Какой планшет купить в 2021 году до 20 000 рублей

Считается, что на Android почти нет нормальных планшетов. Поэтому те, кому они действительно нужны, осознанно идут на компромисс, выбирая изделия китайских ноунеймов. Именно из-за отсутствия альтернатив на АлиЭкспресс стали так популярны дешёвые «таблетки» на базе ОС от Google. Единственным на моей памяти удачным решением в этой нише были планшеты Mi Pad от Xiaomi, но она несколько лет назад свернула проект, оставив после себя в наследство только старенький Mi Pad 5. Но в этом году «китайская Apple» решила вернуть себе позиции лидера на рынке планшетов.

Возможно, вы это пропустили, но недавно Xiaomi представила Pad 5. Это новый планшет компании, который хоть и считается продолжателем традиций Mi Pad 4, вышедшего 3 года назад, по факту является совершенно самобытным и чрезвычайно интересным устройством. Именно его, забегая вперёд, я и рекомендую брать, если вам нужна «таблетка» именно на базе Android.

Раньше у пользователей Android почти не было выбора планшетов, но с выходом Xiaomi Pad 5 другие "таблетки" стали попросту не нужны.

Когда я писал эту статью, мне то и дело приходилось себя поправлять. Pad, а не iPad, — говорил я себе, но пальцы всё равно выводили название фирменного планшета Apple. Надо знать, это происходило неслучайно, потому что у «таблеток» совпадает не только название, но и внешний вид, и даже функциональные возможности.

Лучший планшет на Андроид

Первое, что бросается в глаза при взгляде на Xiaomi Pad 5, — это дизайн. Планшет выполнен в стилистике, идентичной новым iPad Pro. Это цельнометаллический корпус с рублеными гранями, 11-дюймовым дисплеем и очень тонкими рамками по краям. Ключевым дизайнерским отличием Xiaomi Pad 5 от iPad является разве что оформление основной камеры.

Во-первых, она тут одна, а не три, как у планшета Apple (но разрешение выше – 13). А, во-вторых, сам блок вписан не в квадрат, а в овал как у линейки смартфонов Mi 11. Это придаёт Xiaomi Pad 5 некую самобытность, показывая потребителю, что это не копия iPad Pro, а своего рода вариация на тему. Так что за дизайн однозначно зачёт.

Давно хотели iPad Pro, но не хотели переплачивать? Берите Xiaomi Pad 5 - он стоит почти вчетверо дешевле, а умеет плюс-минус то же самое.

Дисплей Xiaomi Pad 5 – это отдельная история. Он большой, яркий, насыщенный и очень продвинутый. Продвинутость заключается и в разрешении, которое здесь имеет формат WQHD+, и поддержке расширенного цветового пространства DCI-P3 как у новых iPad Pro, и автоподстройке цветовой температуры в зависимости от окружающего освещения, и даже повышенной частоте обновления 120 Гц.

Планшет поддерживает умное перо, распознающее наклоны, силу нажатия и умеющее писать и жирным шрифтом, и обычным. Короче говоря, Xiaomi просто сделала свой аналог Apple Pencil, который умеет всё то же самое, но стоит дешевле. Вообще, Xiaomi Smart Pen продаётся отдельно и стоит в районе 2000 рублей.

Характеристики Xiaomi Pad 5

Аппаратную основу Xiaomi Pad 5 составляет субфлагманский процессор Snapdragon 860. Это слегка упрощённая версия прошлогоднего Snapdragon 865. Упрощение заключается в понижении техпроцесса (теперь это 7 нм, а не 5, как у оригинального чипа) и практически незаметном снижении энергоэффективности. В остальном это всё тот же «камень», обладающий высокой производительностью и большим потенциалом работы с графиком.

Оперативной памяти Xiaomi Pad 5 больше, чем у конкурентов. Несмотря на то что в продаже есть только версия на 6 ГБ, объём встроенной памяти можно выбрать по своему усмотрению. У младшей версии это 128 ГБ, а у топовой – 256 ГБ. Какую из них взять, решайте сами, но я бы не переплачивал. Тогда выгода от покупки будет максимальной. Кстати, про выгоду тоже расскажу немного ниже.

Из крутого отмечу:

4 стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos;

Большая батарейка на 8720 мА*ч;

Поддержка быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт;

В качестве разъёма используется USB-C;

Программную основу планшета составляет Android 11.

Купить Xiaomi Pad 5

Теперь о самом важном. О цене. На старте продаж в официальном магазине Xiaomi на АлиЭкспресс Xiaomi Pad 5 можно будет урвать всего за 20 500 рублей. Это невероятно низкая цена, учитывая, что в обычное время он стоит больше 30 000. Добиться такой цены можно только на старте продаж. Он состоится 23 сентября в 10:00 по Москве. Вам потребуется в заданное время перейти на страницу товара, добавить его в корзину и применить промокод MIVIP2500. Цена пересчитается автоматически.