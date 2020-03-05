Вы только что купили Android-смартфон и не знаете с чего начать? Вам кажется, что надо было брать iPhone? Android — что-то сложное и непонятное? Это нормально, ведь операционная система Android во многом гораздо более функциональна и сложна в сравнении с iOS, которая устанавливается на телефоны компании Apple. И первое время вам будет сложно, но привыкнув, вы поймете, что Android-телефоны не такие сложные, какими казались на первый взгляд. В данном материале мы расскажем о том, как быстро и правильно настроить Android-телефон после покупки, а также дадим советы по ряду важных вопросов, которые вас навернянка могут беспокоить.

Что нужно сделать первым делом после покупки?

Если речь идет о телефоне со стеклянной задней крышкой, лучше сразу же докупить к телефону чехол. Это поможет в дальнейшем избавиться от царапин на корпусе и более выгодно продать аппарат на вторичном рынке. Как правило, китайские производители вместе с устройством кладут в комплект простой чехол, поэтому этот вопрос не должен стать большой проблемой.

После покупки советуем также использовать защитную пленку или стекло. Не так давно мы писали материал, где объяснили, какие защитные средства экрана существуют и какое средство оптимально.

Также стоит убедиться в том, что ваше устройство поддерживает быструю зарядку. Если в спецификациях телефона имеется упоминание этой особенности, следует изучить возможности комплектной зарядки, потому что не все производители продают телефон с быстрым зарядным устройством, его в таком случае придется докупать.

Еще один важный момент — поддержка NFC и беспроводной зарядки. Если ваше устройство поддерживает беспроводную зарядку, после покупки телефона можно сразу докупить подобное зарядное устройство, чтобы заряжать телефон без подключения к кабелю питания. Мы ранее писали материал о беспроводных зарядках, нажмите на эту ссылку, чтобы изучить данный вопрос подробнее.

Что такое NFC?

Это технология бесконтактных платежей. Как правило, все современные флагманские и среднебюджетные телефоны оснащаются NFC. С помощью неё можно подключить вашу банковскую карту к устройству и затем через телефон производить покупки в магазинах. Подробнее об NFC можно узнать по этой ссылке.

Стоит ли полностью разряжать смартфон после покупки?

Нет, этого делать не нужно. Старые литиевый аккумуляторы были несовершенны, и такая процедура действительно была полезна, но времена меняются, технологии аккумуляторов совершенствуются. Прибегать к таким манипуляциям сегодня нет никакого смысла.

Восстановленный или нет?

Как узнать, что телефон восстановлен? Это сделать довольно сложно, если ранее вы не имели дело с оригинальной моделью. Как правило, малоизвестные телефоны не восстанавливают. Если же речь идет об iPhone или Samsung, стоит внимальнее изучить качество сборки и экрана. Как правило, восстановленные телефоны имеют экраны низкого качество и не очень хорошую сборку и материалы корпуса.

Что такое восстановленный телефон?

Это, когда поддержанное устройство восстанавливают, приводя его в состояние почти нового или нового телефона. На восстановленном аппарате может не быть царапин, если его корпус менялся на китайский. В этом случае качество корпуса станет хуже. Очень часто продают восстановленные аппараты с оригинальным корпусом и экраном. Это редкие случаи, и можно считать, что вам повезло.

Мы не рекомендуем приобретать восстановленные телефоны, если не хотите, чтобы через несколько месяцев какая-либо деталь аппарата вышла из строя.

Настройка Android-телефона

Самое главное — это ваш аккаунт Google. При первой настройке телефона вам предложат войти с помощью учетной записи Google. На этом экране можно будет сразу создать учетную запись, если у вас её нет. Учетная запись позволяет использовать сервисы Google в телефоне, синхронизировать пароли, просматривать историю скачанных приложений. Учетная запись Google является обязательным условием для нормального использования телефона. Создать её можно по этой ссылке.

Безопасность Android-смартфона

Во время первичной настройки вас попросят отправлять данные и различную статистику на сервера Google. В целях безопасности лучше этого не делать. Ранее мы написали крупный материал, в котором объясняется, как сделать Android-телефон безопаснее. Просмотреть его можно по этой ссылке, мы крайне рекомендуем ознакомиться с информацией, представленной в данной статье.

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Как установить приложения на Android?

Для этого необходимо открыть приложение «Google Play». Если ранее вы вошли в учетную запись Google, проблем не возникнет, в противном случае после открытия приложения появится окно с входом в учетную запись. После этого перед вами откроется мир во вселенную Android-приложений. Хотите скачать «Телеграм» или «Воцап»? Для этого достаточно нажать на строку поиска в верхней части и с помощью клавиатуры или голосовым вводом ввести «WhatsApp» или «Телеграм». Магазин приложений покажет результаты запроса, нажимаем по приложению из списка и далее жмем на кнопку «Установить». После установки в меню приложений телефона появится иконка приложения. Некоторые аппараты, помимо основного меню, предлагают еще и внутреннее со списком всех приложений, поэтому, если в главном меню иконки вы не нашли, следует перейти к дополнительному. В телефонах Samsung оно откроется, если провести пальцем вверх по экрану на рабочем столе.

Вот и всё. Теперь вы являетесь полноценным владельцем Android-телефона, понимаете основные принципы работы с ним, а также способны обезопасить себя. Возникли вопросы? Пишите в наш Телеграм-чат, благо скачать Телеграм вы уже можете. Также оставляйте комментарии под данной публикацией, мы постараемся ответить.