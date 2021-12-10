Что известно о Xiaomi Mi 12: цена, характеристики и сроки выхода

Несмотря на то что многие производители вынужденно останавливают выпуск своих смартфонов из-за нехватки комплектующих, это не помешает Xiaomi выйти на рынок со своим новым флагманом 2022 модельного года. Причём не одним. Оказывается, китайцы планируют одновременно представить сразу два аппарата: классический Xiaomi Mi 12 и улучшенный Xiaomi Mi 12 Pro. Раньше этого никогда не случалось. Компания предпочитала разносить релизы по времени, и желание выпустить оба смартфона сразу в эти сложные времена выглядит как самый настоящий вызов.

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Как и полагается флагманам, железо у Xiaomi Mi 12 будет самым передовым. Во всяком случае, процессор. Аппаратную основу смартфона составит новейший чипсет Snapdragon 8 Gen 1. Он производится по 4-нм техпроцессу, обладает на 20% более высокой производительностью, чем Snapdragon 888, и потребляет на 30% меньше энергии, чем он.

Характеристики Xiaomi Mi 12

Несмотря на то что некоторые производители по-прежнему пытаются удивлять потребителей большими объёмами оперативной памяти, общий тренд на наращивание ОЗУ очевидно замедлился. Многие компании поняли, что не имеет смысла гнаться за большими объёмами, остановившись на вилке 8-12 ГБ. Минимальное значение достаётся базовым версиям смартфонов, а максимальное — топовым. Поэтому нет сомнений, что самая простая модификация Xiaomi Mi 12 получит именно 8 ГБ.

Увеличивать габариты новинки Xiaomi не планирует. Но зато планирует снабдить её дисплеем на 6,6 дюйма с изогнутыми краями и разрешением 2K. Такая разрешающая способность — это нетипичное явление для современных смартфонов. Обычно производители останавливаются на отметке Full HD+, потому что в обычном использовании эту разницу почти не заметить, а зарядки возросшее разрешение жрёт будь здоров. Впрочем, это же Xiaomi.

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По камере достоверная информация пока отсутствует, но ходят слухи, что это может оказаться 200-мегапиксельный модуль. Возможно ли это? В принципе, да, но я думаю, что Xiaomi ограничится 108 Мп. Зато можно ждать от Xiaomi Mi 12 как минимум 5-кратный оптический зум, поддержку ночного режима, продвинутые алгоритмы постобработки и, вероятно, какие-то новые режимы вроде Киноэффекта, как у Apple.

По итогу характеристики Xiaomi Mi 12 будут выглядеть примерно так:

Процессор — Snapdragon 8 Gen 1

Память — 8/128, 12/256 ГБ

Дисплей — 6,6 дюйма, 120 Гц, 2К

Камера — 64 Мп

Аккумулятор — 4500 мА*ч (приблизительно)

Впрочем, не исключено, что аналог Киноэффекта будет доступен только на старшей версии Xiaomi Mi 12 с приставкой Pro. Ожидается, что она будет отличаться от классической модели увеличенным объёмом оперативной памяти, возросшим разрешением камеры (скорее всего, те самые 200 Мп) и, что также не исключено, дополнительными фишками в виде более быстрой зарядки и более ёмкого аккумулятора.

Сколько стоит Xiaomi Mi 12

А вот цена Xiaomi Mi 12 будет явно кусаться. Несмотря на то что первоначальные слухи указывали на то, что новинка поступит в продажу плюс-минус за 600 долларов, по итогу прайс изменился. По данным известного инсайдер Digital Chat Station, базовая версия будет стоить в районе 680 долларов. Это примерно столько же, сколько Apple просит за iPhone 13 mini.

Увеличить цену Xiaomi пришлось из-за повышения стоимости процессоров, с которыми сейчас на рынке явная напряжёнка, а также из-за дисплея нового поколения с увеличенным разрешением. Такая матрица явно стоит дороже, чем классические для рынка Full HD-панели. Главное, чтобы потребитель воспринял этот апгрейд правильно и не передумал платить. А ведь 680 долларов — это цена в Китае. Так что у нас, очевидно, она будет долларов на 120-150 выше.

За Xiaomi Mi 12 Pro явно будут просить ещё больше. Таким образом его цена у нас будет вплотную приближаться к 1000 долларов, а это — извините меня — уже совершенно иной уровень. Сложно сказать, одобрят ли люди такой рост цен. Тем более от производителя, продукция которого всегда считалась топом за свои деньги. Что ж, посмотрим.

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Осталось только понять, когда Xiaomi выпустит Xiaomi Mi 12. Очевидно, что презентация может пройти ещё до конца этого года. Именно так компания поступила в прошлом: представила новинку в декабре, а выпустила в продажу примерно через месяц. То есть, если Xiaomi поступит так же, не стоит ждать начала продаж Mi 12 раньше конца января.

Это связано с тем, что показать смартфон, по большому счёту, можно в любое время. Но ведь его ещё нужно выпустить в достаточном количестве, чтобы распространить по миру. А поскольку Qualcomm сама только недавно представила свой новый процессор Snapdragon 8 Gen 1, то высоко вероятно, что у неё займёт какое-то время, чтобы доставить «камни» своим партнёрам. По итогу ещё месяц оставляем на производство и логистику и имеем старт продаж ближе к февралю.