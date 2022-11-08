Как вас разводят на деньги продавцы смартфонов. Глупые услуги, за которые нельзя платить

Свой первый смартфон я купил в 2014 году, хорошенько озолотив консультанта магазина «Связной» в тот весенний день. Обаяние продавца и отсутствие у меня хоть каких-то знаний в этой области превратило чек из 11 тысяч рублей в 13. Все благодаря услугам салона связи. Тогда мне казалось, что я просто обязан оформить дополнительную гарантию, приобрести чехол и, конечно же, купить защитное стекло, доплатив за его установку. С тех пор мое отношение к самому процессу покупки техники кардинально изменилось.

Я стал анализировать рынок, искать выгодные предложения, а также полностью отказался от дополнительных гарантий и прочих, по сути, бесполезных услуг. В то же время магазины электроники, чьи сотрудники обычно видят в покупателе жертву, которая может обеспечить им существенную прибавку к зарплате, до сих пор продолжают навариваться на доверчивых людях. Я решил разобраться, какие дополнительные услуги сегодня предлагают крупные розничные сети, и обнаруженная информация ввела меня в ступор. Даже не знаю: смеяться или плакать.

Как зарабатывают консультанты

Пару лет назад один знакомый попросил меня подобрать ему смартфон по причине поломки старого устройства. Действовать надо было быстро, поэтому единственным вариантом места покупки стал ближайший магазин электроники, а точнее — салон связи. К тому моменту я уже обрел достаточный уровень знаний, чтобы избежать лишних трат на услуги и аксессуары. Конечно, консультант предлагал и чехол, и защитное стекло, но мы от этого отказались.

Пришло время оплаты товара, и продавец зачем-то попросил у товарища паспорт. Оказалось, что таким образом консультант хотел навязать бесплатную, но совершенно ненужную SIM-карту. К сожалению для него, сделать это не удалось, после чего улыбка продавца сменилась грустной миной на лице, с которой он произнес фразу: «До свидания, вот ваш чек».

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Вспомнил об это я лишь для того, чтобы проиллюстрировать заинтересованность продавцов-консультантов в продаже дополнительных услуг и аксессуаров. Их доход напрямую зависит от так называемых «допов». Продажа смартфона без чехла или регистрации аккаунта Гугл — настоящее горе для продавца. Но чаще всего им удается убедить покупателей, которые берут и СИМку, и чехол, и защитное стекло.

Магазины техники и электроники

Дополнительные услуги есть в любом магазине электроники. Анализировать предложения каждого из них мы, конечно же, не будем, но обратимся к прейскуранту трех наиболее популярных торговых сетей: М.Видео, DNS и Ситилинк.

Услуги М.Видео

У этого магазина самый широкий набор услуг. Помимо расширенной гарантии за 5 758 рублей М.Видео предлагает настроить смартфон, установить приложения и наклеить пленку. Каждая услуга оплачивается отдельно.

Услуга Описание Стоимость Изготовление и наклейка пленки Снятие предыдущей пленки, подготовка экрана; изготовление, наклейка и выравнивание новой защиты. 1 999 ₽ Пакет базовых настроек Активация смартфона; установка OneNote, почты, антивируса, браузера и приложений для оптимизации устройства. 999 ₽ Перенос данных на новое устройство Установка приложений и перенос медиаданных объемом до 5 ГБ. 990 ₽ Перенос адресной книги Перенос номеров со старого телефона. 390 ₽ Обрезка SIM-карты Обрезка SIM-карта до формата MiniSIM или NanoSIM. 290 ₽ Настройка почтового приложения Настройка необходимого почтового оператора. 290 ₽ Регистрация электронной почты Создание учетной записи в нужном почтовом приложении. 290 ₽

Если наклейка защитного стекла — услуга распространенная и заставляющая рассуждать разве что о цене, то остальные предложения для человека, способного самостоятельно установить приложение из Google Play, выглядят забавно. В рамках «Пакета базовых настроек» помимо активации смартфона почему-то предлагают установить приложение OneNote от Microsoft, которое выполняет роль заметок. Тут можно только развести руками и предложить вам сэкономить 999 рублей, самостоятельно создав аккаунт Гугл по нашей инструкции.

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Среди услуг М.Видео меня также позабавил перенос данных на новое устройства. Отбросив в сторону тот факт, что это можно сделать самому, сомнительно выглядит ограничение в 5 ГБ. Если на старом смартфоне данных больше, то придется доплатить?

