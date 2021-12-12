Крутые советы для владельцев смартфонов Xiaomi

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Артем Рахматуллин 0

В последнее время смартфоны Xiaomi стали ну очень популярны. Едва ли можно найти хоть одного пользователя, который бы не присматривался к данным аппаратам. На них без проблем переходят с Samsung, OnePlus и даже iPhone. Собственно, это и не удивительно: хорошее по современным меркам железо, крутая оболочка MIUI, качественная сборка без люфтов — все это бренд, который сейчас именуется топом за свои деньги. Однако как ни крути, переход от одного смартфона к другому всегда сопровождается некоторыми трудностями.

Крутые советы для пользователей Xiaomi.

Я пользовался смартфоном Xiaomi в качестве второго телефона примерно пол года и сделал один простой вывод: даже бюджетная модель данного бренда без проблем справлялась со всеми возлагаемыми на нее задачами. Тем не менее некоторые проблемы все-таки возникали. О них сегодня и поговорим.

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Как на Xiaomi сделать скриншот

Судя по количеству способов создания скриншотов, компания Xiaomi точно понимает, насколько важными для нас стали снимки экрана. Cамый простой из них — провести тремя пальцами вниз на любом экране.

Для создания скриншота просто проведите тремя пальцами вниз.

Все бы ничего, да вот только в некоторых ситуациях он не справляется. Не так давно я хотел показать вам как сохранять картинки в Телеграм и столкнулся с тем, что телефон вылетает из дополнительного меню.

Проблема решилась достаточно быстро. Чтобы сделать скриншот на Xiaomi достаточно опустить шторку уведомлений и найти кнопку Снимок экрана. После этого умный смартфон сам поймет, что вас интересует не сама шторка, а то, что под ней и сделает скрин.

Опустите шторку и нажмите на Скриншот.

Третий способ и того проще — одновременно зажмите кнопку питания и громкости вниз. После этого появится вспышка и маленькая иконка в правом верхнем углу экрана, которая потухнет примерно через пару секунд.

Как сделать длинный скриншот на Xiaomi

Часто ли вы сталкиваетесь с тем, что на скриншот не влазит вся необходимая информация? Производители предусмотрели это и сделали возможность создания скриншота с прокруткой. С его помощью вы можете сделать скрин всей ленты в социальных сетях или запечатлить весь текст статьи.

Чтобы сделать скриншот с прокруткой на Xiaomi, вам необходимо:

  • Сделать обычный скриншот.
  • Тапнуть по маленькому изображению получившегося снимка в правом верхнем углу.
  • Далее нажать на кнопку Прокрутка или Расширенный в нижней части.
  • Пролистать вниз до необходимого момента.
  • Нажать кнопку Стоп.

Скришот с прокруткой на Xiaomi.

Как на Xiaomi поставить фото на контакт

Кто бы что ни говорил, но мессенджеры все равно пока уступают привычным телефонным звонкам. Установка фото на контакт может понадобиться в самых разных случаях: начиная с более быстрой идентификации входящего звонка, заканчивая отличиями между двумя контактами с одинаковыми именами.

Звонки через сотовую связь в 2021 году все еще актуальны.

Первое, что вам необходимо сделать — дать разрешение для установки фото на контакт. Для этого:

  • Перейдите в Настройки.
  • Далее Контакты, Отображение.
  • Затем включите тумблер напортив Фото контактов.

Обратите внимание: фото можно установить только на те контакты, которые сохранены на вашем смартфоне. Если данные привязаны к SIM-карте, сначала их необходимо переместить в память телефона. После этого можно переходить непосредственно к делу:

  • Переходим в список всех контактов.
  • Находим тот, на котором хотим установить изображение.
  • Переходим в Настройки контакта.
  • Далее нажимаем на кнопку Изменить контакт.
  • Тапаем на картинку с иконку человечка или камеры.
  • Затем нажмаем Выбрать фото.
  • После этого нажимаем Сохранить.

Установка фото на контакт в Xiaomi.

Как на Xiaomi скрыть приложение

Мало кто знает, но в смартфонах Xiaomi есть возможность спрятать приложение. Не мне рассказывать вам про сценарии его использования: утаить любимую игру от зоркого глаза родителей, убрать в закрома какой-нибудь мессенджер, в котором хранится личная переписка. Главное помнить одно — все тайное рано или поздно становится явным.

Сделать это достаточно просто:

  • Разблокируйте смартфон.
  • Перейдите в Настройки, Защита приложений.
  • Дважды введите графический ключ.
  • Далее нажмите на значок Настроек в правом верхнем углу.
  • Включите тумблер напротив Скрытие приложений.
  • Зайдите в пункт Управление приложениями.
  • Укажите программы, которые хотели бы скрыть.
  • Готово.

Скрыть приложение на Xiaomi достаточно просто.

Как найти скрытые приложения на Xiaomi

Чтобы найти скрытые приложения на смартфоне, вам понадобится сделать несколько простых манипуляций:

  • Разблокировать устройство.
  • Перейти на главный экран.
  • Далее двумя пальцами провести жест, будто вы увеличиваете картинку.
  • Затем необходимо еще раз ввести графический ключ.
  • Готово.

Как на посмотреть экранное время на Xiaomi

В последнее время сложно представить себе жизнь без смартфона. Ранее мы уже рассказывали вам про возможности приложения Цифровое благополучие, где подробно описывали функции контроля экранного времени. Если хотите узнать о фишке подробнее, рекомендую к прочтению.

Получить доступ к Экранному времени на Xiaomi достаточно просто:

  • Разблокируйте смартфон.
  • Перейти в Настройки.
  • Далее зайти в Цифровое благополучие и родительский контроль.
  • Тапнуть по диаграмме.
  • Посмотреть в каких приложениях вы проводите больше времени.

Цифровое благополучие на Xiaomi.

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