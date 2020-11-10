Как заблокировать спам-звонки на Android

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Иван Кузнецов 0

Нежелательные звонки – штука очень неприятная. Особенно, если звонящий не просто ошибся номером, а звонит со вполне конкретной целью что-нибудь вам впарить или, того хуже, развести. В этом случае единственное, что может вас уберечь от беды, — это критическое мышление и умение вовремя положить трубку. Но, прежде чем станет понятно, кто и зачем вам звонит, может пройти время, которым вы наверняка смогли бы распорядиться более рационально. Специально для таких ситуаций у меня есть приложение, которое помогает заранее распознать мошенника и заблокировать звонок.

Спам-звонки

Нет ничего проще блокировки спам-звонков на Android

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Раньше я пользовался определителем номера от Яндекса, который в принципе меня устраивал. Но вот проблема – чтобы он работал, требовалось заменить Google Ассистента на Алису, которая смогла бы выводить на экран предупреждение о нежелательных звонках. Из-за этого я был вынужден постоянно переключаться между двумя помощниками туда-сюда, пока не понял, что мне это надоело, и начал искать альтернативу. Благо нашлась она довольно быстро и была всё это время буквально у меня под носом. Конечно, я говорю о приложении «Телефон» от Google.

Как на Android изменить звонилку по умолчанию

«Телефон», как и «Яндекс» имеет встроенный определитель номера. Данные для него приложение черпает из собственного поисковика Google, поэтому в их точности сомневаться точно не приходится. А поскольку для этого ещё и не нужно переключаться на Алису, которой я давно не пользуюсь, «Телефон» стал для меня настоящей палочкой-выручалочкой.

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«Телефон» – это приложение, которое имеет доступ к обширной базе данных из памяти вашего смартфона, поэтому, чтобы всё заработало правильно, нужно установить его в качестве звонилки по умолчанию:

Приложение по умолчанию

Если не установить приложение по умолчанию, чуда не произойдёт

  • Откройте раздел «Приложения по умолчанию»;
Блокировка звонков

Заблокировать можно любой звонок, а не только тот, который приложение определило как спам

  • Выберите «Звонки» и назначьте «Телефон» звонилкой по умолчанию;
  • В следующий раз, когда вам поступит нежелательный звонок, нажмите на него и выберите «Заблокировать».

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Защита звонков

Включите три этих параметра для собственного спокойствия

С этого момента «Телефон» будет использоваться как приложение для приёма и совершения звонков по умолчанию. Однако, чтобы оно работало на полную катушку и выполняло все обязанности, которых вы от него ждёте, необходимо дополнительно кое-что активировать. Для этого перейдите в «Телефон» — «Настройки» — «АОН и спам» и включите следующие параметры:

  • Показывать ИД абонента и спам (распознаёт телефоны компаний и спам);
  • Вызовы от проверенных абонентов (распознаёт причину звонка, если вызов поступает от компании);
  • Фильтровать спам-вызовы (препятствует прохождению звонков с подозрительных номеров).

Как на Android узнать, зачем звонят

Google Phone

На мой вкус, Google Телефон предпочтительнее приложения Яндекса

Особенно полезны, на мой взгляд, последние две функции. Вторая распознаёт номер, с которого поступает звонок, и определяет его принадлежность. В результате «Телефон» сможет вам сообщить, что вам звонят, например, из ипотечного отдела Сбербанка или из отдела потребительского кредитования Тинькофф банка. В общем удобно, потому что можно узнать, о чём с вами будут говорить, ещё до того, как вы поднимете трубку.

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Третья функция блокирует звук вызова от спам-номеров и не выводит на экран интерфейс входящего звонка. Несмотря на это, сами звонки появляются в списке пропущенных. Это удобно тем, что, даже службы, которые занимаются автоматическим прозвоном клиентов, не получат уведомление о блокировке номера и не будут пытаться дозвониться до вас с другого номера. А даже если и будут, то всё равно не дозвонятся. Но при необходимости вы сможете заблокировать и тот, и другой, нажав на них и выбрав пункт «Заблокировать».

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