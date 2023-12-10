Как зарядить телефон без зарядки и электричества: только проверенные и безопасные способы

Задав однажды поисковику вопрос, как зарядить телефон без зарядки, в качестве ответа я получил много странных советов. В эпоху несъемных аккумуляторов кто-то до сих пор предлагает воспользоваться «лягушкой», а некоторые авторы и вовсе рекомендуют подключить к устройству оголенные провода. Все это почти нереализуемо на практике, да и к тому же опасно. Поэтому, немного поразмыслив, я решил предложить собственные варианты, как зарядить телефон без электричества, которые каждый из вас может попробовать в домашних условиях.

Как зарядить телефон от ноутбука или другого устройства

Прежде всего вы должны помнить, что можно зарядить телефон от ноутбука, повербанка и даже другого Андроида. Для этого достаточно подключить кабель ко второму устройству. Если у вас, конечно же, есть провод.

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Кстати, среди способов, как зарядить Андроид от Андроида, существует и беспроводной вариант. Для его реализации нужно, чтобы оба смартфона поддерживали беспроводную зарядку, а на раздающем устройстве была заявлена функция реверсивной зарядки. Согласитесь, все это — довольно простые и рациональные способы зарядки Андроид без зарядки. Однако в отсутствие доступа к электросети вы будете вынуждены пожертвовать энергией одного устройства в пользу другого, что устроит далеко не каждого человека.

Где можно зарядить телефон

Еще один банальный, но в то же время рациональный способ восстановления энергии устройства — поиск места, где можно зарядить телефон. Электричества нет дома? Возможно, оно есть в ближайшем кафе, торговом центре или на вокзале. В общественных местах нередко размещаются розетки с USB-разъемом, которыми вы можете воспользоваться, захватив с собой кабель.

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Кроме того, в крупных городах существуют целые сети аренды повербанков, а в некоторых магазинах электроники вам охотно зарядят телефон за деньги и даже чек выдадут. Ну а особенно хитрые и экономные люди найдут альтернативный способ зарядки: например, подключив свой Андроид к ноутбуку на витрине. Ну а что, чем не вариант?

Ручной генератор для зарядки телефона

Предыдущие способы зарядки смартфона без зарядки максимально предсказуемые, и, возможно, вы хотели узнать о чем-то действительно интересном. Что ж, держите — ручной генератор энергии. Подобные гаджеты продают на AliExpress и прочих маркетплейсах примерно за 300-400 рублей. Крутишь маленькую педаль — вырабатываешь энергию и заряжаешь смартфон, благо у генератора есть USB-разъем.

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Увы, производительность такого гаджета очень скромная. Да, Android-смартфон распознает его, а на экране появится уведомление о том, что идет зарядка, но сила тока окажется слишком маленькой. Даже в фоновом режиме устройство будет быстрее терять энергию, чем получать ее. Поэтому ручной генератор для зарядки телефона актуален только в случае, если вам нужен буквально 1%, чтобы на пару минут включить разряженный в ноль Андроид. Зато в случае с кнопочными устройствами гаджет будет более полезным.

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Ветровой генератор энергии

Чтобы зарядить телефон без розетки, не обязательно самому крутить педаль. Можно отдать все на откуп силам природы. Например, ветру. На AliExpress продается ветровой генератор энергии, который можно заставить работать, просто выйдя на улицу.

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Производительность такого устройства, позволяющего зарядить Андроид без электричества, еще ниже, чем у ручного генератора. Сопоставимую силу тока вы получите только в шторм, или если сами будете дуть. А дуть придется сильно и долго, чтобы заставить смартфон хотя бы включиться.

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Солнечная панель для зарядки

Оптимальный вариант зарядки смартфона без электричества — использование портативной солнечной панели. Такую можно купить за 2-3 тысячи рублей, и вот она действительно способна порадовать результатом. Ведь мощность некоторых солнечных панелей составляет аж 30 Вт. Другое дело, что получить заявленные цифры получится только при очень благоприятных условиях, а в обычный солнечный день панель выдаст в лучшем случае 10-15 Вт, чего, впрочем, тоже достаточно для зарядки смартфона без зарядки.

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Летом солнечная панель станет настоящим спасательным кругом. Особенно, если вы решите выбраться на природу. Устройство имеет несколько USB-разъемов, а потому, все, что понадобится сделать — разложить панель и подключить смартфон при помощи кабеля.