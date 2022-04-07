Как установить приложения российских банков, которые удалили из Google Play, на Android

После того, как США и ЕС внесли в санкционный список 5 российских банков — ВТБ, Открытие, Промсвязьбанк, Совкомбанк (Халва) и Новикомбанк, — и Apple, и Google удалили их приложения из своих каталогов. Поэтому, если сейчас вы откроете Google Play и попытаетесь отыскать клиент любого из этих банков, у вас ничего не получится, потому что их там просто нет. Несмотря на это, установить банковские приложения всё-таки можно и, на Android, в отличие от iOS, это делается намного проще, не подвергая себя абсолютно никакому риску.

Скажу сразу: на Android приложения подсанкционных банков устанавливаются по одной методике. Если на iOS предлагается два пути установить мобильный клиент: с помощью корпоративного сертификата и путём использования прогрессивных веб-приложений, то на Android никаких альтернатив нет. Только APK.

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Поскольку установка APK на Android производится по одному и тому же сценарию вне зависимости от приложения, я не планирую расписывать процесс установки каждого банковского клиента в отдельности. Саму инструкцию я дам только для одного из них — для приложения банка ВТБ, — но вы можете руководствоваться ей, устанавливая любые другие.

Пропало приложение ВТБ. Как установить

Перейдите в «Настройки» и включите установку приложений из неизвестных источников;

Перейдите по этой ссылке и скачайте APK ВТБ Онлайн;

Нажмите на файл и установите приложение на смартфон;

Авторизуйтесь в своей учётной записи ВТБ Онлайн.

Если приложение не устанавливается или просто не скачивается, необходимо убедиться, что у вас на смартфоне активна функция загрузки софта из неизвестных источников. По умолчанию Android блокирует установку APK. Поэтому нужно включить такую возможность принудительно. Обычно соответствующий пункт скрывается в настройках в разделе приложений либо в разделе безопасности.

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Это приложение будет работать точно так же, как и то, что раньше было доступно в Google Play. Более того, это оно и есть. Просто теперь банк решил распространять его самостоятельно через свой сайт, а не доверять дистрибуцию поисковому гиганту. Несмотря на это, и ВТБ Онлайн, и приложения других банков ещё доступны в таких каталогах, как AppGallery и Galaxy Store от Samsung.

Очень важно скачивать APK-файлы именно с сайтов самих банков, а не откуда-то ещё, потому что наверняка сейчас активизируются мошенники, которые будут распространять фейковые версии приложений через альтернативные площадки, встраивая в них предварительно вредоносные скрипты. Чтобы вы не запутались и не заблудились, мы сразу дадим вам ссылки на загрузку. Можете смело переходить по ним:

Совкомбанк (Халва) — скачать

(Халва) — скачать Новикомбанк — скачать

— скачать Открытие — скачать

— скачать Промсвязьбанк — скачать

Удалят ли приложение Сбербанк

К сожалению, 6 апреля в список блокирующих санкций попали ещё два российских банка: Сбербанк и Альфа-банк. Их приложения ещё доступны для загрузки в App Store и Google Play, но скорее всего в ближайшее время это изменится. Политика Apple и Google такова, что мобильные клиенты подсанкционных банков удаляются из каталогов.

Поэтому я бы предложил подготовиться к этому заранее. Если вы по какой-то причине предпочли удалить или вообще не скачивали приложения Сбербанка и Альфа-банка, рекомендуется скачать их прямо сейчас, пока ещё есть такая возможность. А, если они уже были установлены ранее, проверьте, обновлены ли они до последней версии. Лучше сделать это незамедлительно, потому что клиенты обоих банков скорее всего удалят в самое ближайшее время.

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Как именно Сбер и Альфа будут решать вопрос с дальнейшим распространением своих приложений, пока неизвестно. Но скорее всего они поступят так же, как и их коллеги: пользователям Android дадут возможность скачивать APK Сбербанк Онлайн и Альфа-банк Онлайн, а владельцам iPhone предложат пользоваться прогрессивными веб-приложениями, работающими на мощностях мобильных браузеров, которые, тем не менее, можно добавить на экран рабочего стола.

По большому счёту никаких неудобств конечному пользователю такой способ распространения банковских приложений доставить не должен, кроме необходимости скачать клиент с сайта самого банка, а не из Google Play. Затем же никаких проблем точно не будет. Android позволяет разработчикам рассылать обновления для софта, установленного в обход официальных каналов, напрямую. Так что с безопасностью всё будет ок.