Как увеличить значки и шрифт на Android: все способы

Самое важное в смартфоне — то, насколько комфортно им пользоваться. В этом отношении определяющую роль играют даже не характеристики устройства, а его настройки. Купи ты хоть самый дорогой флагман с мощнейшим процессором, он доставит кучу неприятностей, если, например, не увеличить шрифт на телефоне до комфортных значений. Как это сделать? Об этом сегодня и поговорим, изучив несколько способов, как увеличить размер шрифта, на все случаи жизни.

Простой режим на Андроид

Самый быстрый способ увеличить шрифт на Андроид — включить простой режим. Это функция, предназначенная для людей с дальнозоркостью, позволяющая одним нажатием изменить размер всего интерфейса. Махом иконки и шрифт становятся больше, и вот, как включить простой режим на телефоне:

Откройте настройки устройства. Через поиск перейдите в раздел «Рабочий стол». В качестве варианта оформления выберите «Простой режим».

Обратите внимание, что названия некоторых пунктов меню и самой функции отличаются на разных смартфонах. Так, в вашем случае, возможно, стоит искать «упрощенный режим».

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Как бы то ни было, простой режим — не самый лучший способ увеличить значки на рабочем столе и шрифт. Правильнее настраивать каждый параметр по отдельности, чтобы выбрать оптимальный вариант для особенностей своего зрения.

Как увеличить иконки на рабочем столе

Сначала о том, как сделать значки большими. Для этого нам вновь нужно обратиться к настройкам Android и сделать следующее:

Перейти в раздел «Обои и персонализация». Открыть вкладку «Значки». Выбрать оптимальный размер.

Не забывайте, что на вашем смартфоне названия и расположения пунктов меню могут отличаться. При возникновении трудностей пользуйтесь поиском в настройках, который поможет найти нужную функцию по ключевому слову «иконки» или «значки».

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Как увеличить шрифт на телефоне

Теперь, пожалуй, главное: как увеличить размер шрифта на Андроид. Для этого откройте настройки и выполните несколько очень простых шагов:

Найдите настройки шрифта. Выберите нужный размер. Сохраните изменения.

После этого иконки останутся прежними, а вот шрифт на телефоне станет больше. Причем произойдет это не только на рабочем столе и в настройках, но и в каждом отдельно взятом приложении. Впрочем, можно сделать настройку еще более точечной.

Как увеличить шрифт в приложении

По умолчанию размер шрифта в приложениях подгоняется под настройки Андроид. Но из-за разных вариантов написания текста получается это не всегда корректно. В системе все читается удобно, а в браузере — нет. Поэтому имеет смысл отдельно увеличить шрифт в приложении.

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В каждой программе, так или иначе связанной с отображением текста, есть подобная настройка. В качестве примера посмотрите, как увеличить шрифт в Яндексе:

Запустите Яндекс на Android. Перейдите в настройки приложения. Откройте вкладку «Масштаб и перенос текста». Выберите подходящий размер.

Еще один пример — инструкция, как увеличить шрифт в Телеграмме. В случае с популярным мессенджером необходимо поступить следующим образом:

Запустить Telegram. Открыть настройки. Перейти в раздел «Настройки чатов». Передвинуть ползунок «Размер текста сообщений» в нужное положение.

В некоторых приложениях настройка может отсутствовать. Тогда придется полагаться на системные настройки Андроид, которые, напомним, применяются ко всем установленным программам.

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Наконец, обратите внимание на инструкцию, где мы рассказывали, как изменить шрифт на телефоне. Ведь Андроид позволяет настроить не только размер букв, но и стиль их написания. Возможно, именно другой вариант шрифта сделает ваше взаимодействие со смартфоном максимально комфортным.