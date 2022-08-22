Как закрыть или восстановить вкладки в браузере на телефоне Андроид

Мы пользуемся браузерами каждый день, посещая сайт за сайтом и осуществляя поиск информации. Но, если в приложении будет открыто много вкладок, веб-серфинг станет менее комфортным, и смартфон начнет подтормаживать. Кроме того, в огромном списке страниц будет сложно найти ту, где находятся сведения, к которым нужно вернуться на следующий день. Поэтому вам не помешает разобраться, как закрыть вкладки на Андроиде, а также определить план действий на случай, если вы случайно закрыли вкладку и хотите вновь найти посещенный ранее сайт.

Как закрыть открытые вкладки

Вне зависимости от того, каким смартфоном вы пользуетесь, процесс закрытия вкладок будет одинаков для каждого устройства. Точный алгоритм зависит от браузера. Далее мы рассмотрим принцип выполнения операции в самых популярных веб-обозревателях, чтобы вы смогли найти подходящий вариант.

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Chrome — закрыть вкладку

Браузер Google Chrome по умолчанию устанавливается на каждый сертифицированный смартфон Андроид, поэтому подавляющее большинство владельцев мобильных устройств для выхода в интернет пользуется именно им. Если вы заметили, что в Хроме скопилось много открытых страниц, нужно избавиться от лишних вкладок, опираясь на следующую инструкцию:

Запустите Гугл Хром. По умолчанию в браузере откроется страница последнего посещенного сайта. Тапните по иконке, отображающей количество вкладок. Если вам нужно покинуть только один ресурс, нажмите «х» над его окном или смахните его в сторону. Чтобы избавиться сразу от всех вкладок, нажмите кнопку в виде трех точек. Выберите опцию «Закрыть все вкладки».

Если вы случайно покинули важный сайт, дочитайте материал до конца, так как позже я расскажу, где находятся закрытые вкладки Chrome. А пока перейдем к следующему веб-обозревателю.

Как закрыть все вкладки в Яндекс

На очереди Yandex Browser — один из самых популярных русскоязычных веб-обозревателей. В отличие от Google Chrome, при первом запуске Яндекса вы увидите не последний посещенный сайт, а главную страницу браузера. Впрочем, это не помешает закрыть лишние вкладки:

Нажмите на иконку с количеством открытых сайтов. Закройте каждый ресурс по отдельности, нажимая на крестик или смахивая окна в сторону. Чтобы удалить все вкладки, нажмите кнопку в виде мусорного ведра.

Все сайты исчезнут, и при следующем запуске Yandex Browser вы не увидите ничего кроме главной страницы веб-обозревателя. Но, как и в случае с Google Chrome, можно будет найти закрытые вкладки Яндекс.

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Закрытые вкладки Опера

Также рассмотрим план действий для еще одного веб-обозревателя и разберемся, как закрыть вкладку Opera. В целом, инструкция очень напоминает алгоритм для Google Chrome, но внешний вид интерфейса самого приложения немного отличается:

Запустите Оперу. По умолчанию вы окажетесь на последней открытой странице. Тапните по иконке с количеством вкладок. Нажмите крестик, чтобы закрыть каждое окно по отдельности. Через «три точки» вы можете воспользоваться опцией «Закрыть все вкладки».

Как видите, инструкция здесь тоже максимально простая и не должна вызвать сложностей даже у новичков. Если вашего браузера не оказалось в списке рассмотренных веб-обозревателей, попробуйте выполнить аналогичные действия в своем приложении, опираясь на один из предложенных ранее алгоритмов.

Как восстановить вкладки

Ранее я уже говорил, что среди действительно лишних сайтов может оказаться случайно закрытая вкладка. Вам наверняка захочется вернуться к одному из посещенных ранее ресурсов. Поэтому предлагаю определить, как восстановить случайно закрытые вкладки.

Восстановить закрытые вкладки Chrome

Сначала остановимся на браузере Google, который есть почти у каждого пользователя Android. Чтобы восстановить закрытые вкладки Chrome, вам понадобится:

Запустить приложение веб-обозревателя. Нажать кнопку в виде трех точек. Перейти в раздел «Недавние вкладки».

Здесь вы увидите последние посещенные сайты. Достаточно кликнуть по одному из них, чтобы вернуть закрытые вкладки Chrome. Если нужного сайта в списке не оказалось, нажмите кнопку «Показать всю историю». Возможно, ресурс был посещен ранее, а потому не отобразился в списке последних сайтов.

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Восстановить вкладки в Яндексе

Теперь несколько слов о том, как восстановить закрытые вкладки Яндекс. Принцип выполнения операции здесь аналогичен браузеру Google, но из-за разницы в интерфейсе у вас могут возникнуть сложности, поэтому действуйте по инструкции:

Запустите Яндекс.Браузер. Нажмите кнопку, отображающую количество вкладок. Перейдите в раздел «История», тапнув по значку в виде часов.

Как и в случае с Хромом, здесь вы увидите последние посещенные сайты. Чтобы восстановить закрытые вкладки Яндекс.Браузер, нужно поочередно нажать на каждый интересующий сайт. Далее веб-ресурсы откроются в отдельных окнах.

Как открыть закрытую вкладку в Опере

Наконец, поговорим о том, как восстановить закрытые вкладки в Opera. Если вы уже потренировались на других браузерах, то сможете без труда справиться с поставленной задачей:

Откройте браузер Опера. Нажмите на иконку с числом вкладок (по умолчанию она всегда одна). Перейдите в раздел «Недавно закрытые вкладки». Выберите интересующий сайт.

При необходимости вы можете очистить историю браузера, нажав кнопку в виде мусорного ведра или выбрав соответствующую опцию в меню «трех точек». Если удалить вкладку из истории, восстановить ее не получится.