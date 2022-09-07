Как звонить через Wi-Fi на смартфонах Xiaomi

В момент запуска в нашей стране 4G сетей обычные звонки продолжали идти через 3G. Работало это следующим образом: как только на смартфон поступал звонок, он автоматически переключался на 3G. После окончания вызова он возвращался обратно в 4G и продолжал в ней работать. Со временем развитие сети дошло до такого уровня, что вызовы стало возможно осуществлять через 4G без лишних переключений. Эта функция получила название Voice over LTE или как вы, скорее всего, уже ее знаете VoLTE. Следующим логичным шагом в развитии стала возможность осуществлять вызовы через сеть Wi-Fi. Как вы уже догадались эта функция получила название Voice over Wi-Fi или сокращенно VoWiFi.

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В отличие от VoLTE у этой функции значительно больше возможностей по применению. Например, если вы находитесь в помещении где полностью отсутствует сотовый сигнал, именно Wi-Fi позволит вам оставаться на связи и не пропустить важные звонки. При этом будет расходоваться пакет минут из вашего тарифа и не придется ни за что доплачивать. Давайте посмотрим, как настроить вызовы через Wi-Fi на примере смартфонов Xiaomi.

Как включить звонки через Wi-Fi

Первое, что необходимо сделать — это убедиться, что ваш оператор связи в вашем регионе поддерживает звонки через Wi-Fi. Сделать это можно посетив официальный сайт оператора и посмотрев зону покрытия:

Самая странная история обстоит с Теле2. На сайте указано, что данная услуга недоступна для подключения и воспользоваться ей могут только абоненты Москвы и Московской области. Две фразы, которые противоречат друг другу. Поэтому если вы являетесь абонентом этого оператора, лучше связаться с поддержкой и выяснить этот момент у них. Проще всего все обстоит у Мегафона. 6 сентября оператор заявил, что теперь VoWiFi работает абсолютно во всех регионах.

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Следующим шагом может потребоваться подключить эту услугу через личный кабинет оператора. Давайте посмотрим на примере МТС как это выглядит:

Откройте приложение “Мой МТС”.

Нажмите на название вашего тарифа.

Выберите раздел “Услуги”.

Перейдите в доступные для подключения услуги и разверните блок “Управление вызовами и SMS”.

Активируйте опцию “Интернет-звонки” и дождитесь сообщения с подтверждением того, что услуга подключена.

Некоторые операторы могут подключать VoWiFi на ваш номер по умолчанию, поэтому дополнительное подключение опций может не потребоваться.

Звонки через Wi-Fi — Xiaomi

Обязательно убедитесь поддерживает ли ваше устройство звонки через Wi-Fi. А то может получиться так, что опцию вы подключили, но при этом само устройство не умеет звонить через вайфай. На смартфонах Xiaomi, Redmi и Poco это можно сделать очень просто:

Откройте настройки.

Перейдите в раздел “SIM-карты и мобильные сети”.

Выберите нужный номер и пролистайте в самый низ страницы.

Если там есть пункт Wi-Fi вызовы, то ваш смартфон может звонить через Wi-Fi сеть.

Теперь можно переходить к активации VoWiFi непосредственно на устройстве. Для этого выполните следующие действия:

Откройте настройки и перейдите в раздел “SIM-карты и мобильные сети”.

Выберите нужный номер и пролистайте в самый низ страницы.

Активируйте переключатель “Вызовы через Wi-Fi”.

Откройте пункт “Режим сети” и выберите “Предпочитать Wi-Fi”.

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После этого в строке состояния должен появиться значок VoWiFi или рисунок трубки с эмблемой Wi-Fi в зависимости от версии MIUI установленной на смартфоне. Возможно, что VoWiFi заработает сразу же после активации этой опции, однако на некоторых смартфонах необходимо ее активировать с помощью специальной команды. Если указанные выше действия вам не помогли, то необходимо:

Открыть приложение “Телефон” .

. Развернуть клавиатуру и ввести *#*#869434#*#*.

Если на экране появилась надпись “VoWiFi carrier check was disabled” значит опция активирована и все должно заработать.

Если на экране появилась надпись “VoWiFi carrier check was enabled”, то необходимо ввести команду заново.

Эти действия в большинстве случаев запускают VoWiFi и звонки можно осуществлять. Если даже это не помогло то обязательно перезагрузите смартфон, чтобы убедиться, что нет никаких софтовых ошибок. Для этого просто задержите кнопку блокировки и нажмите “Перезагрузка”.

Сброс настроек сети — Xiaomi<.h2>

Моему Xiaomi Mi 10T Pro это не помогло и пришлось прибегнуть к сбросу настроек сети. Для этого сделайте следующее:

Откройте настройки и перейдите в раздел “Подключение и общий доступ”.

Пролистайте в самый низ до пункта “Сброс Wi-Fi, мобильной сети и Bluetooth”.

Нажмите “Сбросить настройки”.

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После этого все настройки сети будут полностью сброшены. Однако имейте в виду, что эти действия удалят с вашего смартфона все ранее подключенные Wi-Fi сети и Bluetooth устройства. Соединения придется устанавливать заново. Если от какого-то важного вайфая вы не знаете пароль, то подумайте как следует перед сбросом. Мне эти действия помогли и после этого VoWiFi на смартфоне заработал. Работает сервис на сетях МТС без сбоев, качество связи отличное и практически полное отсутствие задержки. Поэтому если вам нужна эта функция, то обязательно настраивайте ее на своих устройствах.