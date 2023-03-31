Как зарядить телефон от телефона Android

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Герман Вологжанин

Смартфоны имеют много достоинств, которые перечеркиваются одним весомым недостатком — слабой автономностью. Хорошо, если у вас есть возможность подключить свой гаджет к розетке. Но как зарядить телефон без зарядки? В интернете вы найдете массу способов разной степени маргинальности от смачного удара аккумулятора о стену до использования лимона. Однако единственным оптимальным вариантом, если не брать в расчет наличие повербанка, является зарядка телефона от телефона. Разберемся, как и со всеми ли устройствами можно провернуть такой трюк.

Как зарядить телефон от телефона Android. Зарядить один смартфон от другого вполне реально. Фото.

Зарядить один смартфон от другого вполне реально

Можно ли зарядить телефон от телефона

Раз уж мы решили рассказать, как зарядить Андроид от Андроида, то вы могли догадаться, что такая возможность действительно существует. Причем восстановить энергию получится как проводным, так и беспроводным способом. Правда, далеко не каждый смартфон поддерживает обратную зарядку, поэтому сначала вам нужно уточнить, готово ли одно из ваших устройств пожертвовать энергию другому.

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Телефоны, заряжающие другие телефоны

Если мы говорим о проводной зарядке смартфона, то для обратной передачи энергии определенные условия применяются только к раздающему устройству. Девайс, от которого вы планируете получить заряд, должен обладать поддержкой OTG. Сегодня ей готовы похвастать практически все модели из самых разных ценовых категорий:

Но все-таки лучше перестраховаться и лично проверить OTG. Для этого вам понадобится приложение USB OTG Checker. Просто запустите его, после чего на экране появится либо галочка, либо крестик. Первый знак свидетельствует о наличии OTG, а второй — об отсутствии.

Телефоны, заряжающие другие телефоны. Поддержка OTG — норма для всех современных смартфонов. Фото.

Поддержка OTG — норма для всех современных смартфонов

Напомню, что поддержка технологии OTG требуется только от раздающего устройства. Тот смартфон, который вы планируете заряжать, может быть ее лишен, но это никак не помешает восстановить энергию.

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Реверсивная зарядка

Реверсивная зарядка. Беспроводным способом получится зарядить только флагман от флагмана. Фото.

Беспроводным способом получится зарядить только флагман от флагмана

Также вы можете зарядить телефон от телефона без проводов. Но тогда оба устройства должны обладать поддержкой технологии беспроводной зарядки, что является прерогативой флагманских моделей:

К раздающему устройству предъявляется дополнительное требование — поддержка реверсивной зарядки. Как правило, она заявлена во всех моделях, способных принимать энергию беспроводным способом. Однако есть исключения. Поэтому рекомендую уточнить информацию на сайте производителя.

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Как зарядить телефон от телефона

Теперь затронем практическую часть, имеющую немало нюансов. Сначала поговорим о том, как зарядить телефон телефоном по проводу. Итак, в комплекте с вашим устройством наверняка есть USB-кабель. Однако его нам будет недостаточно. Дополнительно вам нужно приобрести переходник OTG.

Купить OTG-переходник

Все в сборе? Тогда действуйте по инструкции, изложенной ниже:

  1. Вставьте OTG-переходник в раздающее устройство.
  2. Подключите к переходнику кабель USB.
  3. Вставьте обратную часть кабеля в смартфон, который нужно зарядить.
Как зарядить телефон от телефона. Зарядка будет медленной, но уверенной. Фото.

Зарядка будет медленной, но уверенной

При соблюдении всех условий, о которых мы говорили ранее, зарядка должна начаться автоматически. Никаких вспомогательных действий предпринимать не нужно. Вот только важно учесть, что обратная зарядка очень медленная (мощность в районе 5 Вт). Применять ее стоит только в том случае, когда требуется получить 5-15%, но не более того.

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В отличие от проводного способа восстановления энергии, беспроводной требует предварительного включения реверсивной зарядки на раздающем устройстве. Сделать это можно через шторку уведомлений (центр управления). Название функции часто отличается в зависимости от производителя смартфона. К примеру, Samsung ее именует как PowerShare.

Как зарядить телефон от телефона. Реверсивную зарядку предварительно нужно активировать. Фото.

Реверсивную зарядку предварительно нужно активировать

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Далее остается положить один смартфон на другой и ждать… долго ждать. Ведь реверсивная беспроводная зарядка тоже отличается медлительностью из-за слабой мощности. Кроме того, для подобного способа передачи энергии характерен низкий коэффициент полезного действия. Говоря простым языком, ток зачастую уходит в никуда. Вы зарядите смартфон на 5-10%, потеряв при этом на раздающем устройстве 15-20%.

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