А теперь поставим себя на место обывателя, который наконец-то решил перейти на смартфон с кнопочного телефона. С высокой долей вероятности его старая SIM-карта не подойдет к новому устройству из-за разных форматов. Я бы из этой ситуации вышел, обратившись в офис своего оператора с целью бесплатно заменить СИМку, а МВидео предлагает обрезать карточку за 290 рублей. Все гениальное просто.

Услуги DNS

Из всех проанализированных мною магазинов DNS показался самым бескорыстным. В линейке его услуг есть «Смарт сервис», позволяющий разом выполнить все настройки и установить защитное стекло.

Услуга Описание Стоимость Наклейка пленки или стекла Установка защитной пленки или стекла при условии покупки соответствующего товара.. 399 ₽ Установка приложений Установка программ из состава выбранного пакета: «Базовый», «Детский», «Индивидуальные пожелания», «Мультимедиа», «Навигация», «Путешествия», «Работа со смартфона», «Базовый», «Создание контента», «Шоппинг». 340 ₽ (за 1 пакет) Активация (восстановление) учетной записи для приложения Активация или восстановление учетной записи для одного приложения. 390 ₽ Создание (восстановление) учетной записи Google Создание или восстановление Гугл-аккаунта. 499 ₽ Смарт сервис Расширенный пакет настроек и наклейка стекла. 1 690 ₽

При этом золотой жилой DNS является услуга «Установка приложений», ведь 340 рублей — стоимость установки программ определенной категории. Плюс ко всему обывателю наверняка потребуется зарегистрировать аккаунт в этих ваших Тик-Токах, за что нужно выложить еще 390 рублей.

Услуги Ситилинк

Как бы то ни было, наиболее забавными мне показались услуги Ситилинка. Во-первых, мне сложно представить человека, который приобретает товар в электронном дискаунтере и попутно просит установить Subway Surfers. Во-вторых, Ситилинк предлагает только 3 услуги, и все они комплексные.

Услуга Описание Стоимость СИТИ Мобильный Базовый Установка антивируса, игр (Manuganu, Fruit Ninja, Angry Birds, Drag Racing. 3), развлекательных приложений (KMPlayer, Aimp, Cool Reader, Sound Hound), приложений для удобства (3D Земля, ES Проводник, Adobe Acrobat Reader, Clean Master). 1 190 ₽ СИТИ Мобильный Расширенный Услуги, входящие в базовый пакет, а также: 6 дополнительных игр, приложения для навигации (Яндекс Карты, Штрафы ГИБДД и другие), 5 дополнительных развлекательных приложений, социальные сети (VK, Одноклассники и другие), программы для работы (Будильник, WPS weather и другие), 3 дополнительных приложения для удобства. 1 690 ₽ СИТИ Мобильный Максимальный Услуги, входящие в расширенный пакет, а также: 10 дополнительных игр, 6 дополнительных приложений для путешествий, 4 новых приложения для развлечений, еще больше программ для работы. 2 690 ₽

Только представьте: 2 690 рублей человек отдаст только за то, чтобы установить на смартфон приложения. Ладно бы любые, но нет! У Ситилинка свой набор, над которым трудились лучшие эксперты торговой сети. Куда же без Fruit Ninja и Штрафов ГИБДД? Устанавливаем!

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Ни в один из этих пакетов не входит активация смартфона. Впрочем, чуть позже я все-таки нашел эту услугу. Регистрация Гугл-аккаунта в Ситилинке обойдется в 450 рублей, установка защитного стекла — в 590, а дополнительная гарантия на 1 год — в 2 990.

Где выгодно купить телефон

Если представить, что в условный М.Видео за новым смартфоном придет человек, максимально далекий от мира технологий, он может выложить более 5 тысяч за настройку устройства и установку защитного стекла. И это я не говорю о разнице в цене самого товара между официальной розницей и каким-нибудь маркетплейсом вроде AliExpress.

Конечно, приобретать смартфон в магазине электроники удобнее, ведь вам не нужно томиться в ожидании доставки. Но, если покупка нового устройства не связана с поломкой старого, рекомендую внимательно изучить рынок, проанализировав все предложения (в том числе на AliExpress).

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Дополнительные услуги — пустая трата денег, ведь все необходимые инструкции можно найти на нашем сайте. При удачном раскладе удастся сэкономить до 50% от стоимости устройства только на том, что вы пойдете не в первый попавшийся магазин, а потратите немного времени на поиск лучшего предложения, а также самостоятельно настроите телефон. Ведь для этого всего-то нужно зарегистрировать аккаунт Гугл и следовать инструкции, которая появится на экране нового аппарата.