СУНДУК АЛИБАБЫ - ТОЛЬКО САМЫЕ ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

А вот, если вы пользуетесь смартфоном Huawei (или Honor), вам необходимо воспользоваться отдельной версией приложения:

Перейдите по этой ссылке со своего смартфона;

Скачайте APK-файл приложения Альфа-банка;

По завершении загрузки нажмите на скачанный файл;

Установите приложение, а потом авторизуйтесь в нём.

Банковские приложения для Android

Как видите, принципиально инструкции по установке приложений Альфа-банка для разных смартфонов ничем не отличаются друг от друга. Однако ссылки на установочные файлы в первом и втором случае даются разные. Учитывайте это, чтобы случайно не скачать ту версию, которая не подходит для вашего аппарата. А, если вы уверены, что скачали всё правильно, но установка не идёт, возможно, это связано с запретом на установку софта из ненадёжных источников. В этом случае необходимо изменить соответствующий пункт настроек смартфона.

Скорее всего, причина, по которой Альфа-банк выпускает для Huawei отдельное приложение, связано с использованием сервисов HMS вместо GMS. Они имеют принципиальное отличие друг от друга, поскольку собственный пакет служб Huawei не полагается на приложения Google и Google Play в частности. А значит, при установке GMS-совместимой версии банковского клиента на смартфоны с HMS может произойти конфликт, и он не заработает.

❗️У НАС ЕСТЬ ЧАТИК В ТЕЛЕГРАМЕ, ГДЕ МЫ ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИШИСЬ

Безопасно ли устанавливать банковские приложения таким способом? Абсолютно, если вы скачиваете их с официального сайта самого банка. Однако высока вероятность, что сейчас активизируются мошенники, которые будут создавать поддельные ресурсы, размещая на них фишинговые приложения, вытягивающие из пользователей учётные данные для доступа к их аккаунтам. Такого нужно избегать и всегда следить за тем, откуда вы скачиваете приложение, и какие разрешения оно потом у вас запрашивает.