Крутые советы для владельцев смартфонов Xiaomi

В последнее время смартфоны Xiaomi стали ну очень популярны. Едва ли можно найти хоть одного пользователя, который бы не присматривался к данным аппаратам. На них без проблем переходят с Samsung, OnePlus и даже iPhone. Собственно, это и не удивительно: хорошее по современным меркам железо, крутая оболочка MIUI, качественная сборка без люфтов — все это бренд, который сейчас именуется топом за свои деньги. Однако как ни крути, переход от одного смартфона к другому всегда сопровождается некоторыми трудностями.

Я пользовался смартфоном Xiaomi в качестве второго телефона примерно пол года и сделал один простой вывод: даже бюджетная модель данного бренда без проблем справлялась со всеми возлагаемыми на нее задачами. Тем не менее некоторые проблемы все-таки возникали. О них сегодня и поговорим.

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Как на Xiaomi сделать скриншот

Судя по количеству способов создания скриншотов, компания Xiaomi точно понимает, насколько важными для нас стали снимки экрана. Cамый простой из них — провести тремя пальцами вниз на любом экране.

Все бы ничего, да вот только в некоторых ситуациях он не справляется. Не так давно я хотел показать вам как сохранять картинки в Телеграм и столкнулся с тем, что телефон вылетает из дополнительного меню.

Проблема решилась достаточно быстро. Чтобы сделать скриншот на Xiaomi достаточно опустить шторку уведомлений и найти кнопку Снимок экрана. После этого умный смартфон сам поймет, что вас интересует не сама шторка, а то, что под ней и сделает скрин.

Третий способ и того проще — одновременно зажмите кнопку питания и громкости вниз. После этого появится вспышка и маленькая иконка в правом верхнем углу экрана, которая потухнет примерно через пару секунд.

Как сделать длинный скриншот на Xiaomi

Часто ли вы сталкиваетесь с тем, что на скриншот не влазит вся необходимая информация? Производители предусмотрели это и сделали возможность создания скриншота с прокруткой. С его помощью вы можете сделать скрин всей ленты в социальных сетях или запечатлить весь текст статьи.

Чтобы сделать скриншот с прокруткой на Xiaomi, вам необходимо:

Сделать обычный скриншот.

Тапнуть по маленькому изображению получившегося снимка в правом верхнем углу.

Далее нажать на кнопку Прокрутка или Расширенный в нижней части.

Пролистать вниз до необходимого момента.

Нажать кнопку Стоп.

Как на Xiaomi поставить фото на контакт

Кто бы что ни говорил, но мессенджеры все равно пока уступают привычным телефонным звонкам. Установка фото на контакт может понадобиться в самых разных случаях: начиная с более быстрой идентификации входящего звонка, заканчивая отличиями между двумя контактами с одинаковыми именами.

Первое, что вам необходимо сделать — дать разрешение для установки фото на контакт. Для этого:

Перейдите в Настройки.

Далее Контакты, Отображение.

Затем включите тумблер напортив Фото контактов.

Обратите внимание: фото можно установить только на те контакты, которые сохранены на вашем смартфоне. Если данные привязаны к SIM-карте, сначала их необходимо переместить в память телефона. После этого можно переходить непосредственно к делу:

Переходим в список всех контактов.

Находим тот, на котором хотим установить изображение.

Переходим в Настройки контакта.

Далее нажимаем на кнопку Изменить контакт.

Тапаем на картинку с иконку человечка или камеры.

Затем нажмаем Выбрать фото.

После этого нажимаем Сохранить.

Как на Xiaomi скрыть приложение

Мало кто знает, но в смартфонах Xiaomi есть возможность спрятать приложение. Не мне рассказывать вам про сценарии его использования: утаить любимую игру от зоркого глаза родителей, убрать в закрома какой-нибудь мессенджер, в котором хранится личная переписка. Главное помнить одно — все тайное рано или поздно становится явным.

Сделать это достаточно просто:

Разблокируйте смартфон.

Перейдите в Настройки, Защита приложений.

Дважды введите графический ключ.

Далее нажмите на значок Настроек в правом верхнем углу.

Включите тумблер напротив Скрытие приложений.

Зайдите в пункт Управление приложениями.

Укажите программы, которые хотели бы скрыть.

Готово.

Как найти скрытые приложения на Xiaomi

Чтобы найти скрытые приложения на смартфоне, вам понадобится сделать несколько простых манипуляций:

Разблокировать устройство.

Перейти на главный экран.

Далее двумя пальцами провести жест, будто вы увеличиваете картинку.

Затем необходимо еще раз ввести графический ключ.

Готово.

Как на посмотреть экранное время на Xiaomi

В последнее время сложно представить себе жизнь без смартфона. Ранее мы уже рассказывали вам про возможности приложения Цифровое благополучие, где подробно описывали функции контроля экранного времени. Если хотите узнать о фишке подробнее, рекомендую к прочтению.

Получить доступ к Экранному времени на Xiaomi достаточно просто:

Разблокируйте смартфон.

Перейти в Настройки.

Далее зайти в Цифровое благополучие и родительский контроль.

Тапнуть по диаграмме.

Посмотреть в каких приложениях вы проводите больше времени.

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