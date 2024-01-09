Какой срок службы у Android-смартфона, и чем он отличается от гарантийного срока

Покупая новое устройство, мы хотим, чтобы оно прослужило максимально долго и всегда было готово прийти на помощь. Но как понять, сколько будет работать смартфон, не дожидаясь момента, когда аппарат сломается? Один из вариантов — узнать срок службы, заявленный производителем. Разберемся, где найти подобную информацию, на что она влияет, и стоит ли к ней относиться всерьез.

Что такое срок службы смартфона

Срок службы смартфона — это период времени, в течение которого должно стабильно работать устройство. Показатель устанавливается производителем и является ориентировочным. То есть по окончании срока службы смартфон не прекратит работать. Это может произойти как позже, так и раньше в зависимости от фактической эксплуатации устройства.

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Какой срок службы у смартфона

Как правило, заявленный производителем срок службы Андроида составляет 2 года. Это значение встречается чаще всего, но есть исключения. Например, Xiaomi в последнее время указывает срок службы 1 год, а Samsung — 3 года. Рекордсменом является компания Apple, у которой хватает смелости заявить аж 5 лет.

Узнать срок службы смартфона можно на официальном сайте производителя или в магазине, где совершается покупка. Также информация часто указывается на упаковке устройства.

Чем отличается гарантийный срок от срока службы

Гарантийный срок смартфона — это период времени, в течение которого производитель обязуется предоставить бесплатное устранение неполадок в купленном товаре, о чем мы подробно рассказывали в отдельном материале. В отличие от срока службы, гарантийный период может устанавливаться продавцом, а также он является точным и за некоторыми исключениями составляет 1 год с момента активации устройства.

Все, что нужно знать о гарантии на телефон Android

Исходя из вышесказанного, складывается впечатление, что информация о сроке службы телефона является совершенно бесполезной. Но это не так, ведь она тоже играет важную роль при реализации гарантийного обслуживания. Согласно пункту 6 статьи 19 российского Закона о защите прав потребителей, при выявлении существенный недостатков товара, возникших до его получения, покупатель может рассчитывать на их безвозмездное устранение по истечении гарантийного срока, но до окончания заявленного срока службы.

То есть, если смартфон сломается по истечении гарантии, но в ходе диагностики выяснится, что виной всему заводской брак, а не нарушение правил эксплуатации, производитель обязан устранить недостатки. Но только в том случае, если они являются существенными, а доказать это — почти нереально, поскольку такие проблемы дают о себе знать сразу, а не через несколько лет после начала использования.

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Сколько в среднем служит смартфон

Производителю выгодно занижать срок службы телефона, указанный на упаковке. Ведь в случае, если он вообще не заявлен, пункт 6 статьи 19 ЗоЗПП устанавливает в его качестве 10 лет с момента передачи товара потребителю, в течение которых при выявлении существенных недостатков покупатель имеет право рассчитывать на бесплатное обслуживание.

На практике заявленный срок службы телефона является формальным и ничего не говорит о надежности устройства. Если Xiaomi обещает 1 год, а Apple — 5 лет, это не значит, что китайское устройство проработает в 5 раз меньше. Просто производители используют разный подход к своим гарантийным обязательствам.

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Реальный срок службы смартфона определить сложно, да и не очень нужно, поскольку в большинстве случаев люди покупают устройства не вследствие обнаружения серьезных неисправностей старых моделей, а из-за желания получить доступ к новым функциям. Согласно данным исследования CDEK recommerce, которые осенью 2023 года приводил портал sravni.ru, так поступает 46% россиян, а еще 29% опрошенных обновляют смартфон из-за того, что старый в какой-то момент начал тормозить. При этом о существенных проблемах речь не идет.