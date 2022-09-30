Как изменить шрифт на телефоне. Собрали все способы

Операционная система Андроид славится своей открытостью к любым изменениям. Поэтому владелец смартфона может настроить буквально каждую деталь интерфейса. В частности, допускается изменение шрифта. Зачем это может понадобиться? Во-первых, кто-то видит в таких настройках способ самовыражения или банального украшения оболочки. Во-вторых, подобные манипуляции позволяют адаптировать систему под зрение отдельно взятого пользователя. Так что давайте не будем откладывать дело в долгий ящик и сразу разберемся, как поменять шрифт на телефоне.

Как увеличить шрифт на телефоне

Практическая значимость есть только в том случае, если вам нужно увеличить текст на экране или сделать его меньше, все остальное — лишние украшательства. Изменение размера поможет вам адаптировать интерфейс как в самой системе, так и в сторонних приложениях. Вот, как увеличить шрифт на телефоне:

Откройте настройки устройства. Перейдите в раздел «Экран», а затем — «Размер текста». Выберите подходящий вариант.

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Эта инструкция актуальна для смартфонов Xiaomi, но на устройствах других производителей опция тоже есть. Если вы плохо видите вблизи, то большой шрифт станет для вас настоящим спасением.

Как увеличить шрифт в Яндексе

Бывает, что человека полностью устраивает размер текста в системе, однако в браузере он остается слишком маленьким. Также на некоторых устройствах изменение шрифта в настройках не приводит к его изменению внутри других приложений. Чтобы решить проблему, стоит обратиться к настройкам самой программы. Дальнейшая инструкция актуальна для Яндекс Браузера:

Запустите приложение и откройте любую страницу. Нажмите на «три точки» и перейдите в «Настройки». Откройте раздел «Масштаб и перенос текста». Выберите подходящий размер.

Изменив размер шрифта в Яндексе, вы заметите, что текст стал больше или меньше в зависимости от выбранных настроек на любом сайте, какой бы из них вы ни открыли.

Так читать текст будет намного удобнее. Похожие опции есть и в других браузерах. Внимательно изучите их, чтобы найти столь полезную фичу, позволяющую настроить шрифт.

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Как поменять шрифт на телефоне

Помимо размера многим людям важен стиль текста на Андроид. Как я уже отмечал, такое изменение носит сугубо косметический характер и вряд ли скажется положительным образом на считывании информации, которая отображается на экране. Впрочем, никто не мешает вам изменить шрифт, если вы хотите поэкспериментировать:

Откройте настройки гаджета. Перейдите в раздел «Экран», а затем — «Шрифт». Найдите красивый вариант оформления и скачайте его. Нажмите кнопку «Применить». Подтвердите перезагрузку смартфона, чтобы изменения вступили в силу.

Так мы разобрались, как изменить шрифт на Xiaomi. Для настройки стиля оформления текста смартфон китайского производителя перебрасывает пользователя в приложение «Темы», которое целиком и полностью отвечает за визуальные изменения оболочки.

Если вы, к примеру, решите изменить текст на Samsung, то сделать это можно будет внутри настроек. Система даст вам на выбор несколько вариантов, и среди них вы выберите наиболее подходящий. Обратите внимание, что стиль написания меняется только для системы и клавиатуры. Во всех остальных приложениях он остается прежним.

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Приложение для шрифтов

При желании вы можете скачать приложение со шрифтами. Существует несколько подобных программ, и все они доступны в Google Play. Вот несколько примеров:

Низкая оценка этих приложений в Play Маркете связана со сложностью установки шрифтов. Хотя, на первый взгляд, процесс выглядит очень простым и понятным. Нужно запустить приложение, выдать ему разрешение, выбрать стиль текста и нажать кнопку «Установить».

Однако вы наверняка заметите, что такая установка шрифта не приведет ни к каким изменениям. Стиль текста останется прежним по причине отсутствия root-прав. Получите их, чтобы стороннее приложение могло вносить коррективы в оформление оболочки вашего смартфона.

Скачать шрифты на Андроид

Все рассмотренные выше приложения являются своего рода загрузчиками, так как изменение шрифта происходит только через настройки. Программа лишь добавляет свои варианты в выдачу. Поэтому вы можете отказаться от использования стороннего софта и просто скачать шрифт в расширении «.ttf».

Выбор источников оставим на ваше усмотрение, так как подобное изменение стиля текста является опасным и требует предоставления рут-прав для доступа к системной папке, расположенной по пути System/Fonts. Все изменения вы делаете на свой страх и риск. Чтобы сохранить новый шрифт, выберите его в настройках телефона.

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Как вернуть шрифт

Вне зависимости от того, какой способ вы использовали для изменения шрифта, возврат к стандартным значениям выполняется через настройки:

Перейдите в раздел «Шрифты». Выберите стандартный вариант. Нажмите кнопку «Применить».

Чтобы вернуть старый шрифт, вы должны знать его название. Так, на Xiaomi стандартным стилем является «Roboto». Уточняйте название шрифта по умолчанию в настройках своего устройства перед тем, как решите его поменять.