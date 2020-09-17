Как включить новый интерфейс в контекстном меню в Chrome на Android

  2. Темы
  3. Полезно знать
Иван Кузнецов 0

Удобство и интуитивность Google Chrome по-настоящему сложно переоценить. Во многом именно из-за них браузер поискового гиганта снискал такую славу среди пользователей, которые в большинстве своём не отказываются от него, невзирая на все остальные недостатки. Но если десктопная версия, в общем говоря, далека не идеала с точки зрения ресурсопотребления, то мобильная лишена этих проблем и не склонна отъедать изрядную часть ресурсов аппаратного обеспечения смартфона. Только это не значит, что её нельзя сделать ещё удобнее, чем есть сейчас.

Chrome на Android

В Google Chrome на Android обновился интерфейс

Как включить DNS-over-HTTPS в Google Chrome

Несмотря на общую логику Google Chrome для Android, контекстное меню оставляло некоторые вопросы. Почему-то дизайнеры, проектировавшие интерфейс браузера, не уделили должного внимания этому разделу. Все элементы, входящие в его состав, были просто перечислены столбиком в виде текстовых наименований без пиктограмм. Из-за этого довольно сильно страдала наглядность, что, хоть немного, но всё-таки ухудшало восприятие и снижало скорость взаимодействия с Chrome. Но в очередном обновлении браузера эту проблему исправили, добавив иконки к каждому пункту меню.

Как включать флаги в Chrome

Чтобы включить иконки в Chrome, вам потребуется либо попасть в число пользователей, которым уже стало доступно обновление, либо установить тестовую сборку браузера, которую сама Google называет нестабильной. Я сам ей пользуюсь, а потому поругать её за что-то, положа руку на сердце, не могу. Поэтому не бойтесь.

  • Скачайте Chrome Canary и установите на смартфон;
  • Запустите браузер и перейдите по адресу chrome://flags;
Флаги Google Chrome

Обязательно перезагружайте браузер после включения каждого параметра

  • Включите параметры Android tabbed app overflow menu icons и Android tabbed app overflow menu Regroup;
  • Перезагрузите браузер после включения каждого параметра.

Mozilla объяснила, почему стоит пересесть с Chrome на Firefox

После того, как вы включите эти параметры, в контекстном меню появятся сопроводительные пиктограммы напротив каждого из пунктов. На первый взгляд может показаться, что от этого ничего принципиально не изменилось. Однако в долгосрочной перспективе будет ясно, что с этого момента вы сможете больше не читать названия доступных элементов меню, а просто узнавать их по иконкам. Благодаря их наглядности и логичности вам удастся повысить скорость взаимодействия с браузером.

Новый интерфейс в Chrome

Справа - как было, слева - как стало

Важно понимать, что наличие этих пунктов в меню флагов зависит от того, попали вы в число участников тестирования новой сборки Google Chrome для Android или нет. Google имеет обыкновение выпускать свежее обновление в закрытом режиме, распространяя его среди случайных пользователей браузера. В противном случае вы будете вынуждены либо ждать официального релиза обновления, которое может выйти и через месяц, и через два, либо воспользоваться бета-версией Google Chrome.

Посчитайте, сколько раз Google обещала снизить прожорливость Chrome

Но, даже если вы обнаружите у себя эти флаги, позволяющие активировать пиктогараммы в контекстном меню, учитывайте, что они могут оказывать негативное влияние на стабильность браузера. Дело в том, что сами нововведения находятся в состоянии бета-тестирования, и Google ещё не знает сама, поступят ли они в релиз. Поэтому, если вы обнаружите, что ваш браузер начал работать как-то не так, отключите все флаги, включённые ранее. В результате даже тестовый Chrome будет работать вполне исправно.

Теги
Новости по теме
Google рассказала об опасной уязвимости в Android
Калькуляторы, сканеры и календари из Google Play списывали деньги со счетов пользователей
Чёрный экран в Google Chrome? Как исправить
Лонгриды для вас
Google представила крутые эффекты для фотографий и селфи

Сейчас, когда почти все вынуждены сидеть по домам и искать, чем бы себя развлечь, стриминговые сервисы начали пользоваться необычайно высокой популярностью. Но ведь не все могут целыми днями смотреть очередной фильм или сериал, тем более что действительно стоящие картины выходят в прокат откровенно нечасто. Поэтому Google решила, что будет развлекать пользователей по-своему. Для этого она сначала запустила возможность рассматривать в дополненной реальности трёхмерные модели животных, которые оказались настоящим трендом. А теперь компания предложила всем желающим попробовать превратить свои фотографии в настоящее произведение искусства.

Читать далее
Как удалённо показать экран телефона на Android

Запись экрана – это функция, которая есть почти в каждом смартфоне. Несмотря на то что по умолчанию Android её не поддерживает, большинство сторонних оболочек предлагают её в числе базовых возможностей. Другое дело, что записывать экран, помимо того, что не всегда удобно, так ещё и неинтерактивно. То есть у того, кому предназначается запись, не будет возможности задать вам по ходу просмотра уточняющие вопросы. А значит, эффективность понимания происходящего на экране снизится, если вы таким образом объясняете, как работает та или иная функция. Поэтому лучше всего показывать свой экран в реальном времени, тем более это так просто.

Читать далее
Google выпустила обновление, которое позволит появиться AirPods для Android

Несмотря на то что многие производители смартфонов уже несколько лет пытаются выпускать собственные аналоги AirPods, по сути, им удавалось сымитировать только внешность, но никак не их сущность. Ведь настоящие AirPods отличает не высокое качество звука или продвинутые функции вроде активного шумоподавления, а удобство, которое выражается в глубокой интеграции с операционной системой. Именно она обеспечивает быстрое сопряжение наушников с головным устройством и возможность отслеживать уровень зарядки каждого наушника в отдельности с другой сопутствующей информацией. Теперь такие и многие другие возможности по умолчанию есть и в Android.

Читать далее

Новый комментарий