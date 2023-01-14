Всё, что нужно знать о гарантии на телефон Android

Смартфон — технически сложное устройство, которое может сломаться в самый неподходящий момент. Зачастую это происходит не по вине владельца, и тогда покупатель имеет право воспользоваться гарантийным обслуживанием. Каждый из вас точно знает о существовании подобной опции и даже понимает, что она под собой подразумевает. Однако, когда наступает день X, все знания куда-то улетучиваются, и вы становитесь жертвой недобросовестного продавца или сервисного центра. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, прочитайте этот текст о гарантии телефона.

Гарантийные случаи на телефон

На протяжении всего материала я буду ссылаться на Закон о защите прав потребителей, поэтому рекомендую скачать его текст. Итак, согласно ЗОЗПП, продавец обязан торговать товаром надлежащего качества, что подтверждается его гарантией. Если в течение срока гарантийного обслуживания телефон вышел из строя, закон оказывается на вашей стороне.

В этой ситуации важно доказать, что неполадка появилась не по вине пользователя, а из-за брака. Несмотря на заявленную производителем влагозащиту, контакт телефона с водой и его последствия не являются гарантийным случаем. Также в гарантийном обслуживании будет отказано, если вы получите root-права или, например, разблокируете загрузчик на Xiaomi.

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Срок гарантии на телефон

Как правило, магазины и производители заявляют, что срок гарантии на телефон составляет 1 год с момента его покупки. Но иногда он может быть больше. К примеру, TECNO для своих смартфонов заявляет 13 месяцев обслуживания, а Xiaomi для своих флагманов, входящих в программу VIP-привилегий, — 2 года.

Также есть одна интересная деталь, о которой, уверен, вы не знали. Она скрывается в пункте 5 статьи 19 ЗОЗПП:

В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные статьей 18 настоящего Закона, если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.

Получается довольно странная ситуация: продавец или изготовитель имеет право сам устанавливать продолжительность гарантийного обслуживания, но по закону он всегда составляет 2 года. И зачем, спрашивается, нужна услуга расширенной гарантии?

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Гарантийное обслуживание телефонов

Нормы гарантийного обслуживания регулирует пункт 1 статьи 18 ЗОЗПП, упомянутый ранее в цитате. Опираясь на нее, при обнаружении недостатка вы можете запросить у продавца (изготовителя):

замену смартфона на аналогичную модель;

замену смартфона на другую модель по той же цене;

компенсацию стоимости, соответствующую значимости выявленного недостатка;

ремонт телефона;

возврат полной стоимости товара.

Решение о том, что из этого выбрать, остается за вами, а не за продавцом. Потому, если магазин предлагает отремонтировать телефон, то вы вправе отказаться от этой услуги, потребовав возврат денежных средств или замену на новое устройство.

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Как сдать телефон по гарантии

С условиями, вроде бы, разобрались, поэтому теперь можно перейти к процессу возврата устройства. И сначала мы должны определить, куда сдать телефон по гарантии:

место приобретения (магазин);

авторизованный сервисный центр производителя.

Думаю, насчет места приобретения все понятно: где купили, туда и обращаемся. А вот адрес авторизованного сервисного центра нужно уточнять на сайте производителя.

Процесс возврата телефона по гарантии зависит от того, куда вы решили обратиться. Все, что требуется по умолчанию — само устройство и текст претензии, чей образец можно получить на месте, как и гарантийный талон. Согласно пункту 5 статьи 18 ЗОЗПП, чек предъявлять не нужно. Однако без него нельзя установить дату покупки (тогда в расчет берется дата изготовления), а также доказать, что вы купили смартфон именно в том магазине, в который пришли его сдавать. Поэтому за гарантийным обслуживанием придется обращаться в авторизованный сервисный центр.

После предъявления претензии смартфон отправляется на диагностику с целью определения, что послужило причиной возникновения неисправности. Если подтвердится вина производителя, то магазин (изготовитель) обязан устранить недостаток в течение 45 дней с момента написания претензии, о чем говорится в пункте 1 статьи 20 ЗОЗПП. За это время вам должны либо отремонтировать телефон, либо выполнить любое другое требование, обозначенное в пункте 1 статьи 18 ЗОЗПП.

Гарантия на АлиЭкспресс

Многие люди боятся покупать смартфон на AliExpress, полагая, будто на него не распространяется гарантия. С одной стороны, все верно, ведь вы приобретаете товар в иностранном магазине, который неподконтролен российским правилам. А что там с законами в КНР — одному Си известно.

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С другой стороны, обязательства по устранению недостатков несет как продавец, так и производитель. Следовательно, при обнаружении поломки, вызванной заводским браком, можно обратиться в один из сертифицированных СЦ.

Как вернуть деньги за смартфон

Согласно неоднократно упомянутой статье 18 Закона о защите прав потребителей, возврат денег за смартфон возможен только при обнаружении недостатка, вызванного заводским браком. А что, если вам просто не понравился цвет гаджета, или тот, кому вы хотели его подарить, отказался от презента? Ведь логично обратиться к пункту 1 статьи 25 ЗОЗПП, где говорится следующее:

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки.

Однако там же есть перечень товаров, не подлежащих обмену, и смартфоны входят в их число. Кроме того, обмен — не возврат денег. Но, если вы покупали телефон дистанционно, вас выручит пункт 4 статьи 26.1 ЗОЗПП:

Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара — в течение семи дней.

Обратите внимание на то, что возврат денег возможен только в случае, если сохранен товарный вид. Распаковали смартфон — никто ваши права не защитит.

И финальный момент. Покупая телефон, вы соглашаетесь с публичной офертой, которая включает в себя не только цену товара, но и дополнительные гарантии продавца. Так, AliExpress обязуется вернуть денежные средства при возврате устройства в течение 15 дней с момента его получения. Поэтому всегда изучайте дополнительные условия, выручающие в ситуациях, не регламентированных Законом о защите прав потребителей.